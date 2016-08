1576 – muere Tiziano Vecellio, pintor renacentista italiano.

1635 – muere Felix Lope de Vega y Carpio, poeta, novelista y dramaturgo español.

1770 – nace Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán.

1797 – nace Ramón Castilla, político peruano.

1828 – Argentina y Brasil firman un tratado de paz por el que concluyen la guerra, y reconocen como Estado soberano a la República Oriental de Uruguay.

1859 – inicio de la primera explotación comercial del petróleo en Titusville, Pennsylvania, EE.UU.

1870 – nace Amado Nervo, poeta mexicano.

1882 – nace Samuel Goldwyn, productor de cine.

1883 – hace erupción el volcán Krakatoa. Las vibraciones fueron registradas en todo el mundo y en sus proximidades se hizo la oscuridad por dos días y medio.

1899 – nace C.S. Forester, novelista histórico, creador de Horatio Hornblower.

1908 – nace Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos entre 1963 y 1969.

1910 – nace Agnes Gonxha Bojaxhiu, conocida como la Madre Teresa de Calcuta.

1910 – se realiza la primera demostración del kinetófono, cinematógrafo con sonido inventado por Thomas A. Edison.

1920 – la Sociedad Radio Argentina, por boca de Enrique Telémaco Susini, efectúa la primera transmision radiofónica del país, desde el Teatro Coliseo.

1930 – una Junta Militar, encabezada por Luis Sánchez Cerro, derroca al presidente peruano, Augusto Leguia.

1939 – primer vuelo de un avión propulsado a reacción: el alemán Heinkel He 178.

1957 – el buque argentino “Ciudad de Buenos Aires” choca en el río de la Plata con el carguero estadounidense “Mormack Surf”, con más de 100 muertos.

1962 – EE.UU. lanza hacia Venus la sonda Mariner 2.

1965 – muere Le Corbusier, sobrenombre de Charles Edouard Jeanneret, pintor, arquitecto y teórico franco-suizo, figura relevante de la arquitectura moderna.

1965 – nace Paulo Silas, futbolista brasileño.

1967 – muere an Epstein, manager de los Beatles.

1971 – muere Margaret Bourke-White, fotógrafa estadounidense.

1972 – Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio en Estados Unidos.

1982 – el Gobierno argentino anuncia la legalización de los partidos políticos para 1983.

1987 – intento golpista en Filipinas contra el Gobierno de Corazón Aquino, promovida por unos 300 militares leales al ex dictador Ferdinand Marcos.

1990 – muere Steve Ray Vaughan, guitarrista de blues.

1991 – el Gobierno croata llama a la movilización general como respuesta a la agresión militar serbia.

1994 – muere Roberto “Polaco” Goyeneche, popular cantante de tangos.

2004 – Muere el narrador y poeta Isidoro Blaisten a los 71 años de edad, víctima de una afección pulmonar.