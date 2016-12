LA OBRA VUELVE A PRESENTARSE EN EL COLISEO EN FEBRERO

Alicia Garmendia y parte del elenco de El conventillo La Catalana anunciaron la semana pasada en conferencia de prensa que la obra teatral fue declarada de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante. Además, dieron a conocer nuevas fechas de presentación y que a mitad de año se estrenará la segunda parte.

El conventillo La Catalana,producción del grupo Artteatral, que tuvo su estreno el 22 de octubre y cuenta con la dirección general y dramaturgia de Alicia Garmendia fue reconocida de interés municipal por unanimidad en el Concejo Deliberante y su creadora marcó que fue “un enorme orgullo y un trabajo muy grande de un equipo numeroso. Agradecemos el reconocimiento a tantas horas y tanto laburo a destajo como es el del artista independiente, todo a pulmón”.

Además, Garmendia anunció que el 8 y 9 de febrero la obra volverá a presentarse en el teatro Coliseo y que La Catalana 2 se estrenará en julio del 2017. “Ya está escrita, se incorporan personajes y detalles musicales, los maestros ya están trabajando en el tema”, refirió Alicia.

El conventillo es un musical que se remonta al año 1923, el libreto gira en torno al tango, a la década del 20 y la plena corriente inmigratoria.

La catalanarecibe en su conventillo a porteños, italianos, gallegos, francesas, polacas, alemanes y vascas que tienen un único punto en común: el amor. El dolor por el desarraigo, la suma de soledades y a la vez el cobijo del conventillo, son los tópicos que presenta el musical y hace que el espectador se incorpore a la vida de los personajes al identificarlos con sus antepasados.

Son 23 personajes en escena que le dan vida al Conventillo, entre ellos músicos en vivo, cantantes, bailarines y actores. Miguel Ángel Vázquez, uno de los guapos de la puesta en escena, sostuvo que la obra se trata de “un impulso de amigos, un encuentro casual, una idea de hacer algo que estaba en las cabezas, que salió de lo que escribió Ali y nosotros le pusimos el cuerpo, la música y la danza. No nos deja de sorprender aún hoy el resultado final y lo que produjo en la gente, coronado con que el HCD nos reconozca como de interés municipal, significa que tiene un valor extra además de las ganas de nosotros de disfrutar”.

El actor que en la obra se destaca también por sus dotes de cantante, anticipó que La catalana 2 es “muy simpática” y agregó que es “un gusto y una satisfacción” sentirse reconocido por el público.

Por su parte Alejandra Arcella Varela que se encargó de la escenografía, agradeció el apoyo del público que asistió a las funciones y solicitó la reiteración del espectáculo.

Otro de los guapos del conventillo es personificado por Fernando Grismado quien se mostró muy contento y afirmó que “el resultado es realmente extraordinario, la gente sigue preguntando las posibilidades de poner de pie la obra, en febrero estaremos nuevamente en el Coliseo y después de un descanso de garganta empezaremos con los maestros a amoldarnos a las nuevas temáticas que se van a ir dando en la segunda parte que avanza un poquito en el tiempo”.

Una de las bailarinas de la obra que debutó en el escenario, María de los Ángeles Martínez, destacó que la experiencia fue muy linda y, por otro lado, el guitarrista Norberto Paolone declaró que para él “es un lujo trabajar con gente joven. Yo no soy un hombre de teatro pero el ensamble de lo musical con lo teatral tiene una magia muy particular y en este caso es inédito en Bolívar, un sainete no se ha hecho nunca y el trabajo es muy gratificante especialmente por el equipo que se formó”.

El elenco se completa con Eduardo Fernández, Andrea Sabaté, Camila Barzola, Tomás Cepeda, Pablo Toulusse, Santina Avendaño, Matías Cipriano, Mariana Sardón, Diego Sarchione, Diego Lacasa, Álvaro Ducasse, Victoria Sotullo, Emilio Zabala, Carola Cayupel, Gastón Blanco, Belén Palacios, Rubén Exertier y Hernán Caraballo.

Alicia Garmendia, autora del libreto, tomó nuevamente la palabra y adelantó que la segunda parte refiere ya a la crisis de los años 30 y, al avanzar diez años, se incorporan nuevos personajes al modificarse la sociedad de la época.

“La historia es cíclica y elegimos contarla desde un lugar particular, un sainete. Por ser bicho de teatro me entran las cosas desde otro lugar y creo que a los niños y adolescentes estudiar la historia de esta manera les es movilizante. Es un plus ver a los personajes vivos delante de ellos, lo incorporan, lo asimilan y quieren ver más”.

La directora de la obra agregó que tuvo que cambiar el final y “darle luz a un momento porque la gente se quedaba sentada y seguía aplaudiendo, con la Catalana 2 creo que los vamos a tener que desalojar con la fuerza pública del Coliseo porque van a escuchar cantar a gente que nunca escucharon, baila gente que nunca vieron bailar y el equipo es un grupo de amigos que hizo en privado lo que elegimos que el público de Bolívar vea, nos juntamos para hacer arte y esto seguirá”.