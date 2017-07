LA ESCUELA 501 FESTEJÓ SUS 52 AÑOS

Los cumplió el sábado, pero la Escuela de Educación Especial Nº 501 celebró ayer sus cincuenta y dos años de vida, con un desayuno y una merienda en los que a lo habitual, las maestras sumaron las tradicionales tortas de cumpleaños para compartir con los chicos.

“Ellos en Economía doméstica preparan con mucho entusiasmo las tortas, el mantel, los globos, para celebrar el cumple. Lo afrontamos en este caso un poco más relajados que cuando la institución cumplió los cincuenta, y con el fin de ir mostrando los cambios que transita la educación especial”, a tono con las transformaciones sociales, dijo a los medios de prensa la directora, Adriana Pérez, mientras lx chicxs terminaban de desayunar y se disponían a cortar la torta aniversario y cantarle el cumple feliz a su escuela.

El nuevo paradigma educacional implica pasar de la integración a la inclusión como un proceso garante de derechos. “Cada vez más hacia afuera de la escuela es el trabajo, y a su vez, en el Servicio Agregado de Formación Integral estamos ampliando la propuesta considerando primero a la persona, y luego a la discapacidad. Ahora toma relevancia la discapacidad de acuerdo a lo discapacitante o capacitante que sean los entornos para dar respuestas a los alumnos”, explicó la educadora.

Esto implica que, a diferencia de ayer, ya no se habla de que a la 501 concurren alumnos con discapacidad intelectual o sordos e hipoacúsicos, dado que “si la propuesta es flexible beneficia al alumno y resulta inclusiva para todos, tanto adentro de la escuela como afuera”, por lo que “hoy trabajamos con estudiantes de instituciones secundarias, de centros de formación profesional”, enumeró. Se habla de trayectorias no lineales, “que tengan terminalidad pero que no sean transitadas linealmente, como ocurría antes”, diferenció Pérez.

DEBEMOS PENSAR UNA PROPUESTA DIFERENTE PARA CADA ALUMNO”

¿Y cómo es la asimilación a esos cambios?

-Muy buena. Se trata de una inclusión con derechos, respetar a la persona, en primer lugar. La diversidad está latente en todos lados, hoy se trata de hablar con el adolescente para evaluar cuál es la mejor propuesta. Es un trabajo con la familia, con el adolescente, con las instituciones, juntos debemos pensar la propuesta, y para cada alumno debemos considerar una diferente. Hay chicos matriculados en tres instituciones, pero están concurriendo y lo hacen con entusiasmo, entonces las familias ven que mejoran y que tienen una salida y una inserción a partir de esos aprendizajes, en lo social, lo educativo y lo laboral. Cuando esto sucede, la familia comprende que es muy positivo esto de pensar juntos.

Un aniversario que más allá de la acumulación de años de la escuela, ha de servir para renovar el compromiso de ustedes con la educación especial.

-Exacto. Esto de pasar de la integración a la inclusión, nos implica como profesionales el estar actualizados, renovándonos en forma constante, capacitándonos, desde una perspectiva del trabajo en equipo siempre. Y aquí cuento como directora con un plantel profesional excelente, siempre ocupado en buscar los mejores lugares de inclusión para nuestros alumnos. Tenemos este año el perfeccionamiento en territorio, y a su vez, vienen perfeccionamientos desde CIE, opciones que nuestros maestros en forma constante buscan tomar para mejorar su formación.

Actualmente, la Escuela de Educación Especial Nº 501 posee una matrícula de 104 alumnos, incluidos los que cursan trayectos fuera de la institución.

MEJORAR EL SUM

Por otra parte, Pérez hizo mención durante este contacto periodístico del proyecto de optimizar el salón de usos múltiples del inmueble escolar, para lo cual ha lanzado en estos días en la comunidad un bono contribución cuyos dividendos le permitirían afrontar los gastos de la mano de obra. Con esa modificación, “tendríamos un espacio más para brindar una mayor calidad educativa”, encuadrada en los nuevos paradigmas arriba descriptos, puntualizó finalmente la directora.



Chino Castro