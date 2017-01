SE HARIA CARGO EN FEBRERO

Los padres Miguel Ostertag, Lisandro Víttola y Mauricio Scoltore pertenecen a la Diócesis de Azul.

Por decisión del Obispo deben rotar, y cada uno de ellos abandonará la parroquia en la que estaba. En el caso de Vittóla y Ostertag, dejarán Bolívar, en el caso de Scoltore, llegará a la ciudad para hacerse cargo de la Parroquia San Carlos.

Los tres sacerdotes dialogaron con LA MAÑANA sobre este destino que tendrán a partir de este enero.

Dijo Ostertag: “Está con nosotros hoy, ha venido para ver un poquito la primera imagen de la Parroquia y comunidad de Bolívar el padre Mauricio Scoltore, párroco hasta ahora de San Antonio de Azul, canciller de la curia del obispado y vendrá como párroco acá a mediados de febrero. Ya estuvimos conversando, le hemos tratado de presentar lo mejorcito (risas), lo esperamos con mucha alegría”.

El párroco histórico de nuestra Parroquia luego de Palazzolo, agregó: “Estos cambios nos han tomado un poco por sorpresa a todos, el obispo a los sacerdotes hacía tiempo que nos había dicho que iba a hacer cambios, esto se da ahora y se arma alboroto en todas las comunidades con los cambios; pero seguramente van a ser buenos, aires nuevos, nuevos proyectos, nuevas fuerzas, todos estamos de paso, el padre Scoltore que viene a Bolívar, el padre Lisandro que va a Rauch, yo que voy a Tapalqué y a alguna otra misión, es un poquito la realidad que estamos viviendo ahora”.

¿Se conocían? Pertenecen a la misma Diócesis…

- De toda la vida (Scoltore).

- Yo estuve 4 años siendo sacerdote joven en la Parroquia de Saladillo, Mauricio era chico todavía, Lisandro también es de Saladillo pero a él no lo conocía, lo conocí hace 5 años

- Saladillo es Tierra Santa, lo mejor que va a pasar esta vez es que el altar de Bolívar sigue con un cura de Saladillo (Víttola).

- Además tenemos vinculación porque el gran párroco que tuvimos en Saladillo por 53 años, el padre Antonio Graduaso, aprendió mucho con Monseñor Luis Castells, así que está todo como en la misma familia, estamos conectados y vinculados. Siempre se crean expectativas, la comunidad que despide al sacerdote tiene toda la tristeza, a mí me pasa lo mismo en estos días en Azul; pero nosotros sabemos que nuestra libertad está en las manos del obispo, no impone nada, nos pide disponibilidad, nos pregunta si aceptamos, si nos parece, uno sabe que tiene que ayudar, estar al servicio, porque el obispo tiene una mirada en conjunto de toda la Diócesis, son más de 40 parroquias, 500 mil habitantes y somos pocos los bueyes para arar un campo tan grande, y con lo que tiene va haciendo lo que puede, y nosotros debemos decir sí aunque a veces nos cuesta dejar el lugar en el que estamos, le cuesta a la gente la despedida; pero tenemos que tratar de facilitar la misión que tiene el obispo (Scoltore).

¿Cuándo se hace cargo de la Parroquia?

- En principio el obispo había dicho a mediados de febrero, tenemos que ver porque son 10 sacerdotes los que cambiamos y cada uno que asume tiene su ceremonia de toma de posesión, y para eso tiene que estar el obispo. Calculo que la primera quincena de febrero organizará todo, Lisandro lo hace un poquito antes, el 27 se despide de Bolívar y el 28 asume en Rauch (Scoltore)

¿Qué le han contado de Bolívar, qué expectativas tiene?

- En Bolívar estuve cuando tenía todos los pelos y no tenía panza (risas), cuando estaba en el seminario, allá por 1989, 1990, cuando todavía estaba el padre Cayetano en la Parroquia, vinimos un grupo de seminaristas de la Diócesis a misionar acá. Esa fue como una primera entrada a la ciudad, había estado antes un fin de semana cuando salíamos del seminario a animar las jornadas de oración por las vocaciones. Y he venido a ceremonias importantes como las ordenaciones sacerdotales, alguna fiesta patronal.

