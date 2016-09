ENTREVISTA CON DANI LÓPEZ, FOTÓGRAFA

No tiene claro cuándo afloró en ella la pasión por el oficio, pero cuando decidió su futuro tras la secundaria, eligió Córdoba “con la intención de hacer algo” con la fotografía.

Empezó la carrera, “pero era muy cara y además tenías que tener los equipos. No pude seguir, pero ahí me quedó picando el bichito”, recuerda la bolivarense, en esta charla exclusiva con el diario.

Años después se radicó en Buenos Aires, para estudiar Fotografía en Infokus. No tenía cámara, practicaba con los equipos de la escuela y mientras tanto iba juntando plata para comprarse sus cosas. Pero la carrera “no me convenció, porque iba más por el lado comercial, fotografía de moda, productos y sociales, y a mí me gustaba andar con la cámara pero no era ése el camino”, afirma. Entonces alguien le sugirió “hacer un curso de fotografía de teatro”, que le “gustó mucho”. Sin embargo, “como toda la vida fui melómana, al pisar un escenario cuando hice ese curso, al jugar con las luces, entendí que a todo eso le hacía falta música”, confiesa Dani.

Averiguando, terminó en un curso de fotografía en vivo, con Tomás Correa Arce (un taller con un grupo reducido de alumnos). Esto le entrenó el ojo para moverse en el terreno ansiado, e incluso le proveyó un trabajo, ya que allí conoció a uno de los responsables de la revista virtual Rock ‘N Ball, para la que trabaja desde el 2013.

Rock ‘N Ball es justamente la publicación que le abre las puertas a los shows grandes. Por ese zoom su lente pronto llegaría a las barbas de Páez, García y varios grossos más. Además es fotógrafa de la Fundación Valta Thorsen. De las fotos que amarroca para ese emprendimiento, también seleccionará obras para su expo en Bolívar (ver aparte), por ejemplo del recital de figuras del rock al que asistirá en octubre (sería en el Malvinas Argentinas), a beneficio de las víctimas ecuatorianas del sismo de abril.

En estos años, ha sido asimismo fotógrafa del club de jazz Boris Club. “Ahí le saqué fotos a Malosetti y al trío de Machi Rufino-Lito Epumer-Cristian Judurcha (tres ex Spinetta), que compartió mi laburo”, recuerda esta admiradora del trabajo de Nora Lezano, una de las grandes retratistas de nuestros rockstars.

¿Qué proyectás?

-Seguir aprendiendo. Seguir haciendo cursos, especializándome en lo que más me gusta de la fotografía y, llegado el caso, dar algún curso o taller con todo lo que estoy experimentando ahora.

¿Te interesa explorar otros campos de la fotografía, o tu melomanía es más fuerte?

-Me gusta mucho trabajar en shows y eventos en vivo en general. Puede ser en un espectáculo de stand-up, en una obra de teatro. Me gusta lo que es ya, no algo en lo que haya que armar y preparar mucho.

Cuando comenzó, sacaba fotos de paisajes. Le gustó e hizo una muestra en 2012 en Buenos Aires. “Hasta que sentí que me faltaba algo”, y así fue virando hacia el rock. Pero también, antes, incursionó en la clásica foto social de bautismos, cumpleaños y casamientos, algo así como las inferiores para todo fotógrafo que busque crecer artísticamente en el oficio y no sólo obtener dividendos de su labor.

“LA IDEA ES GENERAR UN MENSAJE, QUE LA FOTO PROVOQUE ALGO”

¿Una foto es algo meramente decorativo? ¿Cuál es tu idea al respecto?

-A través de una foto todo el tiempo estás opinando.

Como si fuera un editorial escrito.

-La idea es generar un mensaje. O que la foto genere algo en el que la recibe, lo que fuere, pero que te provoque una sensación, linda o fea.

¿Cuánto incide la cámara, o es el ojo del fotógrafo el que hace la diferencia, o se trata de un mix?

-La cámara muchas veces es una excusa. La muestra que hice en 2012, con fotos de paisajes, fue realizada en un gran porcentaje con una camarita Sony de bolsillo. Y según las críticas de los que fueron, eran las fotos que más gustaban. Obviamente un buen equipo sirve, sabiéndolo usar y sacándole bien el juego. Lógico que te ayuda en un porcentaje alto.

¿Qué opinás de la intervención digital, trabajás con programas de edición?

-Me parece una herramienta indispensable en el ochenta por ciento de los casos. No puedo entregar un material sin editarlo/retocarlo. Creo que una fotografía está lista para mostrar una vez realizado el proceso de edición. Bien usado, en mi caso el Photoshop, que es el programa con el que edito, y respetando los parámetros que requiera la imagen, no puede falta para que el trabajo esté al cien por ciento. Siempre y cuando se respete la naturalidad de la imagen, sea cual sea.

Chino Castro

El estrellero de Dani

Si es por soñar, a Dani le hubiese “encantado” sacar fotos en uno de los recitales que Los Rolling Stones brindaron en el estadio de River, Argentina (no en el primero, que fue en febrero del ´95, y ella era muy chica). Incluso se quedó con las ganas de ir a verlos como público, admite.

Después, “Coldplay y Radiohead especialmente son bandas a las que me gustaría fotografiar, porque pienso que me dejarían un material copadísimo”, agrega.

En Venessia, el bar donde realizamos la entrevista, suena Calamaro. Dani lo capta y al toque suma al salmón, entre los nacionales, a la lista de los que ansía fotografiar. “Ya dije que voy a hacer lo posible por estar la próxima vez que toque”, asevera.

Hay otros dos, empero, a los que no llegó a tiempo, y que perdurarán en el cofre de sus más queridos inalcanzables: Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta.

“Y el que te regalaba fotos por doquier era Freddie (Mercury). Bueno, quizá me hubiese gustado nacer en otra época…”, confiesa.

Paredes locales se impregnarán de rock

Dani cranea una expo para Bolívar. Contendría unas cincuenta fotos de recitales en reductos porteños de bandas y solistas top del rock argentino actual. Baraja opciones, por ahora no hay nada confirmado. Su idea es ofrecer la colección antes de fin de año.

Charly García, Miranda!, Fito Páez, Fabiana Cantilo, Tonolec (folclore moderno), son algunos de los artistas retratados en acción. Es material que archiva desde fines de 2012, fotos de conciertos, en su mayoría, más algunas de camarines y backstages.

Para la selección final, la fotógrafa tomará como base los álbumes de los que salieron las fotos publicadas (unas veinte por álbum), y elegirá unas cuatro por banda o solista. Pero también solicitará la opinión de unos pocos colegas y sus familiares directos, “que conocen todas mis fotos y tienen el ojo entrenado”, señaló.