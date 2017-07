SERÁN PARTE DEL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION

Prevén tomar créditos por 33 millones de pesos para “renovar herramientas y el parque automotor”. Esto “dotará de sustentabilidad los servicios municipales”, indicaron Gisela Romera, Luis María Mariano y Fernanda Colombo en contacto con la prensa.

En los últimos días, el Municipio elevó al Honorable Concejo Deliberante dos proyectos para la compra de maquinaria, proyectos que estarán incluidos en el orden del día de la sesión que se prevé para mañana.

“Hemos elevado dos Ordenanzas para la compra de 15 maquinarias y vehículos. Es un plan de renovación de herramientas y del parque automotor que obedece a la demanda que genera el anexo de barrios, de nuevos servicios, y por el deterioro que han sufrido las existentes debido al paso del tiempo y la función prestada. Esta renovación dotará de sustentabilidad a los servicios municipales”, comenzó por explicar Gisela Romera, secretaria de Hacienda.

Dentro de lo que se prevé comprar se incluye motoniveladoras, camiones volcadores, palas grandes y de ruedas macizas, barredoras, combis, un tractor. “Están previstos para las áreas de Vial, Servicios, Ambiente, el CRIB y Salud”, citó la funcionaria.

“Son dos Ordenanzas que prevén solicitar un préstamo al Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro del Ministerio de Economía de la Provincia, a través del Programa de Desarrollo”, puntualizaron.

“Ambos proyectos fueron ingresados el 29 de junio, con toda la documentación respaldatoria para que puedan ser tratados de inmediato. Siempre estamos a disposición de los concejales para que nos puedan solicitar información complementaria que necesiten”, detalló a su turno Fernanda Colombo, responsable del área de Legales.

“Las Ordenanzas son la culminación de un proceso bastante largo, que arrancó en octubre pasado, cuando desde la Secretaría de Hacienda se comenzó a tomar contacto con el Banco, con el Ministerio de Economía; que siguió con las solicitudes y evaluaciones correspondientes”, prosiguió.

“Por supuesto que las Ordenanzas están amparadas por todos los requisitos legales de la Ley Orgánica Municipal, que faculta al Ejecutivo a tomar créditos de estas condiciones, y a los concejales a probarlos. Son 33 millones de pesos en total”, puntualizó.

“Esto se puede realizar porque tanto el Ministerio de Economía, como organismo provincial, y el Banco de la Provincia, evaluaron las cuentas municipales de los últimos años. Recientemente se dio a conocer en los medios que el Tribunal de Cuentas aprobó el cierre de ejercicio, fuimos uno de los pocos municipios que no tuvo multas que pagar. Con este estado financiero que la Municipalidad viene demostrando en estos últimos años podemos tomar una responsabilidad en este sentido”, destacó Colombo.

De acuerdo a lo manifestado por Luis María Mariano, presidente del HCD, presente en el contacto periodístico, no tiene dudas que los proyectos serán objeto de aprobación por parte del Deliberativo local. “Descarto la responsabilidad en el estudio y la correspondiente aprobación por parte de los concejales, y fundamentalmente por un motivo: por la seriedad que tiene lo que se denomina ‘carpeta crediticia’. Para que el Municipio tenga la posibilidad de obtener este crédito, hay un serio análisis hecho por el Tribunal de Cuentas del cierre del Ejercicio 2015, y el contralor que han hecho los técnicos tanto del Ministerio de Economía como del Banco Provincia sobre el cierre de Ejercicio 2016. Esta aptitud para ser titular de un crédito, además, no fue sólo para el monto citado sino que fue categorizado con la posibilidad de solicitar hasta 50 millones de pesos. Nos sentimos parte de esta satisfacción porque implica ratificar la confianza que el intendente tiene en los técnicos de la Secretaría de Hacienda, y con la seriedad con la que vuelcan, confeccionan y ponen rumbo económico y contable a las decisiones políticas. Un gobierno no puede tener un sentido responsable de la política sino lleva a la par funcionarios económicos con un alto sentido de la responsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales”, pormenorizó.

De acuerdo a Romera, la decisión de tomar crédito obedeció a un análisis detallado. “Se hizo una evaluación de leasing y tenían una tasa de interés muy superior (entre un 22 y un 26%) a la de estos préstamos. El de la Provincia se paga en 48 meses y tiene una tasa máxima del 15%; y el del Banco de la Provincia tiene una tasa del 17% fija, a saldar en 36 meses. “Esto con una particularidad, que el crédito del Ministerio de Economía prevé que se pague un 25% de contado. Esto está debidamente contabilizado en las cuentas fiscales para hacerle frente al mismo”, aportó Mariano.

“Además, ya hemos cancelado todos los leasings de la gestión anterior y también los tomados bajo la gestión del intendente Bucca”, añadió Romera.

Una vez que el Concejo aprobare las Ordenanzas se solicitarán los préstamos y, al mismo tiempo, se licitarán las maquinarias a ser adquiridas. “Las Ordenanzas ingresarán en el orden del día de esta semana, con lo cual pasarán a comisión. Es inobjetable que pasen a comisión por la envergadura del tema. En miras de buscar un equilibrio entre la necesidad y rápida tramitación de este crédito y la responsabilidad fiscal que representa para los concejales aprobar o convalidar el trámite realizado por el Municipio, es dable inclinarnos para que ingresen a comisión y no sean tratados sobre tablas”, especificó el presidente del HCD.

V.G.