- Estuve 9 años en el obispado y por ahí acompañando al obispo más de una vez estuve por acá. Y en esos años de obispado, como no tenía Parroquia propia, me dedicaba a reemplazar a los sacerdotes que estaban solos y necesitaban algún refuerzo, así que en algún momento estuve en Bolívar, y también durante algún fin de semana en Urdampilleta y Pirovano (Scoltore).

Una gran puerta de entrada a la ciudad es su hermano Fabián…

- El ha venido a Bolívar más veces que yo, ha trabajado mucho por Bolívar, a él le toca ejecutar muchas de las cosas que Marcelo (Tinelli) piensa para bien de la ciudad. El apellido creo que es famoso en la ciudad, somos dos hermanos, uno es famoso y el otro trabaja en televisión (risas). Nos llevamos muy bien, compartimos cada uno lo que va haciendo y tenemos una admiración mutua por lo que hace el otro, yo desde lo que hace con su familia y su trabajo, y él con lo que voy haciendo como cura. El siempre ha tratado de estar presente en las comunidades donde yo estuve como cura y desde las posibilidades de ayudar y colaborar siempre nos ha dado una mano.

Acá en Bolívar él está más presente, porque ha trabajado mucho. Yo también vengo con autonomía y personalidad propia; pero aceptaré toda la colaboración, sobre todo es despertar el corazón de todos los bolivarenses y desde la comunidad ir trabajando para continuar esta siembra que ha hecho el padre Cayetano durante muchos años, el padre Miguel con los sacerdotes que lo acompañaron, y últimamente el padre Lisandro (Scoltore).

¿Qué le dijo su hermano Fabián cuando se enteró que venía para acá?

- El obispo el 9 de diciembre me dijo que me cambiaba de Parroquia, me asusté, pensé que este año zafaba del cambio. Esa misma tarde me encontré con mi hermano y le dije que me cambiaban, y me dijo que días atrás había soñado que yo venía a Bolívar. Tuvo un sueño premonitorio, para él fue una alegría muy grande, porque él quiere mucho la ciudad, ha trabajado mucho por la ciudad, y a mí también me alegra que para él sea una alegría, y juntos trataremos de hacer lo mejor por la comunidad (Scoltore).

¿Cuáles son las metas que se propone un sacerdote ante un cambio de destino?

- Si bien cada uno tiene su sello personal, uno tiene que recoger el guante del que se va. La comunidad está en marcha, Bolívar tiene mucha vida, tengo que escuchar, acá hay un trabajo muy bueno desde los diáconos permanentes, desde los laicos comprometidos, los distintos grupos e instituciones de la Parroquia. Tengo que ver, mirar y engancharme en el proyecto que está caminando.

En alguna cosa iré imponiendo mi sello personal; pero no vengo a cambiar ni a sacar nada sino a acompañar la vida de la comunidad, que ciertamente es una de las más ricas de la Diócesis y por eso para mí también fue una grata noticia poder venir a Bolívar (Scoltore).

¿Qué conoce de Bolívar?

- Un par de años los alumnos del Cervantes que hacían el retiro, el cenáculo, iban a Azul para participar del mismo, que yo armaba con un grupo de jóvenes. Juan Luis (Alvarez) el diácono permanente, cuando comenzó su formación en el diaconado en ese momento yo era el director espiritual de la escuela. Con Alejandro García hemos venido trabajando en cuestiones de colegio, yo estuve un poco a cargo de la parte educativa en la Diócesis, así que he estado con cursos, capacitaciones, resolviendo problemas y dificultades. Lo más importante lo conozco, el resto será conocerlo y profundizarlo (Scoltore).

¿Cuándo se instala definitivamente en Bolívar?

- Lo tenemos que definir con el obispo y el padre Miguel, que se baja del barco (Scoltore).

Miguel, se va a Tapalqué…

- A la vejez… (risas). En Tapalqué estuve diez años antes de venir acá, es una comunidad que quiero y después que me vine siempre me reclamaban. El obispo me pidió que asuma una tarea en el seminario, como director espiritual. Para mí fue una sorpresa, siempre había deseado volver alguna vez, pensé que ya no se iba a dar, así que muy contento.

Si digo contento por ahí ofendo a alguno, en realidad estoy sereno. Es la misión que nos toca, el padre Lisandro también se va, el padre Martín estaba en Alvear y se va a Tandil (Parroquia San Antonio).

