EN EL TEATRO COLISEO ESPAÑOL

Para refrescar la propuesta del grupo y dialogar acerca de cómo iniciaron este nuevo año, nos acercamos a una clase al primer piso del teatro Coliseo Español (Av. San Martín 1050), donde precisamente tiene sede el Club del Tango, y allí llevan adelante sus clases y encuentros.

De la mano de Diego Sarchione, Belén Palacios, Álvaro Ducasse, Clarisa Sardón, Mariana Sardón y Victoria Sotullo ahondamos en algunas cuestiones que hacen al día a día de este club que funciona desde hace más de diez años, y que como principal objetivo tiene disfrutar al 100% del tango.

Del grupo forma parte también Gastón Blanco, que durante los días de semana se encuentra fuera de Bolívar, y asiste a los encuentros del fin de semana.

“Estuvimos un mes de receso para descansar de todo el trabajo que hicimos durante el año, y retomamos el 5 de febrero con una clase abierta; si bien la idea era hacerla en el Centro Cívico las condiciones climáticas no nos acompañaron, asique hicimos la clase acá en el Teatro en la sala alta, y tuvimos la suerte de que vinieron todos los alumnos del año pasado, y se sumaron nuevas parejas” explicó Belén Palacios, quien además de bailar tango, canta, y lo hace muy bien por cierto.

“Las clases son totalmente abiertas; pero por ahí hay gente que sabe bailar y quiere contar con el espacio sólo para bailar tango y milonga en Bolívar, y viene porque acá lo tiene. La idea también es trabajar personalizado con cada pareja según el nivel de avance que tengan sobre el tango; se puede venir a transitar los primeros pasos, desde no saber nada, hasta quienes saben bailar en un nivel avanzado” puntualizó Ducasse.

Por su parte Palacios agregó que en el caso de las personas que se acercan a las clases con un conocimiento previo y ya tienen su propio estilo, la idea es no sacárselo sino por el contrario sumar conocimiento a lo que ya tienen, para que no pierdan las ideas que ya tenían.

Para tener en cuenta como es la metodología de la clase, los integrantes del Club del Tango explicaron a LA MAÑANA que se hace una entrada en calor, y en el caso de los inicios se trabaja en lo que tiene que ver con el cambio de peso y la postura. Para quienes recién comienzan se les explican los pasos básicos, y para el caso de quienes están más avanzados se repasan los contenidos previamente aprehendidos y a su vez se van sumando pasas nuevos, dependiendo de los objetivos y las posibilidades de cada pareja o persona.

En cuanto a la edad no hay limitación alguna; simplemente que para acceder a la sala hay que subir escaleras, y ese tal vez sea el dato a tener en cuenta. Respecto de las edades, los chicos contaron que la más pequeña que asiste actualmente a las clases es una niña de 5 años, y la persona mayor ronda los 70 años, lo que quiere decir que no hay límite en las edades, siempre y cuando su cuerpo esté en condiciones de practicar la disciplina.

Mariana Sardón hizo mención a que hace más de 10 años que están bailando y que forman parte del grupo, puntualmente las 7 personas que nombramos en las primeras líneas de esta nota son quienes vienen compartiendo el espacio desde hace varios años, y son quienes han tomado la responsabilidad de instruir a quienes asisten a las clases, con el objetivo de que el tango se mantenga vigente y conserve el lugar que tiene hoy en Bolívar.

Los jóvenes recordaron que además de las clases, organizan un espectáculo todos los años, teniendo de este modo la posibilidad de llevar a un escenario todo el contenido trabajado durante el año. Incluso coordinan visitas a hogares y asilos a los que se acercan a compartir lindos momentos con quienes viven allí. También participan en eventos solidarios, formando parte de la cuestión organizativa en algunos casos, como fue el festival a beneficio de Aylén Bazar que tuvo lugar el mes pasado.

Vale decir también, que el año pasado sumaron una nueva experiencia a su vida como grupo, ya que El Club del Tango participó de la obra “El Conventillo La Catalana”, escrita y dirigida por la reconocida actriz Alicia Garmendia.“Estamos abiertos a todo lo que viene y dispuestos a lo que nos propongan” agrego Mariana.

Un dato importante es que los instructores siguen tomando clases para continuar formándose y perfeccionándose en las técnicas, para poder transmitir dicho conocimiento a los asistentes al taller. “Es algo que nos hemos propuesto el hecho de seguir creciendo y mejorando, por eso es importante el apoyo de nuestros alumnos”, dijo Ducasse al respecto.

“Éste es un espacio de contención para los niños también, y donde ellos van a encontrarse con otro grupo de personas que no está en la escuela y no lo encuentran practicando deporte, porque como se puede ver hay gente de todas las edades” dijo Clarisa al ser consultada sobre por qué recomendar el tango en los niños, y agregó que “está bueno también porque el tango es algo nuestro, y está bien que empiecen a conocerlo; además, que puedan tenerlo como una actividad que disfruten, si bien está bueno recomendarlo, es mejor que la iniciativa surja de los chicos, y que no sea su mamá o papá el que tome la decisión por él. Estaría buenísimo que se acerquen y se sumen”.

Belén Palacios también señaló que bailar tango está bueno para perder el miedo al contacto con el otro, de entregarse, abrazarse, todo ello es abordado a través de la expresión corporal. Pero además agrego que es beneficioso para el cuerpo ya que es una actividad física aeróbica que implica un trabajo aeróbico; no solo eso, sino que también es bueno para la mejorar la postura, e incluso está demostrado que a nivel cardíaco es bueno y positivo. Sirve para relajarse y “desconectarse” y por sobre todas las cosas es una actividad social.

“Hay mucha gente que viene por la parte social, sólo por ese motivo; somos un grupo muy unido, nos juntamos a cenar, a compartir, y eso está bueno”, agregó Álvaro, quien además recordó que actualmente están refaccionando la sala donde lleva a cabo las clases, en la planta alta del Teatro Coliseo Español. Cabe recordar que dichas tareas son posibles gracias a que hace un tiempo atrás recibieron un subsidio otorgado por la Directora Provincial de Desarrollo Social, Sandra Santos, y con él están reacondicionando el lugar de ensayo.

Algunos datos a tener en cuenta respecto de la asistencia a las clases son los siguientes:

- El Club del Tango dispone de calzado para prestar a quienes asisten a las clases, más allá de que seguramente los bailarines se sientan más cómodos con su propio calzado

- No es condición indispensable asistir en pareja a las clases, de hecho hay gente que se acerca sola a las clases, y allí encuentran su compañero o compañera para bailar.

- Las clases son días sábado a las 20 hs. y los días miércoles a las 21, y tiene una hora y media de duración.

- El valor de la clase individual es de $40, y en pareja de $60

- Quienes sólo desean bailar, y buscan ese espacio, pueden asistir sin abonar.

