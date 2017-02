COMIENZA A CONOCERSE LA PROGRAMACIÓN PARA ESTA INMINENTE EDICIÓN

El ex líder de La Portuaria, Diego Frenkel, se presentará el viernes 3 de marzo en la primera luna del Me enCanta Bolívar 2017, que organizarán la Dirección de Cultura y otras áreas municipales, en el parque Las Acollaradas y con entrada gratuita.

Esa misma noche, también tocarán Los Huayra, grupo de música argentina (así gustan definirse en su red social).

Estos dos nombres fueron dados a conocer por el director de Cultura, Pablo Bucca, en su cuenta de facebook, y seguramente en estos días serán comunicados a la población por el gobierno municipal a través de los carriles formales correspondientes.

De este modo, también se conoció que esta edición del Me enCanta será de tres noches, y que el género rock volverá a ser tenido en cuenta, una posibilidad que este diario prácticamente había confirmado en los días recientes.

Es obvio suponer que para esta edición de nuestro festival musical mayor hay más nombres ‘pesados’, que irán siendo develados en las próximas horas.

Diego Frenkel integró Clap a mediados de los años ochenta, y luego formó y lideró La Portuaria, banda con la que escribió varios hits indelebles en la historia del rock nacional, como En el bar de la calle Rodney, Selva, Nada es igual, 10.000 kilómetros y Ruta.

A mediados de los noventa, el cantante y guitarrista lanzó su carrera en solitario, y a la fecha lleva grabados unos diez discos con un puñado de temas que también ya son clásicos.

Chino Castro