Hacía mucho que no teníamos un cura joven que se insertara tanto en la comunidad…

- Creo que acá tenemos una entrevista de las tres edades de un sacerdote, la juventud, la adultez y la sabiduría plena reflejada en el padre Miguel, por eso se la tiene que transmitir a los chicos que están estudiando y preparándose para ser sacerdotes algún día.

En 2010 el obispo me preguntó qué quería hacer después del seminario, cuál quería que fuera mi Parroquia, y le dije que quería estar al lado del padre Miguel y aprender a ser cura a su sombra, porque lo considero muy bueno. Y así fue que llegué a esta ciudad, la conocí, me enamoré y después de vivir en Bolívar no voy a encontrar en la zona otra ciudad tan bonita, por su gente, sus plazas, el centro cívico, el parque, y cada día va a estar mejor.

Ha sido una etapa de aprendizaje, también de aterrizaje a la realidad, no es lo mismo estudiar el sacerdocio desde los libros que la realidad, que te lo hace encarnar y enamorar. Fueron 5 años donde se me exigió, se me presentaron distintas realidad, cosas hermosísimas, épocas de mucho tiempo solo, dos años estuve solo por las ausencias del padre Miguel en Comodoro Rivadavia. Cosas trágicas como la muerte de los alumnos en los colegios y cosas alegres, todo eso fue formando en mí un corazón sacerdotal, y llega el momento en el que como todo pollo hay que volar, y la verdad que uno se llena de alegría porque el obispo confía y con 31 años me pide que me haga padre de una comunidad en la que voy a estar solo, ya no van a estar los consejos del padre Miguel ni los diáconos que ayuden, ni las hermanas. Todo eso va a cambiar, y empezaré a vivir la vida del sacerdote rural.

El lugar al que voy, Rauch, es una ciudad típica de la Diócesis de Azul, de 13 mil habitantes, con colegio, Parroquia, y lo más significativo es que el cura joven de mi pueblo, Saladillo, era Roberto Priori, que hoy es el párroco de Rauch. Ir a tomar su posta lo vivo como una alegría porque fue quien me dio la primera comunión, fui su monaguillo, me preparó para la confirmación, me preparó para entrar al seminario, me vistió de sacerdote, él ha sido un sacerdote que siempre me acompañó, y él al enterarse le pidió permiso al obispo y me dio la noticia de que iba a ser su sucesor.

Como dice el padre Miguel, somos humanos, tenemos corazón, se viven muchísimos sentimientos, de alegría, de tristeza; pero en una etapa de serenidad. Los sacerdotes en Bolívar siempre hemos sido muy cercanos a la realidad de la gente y hemos sido parte de la sociedad, cada cual con su personalidad. Mauricio no sólo lo va a conservar sino que lo va a acrecentar. Es un gran sacerdote, y saladillense (Víttola).

¿Cómo preparás tu despedida?

- Si Dios quiere, estamos ultimando detalles de lugar y de precio, pero vamos a hacer una cena muy económica. Eso va a ser el viernes 27 después de una misa de acción de gracias, nos vamos a juntar a llorar. E invito a toda la comunidad a que el 28 me acompañen a Rauch. Me acuerdo cuando en su momento acompañamos al padre Roberto de Saladillo a Laprida, volvíamos todos llorando en el colectivo, porque habíamos dejado a nuestro cura; pero habíamos visto la parroquia, dónde iba a estar, cuál iba a ser la gente. De alguna manera se hermana la parroquia de Bolívar con la de Rauch, con la de Tapalqué (Víttola).

Pero puede pasarte lo del padre Miguel con Tapalqué, siempre vas a tener la puerta abierta de la Parroquia San Carlos…

- El obispo ha tenido un muy buen criterio de hacer estas rotaciones cada seis años, el padre Miguel era el único sacerdote que quedaba con tantos años al frente de una parroquia. Está bueno para la gente y también para el sacerdote, tenemos que tener un corazón ancho y no anclarnos con nadie ni en ningún lugar. Algunos dicen que dentro de seis años vuelvo, no sé, volveré, seré camisetas, por ahí no, me tocará otro lugar, no importa, lo importante es que tenemos la oportunidad de vivir esta etapa y lo hacemos con alegría (Víttola).

Angel Pesce