César Fusero fue uno de los disertantes de la jornada de charlas que organizó la firma Teknal en la sala de conferencias “Santiago Galaz” de la Sociedad Rural. El cordobés fue invitado para hablar de la aplicación de una tecnología innovadora en el manejo de los animales: el dron.

Presentado por Cristian Durante, uno de los técnicos de la firma en Bolívar, Fusero habló con EL MOLINO.

¿Cómo es mirar hacienda desde arriba y qué se puede ver que no se observe desde abajo?

- Los drones o estas nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de ver el mundo desde arriba, esto que sale de Discovery Channel, la posibilidad de ver el mundo a 45 grados, lo que nos da otra perspectiva, es cambiar la mirada.

La tecnología es un instrumento y lo que tratamos de trabajar nosotros es generar nuevas soluciones o alternativas sobre cosas que no existían, como el desarrollo de un software que te permite contar hacienda en feed lots, el desarrollo ha sido desafiante, importante, lo que no quiere decir que en el corto plazo venga una tecnología mejor, estamos en la etapa de crecimiento exponencial de los últimos años, internet tiene 20 años, la tecnología del Smartphone tiene 10 y venimos creciendo con nuevas herramientas y nuevas tecnologías permanentemente.

El software en el que estamos trabajando tiene una parte bastante manual, está en un proceso de digitalización, y nos permite llegar a feed lots de envergadura, grandes, y permitirnos en hora y media o dos horas tener el todas las cabezas contadas, y hablamos de entre 3 y 4 mil animales. Y después hay un montón de situaciones o diferentes cosas que salen de poder estar con un dron o de generar nuevas preguntas o de qué podemos hacer.

Es que con determinadas imágenes se pueden observar varias cosas, no sólo contar…

- La charla que generamos acá con el uso de nuevas tecnologías es abrirnos a hacernos nuevas preguntas para intentar generar nuevas respuestas, pensar que todo este tipo de tecnologías salen del feed back (ida y vuelta) con el productor agropecuario, del ganadero, y nosotros desde Teknal creemos que la ganadería hoy necesita laburar con precisión, que necesita mimetizarse y parecerse mucho más a lo que es la producción avícola, y todo este tipo de tecnologías vienen a ayudar, a generar ese acercamiento entre la sensación térmica y la temperatura y que la ganadería empiece a ser temperatura.

El manejo del dron es fundamental para que vaya adonde uno quiere para poder ver lo que se desea…

- Saber manejarlo tiene mucho que ver con una cuestión práctica, algunas horas de vuelo. Este tipo de tecnologías son tan dinámicas y tan fáciles de usar, que las hacen para que cualquier persona las pueda manejar, es el concepto de hacer algo barato, que se pueda multiplicar, el dron es una inversión muy pequeña que te hace ver el feed lot desde arriba, te permite contar; pero también te puede permitir hacer lectura de comederos, revisar enfermos, darle una vuelta al feed lot, al campo, hacer mediciones, tenemos un montón de alternativas a generar con el dron, hay que usarlo como herramienta, después viene el software y ver qué hacemos con la información que generamos, es una de las cosas que se ha hecho fácil de manejar y no es caro, el dron a nivel mundial tiene un precio muy competitivo y es una herramienta que la podemos tener como empresa pero también cada productor lo puede tener en su campo.

¿Se utiliza o todavía muchos lo ven más como un juguete para los nenes?

- Creo que va con el tiempo, ya tenemos clientes que se han comprado drones, es la mezcla de tener la posibilidad de comprarse un dron y empezar a usarlo en algo que valga la pena. Estoy convencido que se usa y tiene un buen uso, la semana pasada hicimos un recorrido en un campo de 600 vacas madres e hicimos en una hora lo que el hombre de a caballo a lo mejor lo hace en todo el día. No lo reemplaza, no hablamos de eso; pero esto te permite digitalizarlo, tenerlo en un video, en HD, en 4K, esto no viene a reemplazar, viene a sumar, creo que tiene un efecto multiplicador que hace que todos lo veamos.

Estamos en ese camino, invitamos siempre al productor a que nos haga preguntas, a que generemos algún tipo de conclusión juntos, la verdad nunca está más cerca que cuando hablamos, ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta y creo que cuando nos ponemos de acuerdo entre todos estamos más cerca. Este es parte de un paquete de servicios en el cual queremos que todos seamos más eficientes.

El productor ganadero siempre trata de estar cerca de los animales, y con esta tecnología, más…

- La diferencia entre agricultura y ganadería es la precisión, en agricultura tenemos al ingeniero agrónomo que nos mide hasta el último peso que invertimos por hectárea y tenemos el rinde marginal y el beneficio marginal por la incorporación de una nueva tecnología. En ganadería eso no ha sucedido porque no hemos tenido políticas, es un cúmulo de cosas; pero todo este tipo de tecnologías vienen a ayudar, a hacer que la ganadería esté más cerca de lo que es la agricultura, más cerca de la precisión, más cerca de medir temperaturas, que digamos que tenemos 4.001 cabezas en el feed lot y que podamos chequearlo en una imagen.

Tenemos que ir adaptándonos, no dejar que nos pase el tren de la tecnología, ver qué hacer con la información y generar nuevas conclusiones.

¿Hay interés por estas charlas?

- El lunes estuvimos con la misma charla en Coronel Vidal y hubo más de 60 personas, tuvimos muchas preguntas, el dron te lleva a hacerte preguntas, es algo que no se ve tanto. Muchos preguntan por el aparato, y en realidad el aparato es un medio que nos proveé información. A algunos por ahí les gusta más como hobbie hacer algún video.

Esto genera contenido, información y nos para en un nuevo contexto, ver que podemos hacer algunas cosas diferentes.

