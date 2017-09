TEKNAL Y EL MERCADO DE CARNES

Miguel De Achaval fue el segundo orador que presentó Teknal ayer en la sala de conferencias “Santiago Galaz” de la Sociedad Rural. Después de los drones le llegó el turno; pero antes reflexionó con EL MOLINO sobre el tema que le tocó: los mercados de carne.

El mercado de carnes tras la “sojización” parece ir ganando cada vez más terreno…

- Sin lugar a dudas, Argentina está dando vuelta la hoja. Mi tema principal hoy, además de las carnes bovinas, son las otras carnes, de las que en Argentina no hablamos mucho de ellas y ponen mucha presión en el mercado internacional. El mundo hoy en día habla más de proteína animal que de carne bovina, porcina o aviar específicamente, y creo que en el sector bovino hay mucho que tenemos que aprender de las otras carnes: la tecnología, la intensidad, la veracidad de datos con los que se trabaja, hace que se trabaje con mucha genética, con mucha eficiencia, y hace que al consumidor en muchos casos le convenga elegir otras carnes, por lo tanto el desafío nuestro como antiguos exportadores, y ya no más, es darnos un baño de humildad, empezar de cero, desde abajo, empezar a vender nuestro producto, no se vende solo, tiene buena marca pero hay muchos competidores que hacen mucho más marketing que nosotros, hay que dedicarse a eso.

Y aprender que un mercado tarda 20 años en abrirse y un segundo en cerrarse…

- Exactamente, y la competencia es dura, las medidas paraarancelarias son durísimas, las tasas que se cobran para importar y exportar han pasado a ser un instrumento de “te dejo” o “no te dejo”.

¿Cómo la ve a Argentina con este gobierno mucho más amigo del campo?

- Somos optimistas de por sí y esto despierta más optimismo. No quiero caer en la palabra Argentina potencia, me gusta la Argentina oportunidad, potencia no somos nada, tenemos la oportunidad de hacerlo, vayamos adelante. Nos va a costar mucho desintoxicarnos, venimos con 12 años de intoxicación entonces nos cuesta entender que hay cosas que se pueden hacer, que el mundo las hace y no hay que pedir permiso para hacerlas, es un proceso más largo del que creemos, por lo tanto hay que tener paciencia.

¿Está preparado el productor y todo el circuito ganadero para esto?

- Creo que el gran paso está dado en la generación de novillo pesado para exportación, hoy en día estamos exportando un 7 por ciento de lo que producimos, y de vaca para China específicamente, tampoco estamos generando lo que queremos generar. No hay un incentivo impositivo, no creo que no vaya a hacer el gobierno ni espero que lo haga, porque por ahí no viene la veta. Sí creo que viene un proceso de recría, que demuestra que tiene mucha rentabilidad, y el cambio productivo se va a producir por rentabilidad y no por convicción, charlas o promesas.

¿El productor no ve esto o por ahí le resulta más fácil hacer otra cosa y no meterse con la trazabilidad y todas esas cosas?

- El tema trazabilidad ha sido muy importante, mucha gente dejó de exportar o de generar novillos para exportación porque se cansó de los procesos burocráticos que teníamos, la gente se cansa y ve que otras áreas productivas no demandan esa burocracia, y dormís mejor de noche. Ese es un gran cambio que hay que hacer.

El producto está, creo sin temor a equivocarme que la generación de novillo pesado arranca con un ternero de 50 pesos, cuando lo lográs hay que ponerle muchos kilos baratos para poder compensar ese costo inicial. Mientras yo compre en destete a 40 pesos y venda un novillito de 320 kilos a 36 pesos, le pongo la menor cantidad de kilos, lo saco lo más rápido posible y mato la genética argentina.

¿El mundo piensa que tenemos la mejor carne o nosotros lo pensamos?

- Solamente nosotros, y los turistas que vienen a visitarnos, nadie más. La realidad es que si yo tuviera la mejor carne, me la vendrían a comprar, no tendría que tener los subsidios que tenemos para entrar como la Cuota Hilton, por lo tanto insisto en que si fuimos buenos antes, no nos quedemos con eso, tenemos que ser buenos ahora. El mercado mundial de carnes se desarrolló sin nosotros, ahora tenemos que empujar a los codazos para entrar de nuevo.

Si Chile, Uruguay y Paraguay pudieron, ¿por qué nosotros no?

- Poder podemos y tenemos muchas condiciones para hacerlo, la oportunidad está; pero no creamos que somos potencia, acá es cuestión de mucho más trabajo que tiempo, el tiempo solo no va a arreglar las cosas.

¿Ayuda que se haya recuperado stock ganadero?

- Ayuda parcialmente, mientras yo siga teniendo 60 por ciento de destete o preñez en el rodeo argentino, no necesito más vacas, necesito que de las 100 vacas que tengo, en vez de tener 60 terneros, tenga 80, y si esos 80 terneros cuando los faeno pesan 500 kilos, mi productividad viene por ahí. El mundo entero tiene cada vez menos vacas y cada vez más kilos.

Angel Pesce