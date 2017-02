CÁMARA COMERCIAL

El porteño Claudio Spirito expone una colección de sus fotos en el Salón de Fotografía Permanente de la Cámara Comercial e Industrial. El espacio es organizado por la subcomisión de la mujer de la entidad camarista, con curaduría de Felipe Martínez Pérez.

La muestra permanecerá abierta al público hasta fin de mes, en horario de trabajo de la oficina de la Cámara. Algunos de los títulos de las imágenes son: Are you talking to me; You choose; Olvidos; Underground; Ficción; Inside; Ellos; Go to unknown; Fotógrafa.