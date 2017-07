LUEGO SE DESPLAZARA HACIA ZORZALES

La Dirección de Fortalecimiento Social y Comunitario, que encabeza Florencia Torres, ha implementado un nuevo programa de prevención denominado Colectivo de Salud, que se lleva adelante en los distintos barrios de la ciudad.

Se trata de un programa focalizado en algunos ejes fundamentales, como hábitos saludables, enfermedades prevalentes (IRAB, diabetes, tiroides, hipertensión), control de libreta sanitaria y vacunación, salud sexual y reproductiva, género y violencia.

Se implementa los días sábados. Empezó en barrio Colombo y continúa en Villa Diamante; luego se realizará en los barrios Los Zorzales y Pompeya. “La idea es hacer un recorrido por todos los barrios de la ciudad, tratando de llevar adelante tareas preventivas y abordando los temas que afectan principalmente a niños y adolescentes. Ya terminamos en Barrio Colombo y comenzamos en Villa Diamante en el comedor San Francisco de Asís”, contó la joven funcionaria.

En esta barriada comenzaron a trabajar hace dos fines de semana atrás. “Nos reunimos con todas las instituciones que existen en el barrio como la Escuela N° 51, el Centro Educativo Complementario, el Jardín de Infantes, el Centro de Atención Primaria. Se busca siempre el trabajo en equipo, en conjunto y hacer un seguimiento de algunos casos que se van detectando. Por ejemplo, podemos intervenir y dar turnos en el Hospital, facilitando así la labor de los CAPS que están desbordados y no dan abasto”, contó.

Torres puntualizó que desde la escuela les solicitaron el dictado de un taller sobre salud sexual y reproductiva para alumnos de 5° grado, el cual empezaron a poner en práctica los días jueves. “Van una trabajadora social y una psicóloga que integran el Servicio. Desde las escuelas se ve que este es un tema difícil de abordar y solicitan nuestra ayuda, por ello concurrimos”, agregó.

Así, con este programa se busca conocer más en profundidad las necesidades de cada barriada en materia de salud, y descentralizar la atención en el Hospital, llevándola hacia los Centros de Atención Primaria. “La experiencia viene siendo espectacular. El proyecto a largo plazo es lograr llevar adelante una gestión con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para obtener un colectivo real, no de fibrofácil. Así se convertiría en una verdadera alternativa móvil de atención en salud”, destacó la funcionaria.

“Estamos haciendo mucho hincapié en la vacunación, en las enfermedades respiratorias agudas bajas. Por estos días hay muchos casos, por lo que desde el Servicio de Pediatría debió comunicarse que no se atenderán niños sanos para controles de salud, por el foco de contagio que implica y porque la demanda que existe de niños con esa patología hace que los profesionales se hallen muy ocupados”, agregó a continuación.

Torres también se mostró conforme con el trabajo preventivo llevado adelante el año pasado ya que este año son menos los casos que se han atendido. “Venimos muy bien. No hemos tenido casos de internación de los niños que tuvieron bronquiolitis el año pasado, estamos teniendo casos en niños recién nacidos. Por ello esta línea, la prevención, la vamos a seguir profundizando. Es algo en lo que el intendente Bucca hace mucho hincapié”, puso de relieve.

“Para el mes que viene estaremos en barrio Los Zorzales, en el CIC, trabajando junto a Liliana Ledesma. También hay un comedor que está atendiendo los días sábados. Queremos trabajar con los niños y poder enfocarnos en los temas y problemáticas que predominen allí”, adelantó.

“El Colectivo de Salud está a disposición de la comunidad, nos pueden llamar y solicitarlo. Tratamos de seguir el cronograma que ya tenemos establecido pero veremos cómo atender a la demanda”, expresó.

El trabajo no es azaroso y tiene una base previa. “Partimos del registro que tiene el Plan Preventivo de Salud. Por ello conocemos cuántos niños hay en cada barrio, cuántos adolescentes, que patologías prevalentes hay en cada grupo como para focalizar el trabajo de prevención en esos ejes. En barrio Colombo hicimos mucho hincapié en el tema vacunación, porque si bien es un barrio chico, con baja densidad poblacional, hay muchos chicos y detectamos casos con falta de vacunas. En Villa Diamante, en los dos encuentros que hemos tenido y partiendo de lo que nos han planteado las instituciones educativas, la demanda está en trabajar sobre la salud sexual y reproductiva”, respondió.

El fin último de todo este trabajo es plasmar los resultados en números. “Por supuesto que también veremos, cuando terminemos con todos los barrios, de hacer una estadística de con cuántos casos iniciamos y qué pudimos revertir a partir de la prevención. Todo esto se logra con muy pocos recursos, sólo con material didáctico, y mucho tiempo aplicado en la planificación”, concluyó.

V.G