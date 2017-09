Nuestro querido amigo y ocasional columnista de este diario, Milán Pasucci, siempre se da una vuelta por la expo. Está un ratito con nosotros y rápidamente se va a abrir su estudio jurídico, en la avenida Venezuela. Y, hay que reconocerlo, es un tipo cumplidor de su palabra. El lunes notó que estábamos cortos de yerba y prometió traer. ¿Qué hizo el martes? Vino exclusivamente a traernos yerba y se fue. Un poco exagerado, por cierto, pero hace falta gente así.

Todos los días, con alguna excusa, nos damos una vuelta por la cocina del salón comedor El Fogón. Da gusto ver el clima de trabajo y armonía que allí impera. Hay un puñado de hombres y mujeres que parece estar soldado al lugar. Vas a la mañana temprano y allí están. Vas a la noche y sigue ahí. Verdaderamente esta gente deja todas sus ocupaciones por varios días y le dedican tiempo completo al voluntariado a favor de la Rural. Un ejemplo.

¡Qué bien nos atienden siempre las damas del Hogar de Ancianos! Hay gente muy querida allí y de muchos años de conocimiento. Son cordiales y buenas consejeras cada vez que nos acercamos a comer algo. La novedad este año es que preparan pastas. Unos tallarines y sorrentinos deliciosos, según lo que parece, que son presentados en unas confortables bandejas para que la generosa salsa casera no se derrame. Estuvimos a un paso de caer en esa tentación, pero lo dejamos para más adelante.

Las vimos juntas, como hace 50 años más o menos y nos pareció que el tiempo no había transcurrido. Susana Gómez y Patricia Gutiérrez tomaron un cafecito y caminaron la expo el martes. Son amigas desde la escuela primaria y, luego de haber recorrido tanto tiempo de afecto, parece que el mismo permanece inalterable. Pertenecen a la Promoción 77 del Colegio Nacional así que, el que quiera, puede sacar la cuenta.

Nos han dicho que gustó esto de incluir todos los días una estrofa de algún poema gauchesco. Les seguimos dando el gusto a los que nos lo refirieron. Aquí va una de Yupanqui: Si una guitarra triste me dijera / que no quiere morir entristecida, / me pondría a rezar sobre su herida / con tal de recobrar su primavera.

New Holland está en Bolívar y en esta expo de la mano de los nuevejulienses Ñire. Al frente del stand, muy bien plantado ciertamente, hay un joven al que no le preguntamos el nombre pero es un conocedor de esta zona. Ha sido vendedor de Guazzaroni y, en tal carácter, ha recorrido estos campos durante muchos años. Fue muy interesante el análisis que hizo relacionado con las diferencias entre Nueve de Julio y Bolívar y al crecimiento que ha experimentado aquella ciudad, superior al nuestro al menos en los últimos 25 años. Nos quedamos extasiados tanto con la cosechadora en exposición como con los tractores y sabemos de muchos productores que son fanáticos de la marca. Ya saben entonces: desde ahora, Ñire se los vende.

La tapa del suplemento de nuestra edición del martes fue obtenida en la cocina de Bomberos Voluntarios. Reflejamos el trabajo de un puñado de colaboradores a la hora de amasar las tradicionales tortas fritas, que son un signo distintivo de estas exposiciones. Nos quedó en nuestra cámara una foto del cuartelero Víctor Lescano, mostrando su rara habilidad para la cocción. Es el mismo que nos atiende siempre amablemente cada vez que suena la sirena y consultamos con interés periodístico qué está sucediendo. Bueno, hasta hoy. Veremos qué pasa después de esta foto.