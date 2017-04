CUARTA EDICIÓN

Se está desarrollando en nuestra ciudad desde ayer por la mañana un encuentro regional de capacitación para Bomberos Voluntarios.

Es la cuarta edición consecutiva que se realiza en nuestra ciudad, y por la cual los bomberos vienen trabajando en cuestiones organizativas desde hace 40 días.

Los Bomberos Voluntarios de nuestro partido integran la Federación Bonaerense, perteneciendo a la regional nº6, con 8 cuarteles que forman parte de la misma.

Todos los años esos cuarteles se reúnen para llevar a cabo su capacitación anual otorgada por la Federación, la cual tiene una línea de capacitación que es captada por todos los instructores de dicha Federación para volcarla en los cuarteles que la integran.

Dicha capacitación es igual para todos los cuarteles, es decir que todos los instructores trabajan de igual forma con las diferentes regionales con las que cuentan los 56 cuarteles de la Federación. De este modo, con la misma capacidad e intensidad, el personal recibe dicha capacitación.

Allí se realizan diferentes actividades, todas relacionadas con el desarrollo bomberil, desde donde trabajan todos los servicios que los cuarteles brindan en las comunidades, e incluye los diferentes tipos de siniestros que pueden acontecer y en los que deben prestar colaboración como pueden ser rescates vehiculares, socorros en altura, en pozos, en silos, incendios de estructura.Todas estas modalidades son trabajadas con la mayor similitud con la realidad posible, a través del modus “Simulacro”.

Las actividades se realizaron ayer en la Sociedad Rural de Bolívar, que gratuitamente ha cedido las instalaciones y confort de las mismas a los Bomberos. Continuarán allí en la jornada de hoy, donde finalizarán las actividades a las 17 hs.

El protocolo de apertura y bienvenida estuvo a cargo de Héctor Samuel Pacho, presidente del Consejo Directivo del cuartel local, y luego comenzaron las actividades previstas. Los Bomberos ingresaron a las 11 de la mañana de ayer al predio de la Rural donde han armado un circuito cerrado, que contempla las diferentes comidas, de modo tal que no tienen permitida la salida a la ciudad, a menos que algún siniestro lo requiera y hasta la tarde de hoy estarán efectuando su capacitación.

Se encuentra apostado allí un comando de incidentes desde donde se llevarán a cabo las salidas de bomberos en caso de que sea necesaria su participación en algún acontecimiento, es decir que el cuartel, por este fin de semana, está funcionando allí, encontrándose incluso los móviles de trabajo ahí también.

Ello obedece a que los Bomberos mantienen intensas actividades en el predio ruralista, alistándose en la mañana de ayer y continuando hasta la tarde de hoy. En horas del mediodía de ayer tuvieron un break para compartir un almuerzo que también se realizará hoy; lo mismo ocurrió con la cena. Sólo hubo un cese de actividades desde las 2 hasta las 5 de esta madrugada donde los Bomberos descansaron, pero retomaron en horas tempranas las actividades, para poder finalizar la intensa capacitación.

En total son casi 70 los Bomberos que están participando de este encuentro, siendo ellos de Bolívar, Carlos Casares, Del Valle, Daireaux, Bellocq, Pirovano, y Urdampilleta.

Al ser consultado sobre este medio, Bazán destacó que este tipo de encuentros son de suma importancia para poder trabajar en lo que respecta a la camaradería entre las dotaciones de los cuarteles, ya que en diversas contingencias sucede que deben prestar colaboración con los Bomberos de localidades vecinas, como pueden ser accidentes en ruta por ejemplo.

En este tipo de encuentros los bomberos tienen la posibilidad de trabajar y compartir diferentes situaciones que les permitan conocer con mayor profundidad los materiales de trabajo, hacer reconocimientos de los autobombas de otros cuarteles para involucrarse con elementos con los que tal vez en su cuartel de origen no tienen la posibilidad de tener, pero que es de suma importancia conocer.

Los simulacros se realizan en diferentes espacios, algunos dentro de la Rural, y otros en espacios físicos que ha otorgado el Intendente Eduardo Bucca, a quien Bazán agradeció su colaboración y predisposición, ya que el municipio ha prestado las herramientas y maquinarias necesarias para la realización de diversas tareas. Además, en el Corralón Municipal se estarán realizando las prácticas que tienen que ver con siniestros viales, para los cuales el municipio también ha brindado los vehículos que se usarán para las prácticas de rescate vehicular.

Roque Bazán explicó además que en la planta urbana de la ciudad no se realizarán demasiadas actividades para no molestar a los vecinos, pero sí en algunos puntos y en horarios claves habrá eventos a desarrollar, que no son avisados a la comunidad para que transcurran normalmente como si en verdad estuviesen sucediendo.

“La asistencia de Bomberos en la emergencia siempre va un pasito adelante, nosotros muchas veces practicamos, estudiamos y nos capacitamos en distintas disciplinas, incluso algunas en que no da la superficie en nuestra ciudad como la sierra por ejemplo, pero nosotros debemos capacitarnos porque muchas veces cuarteles cercanos pueden tener algún problema y acuden a nuestra ayuda y tenemos que estar preparados”, puntualizó Bazán.

Por último, el Jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios agradeció a la comisión del cuartel por el apoyo permanente y por el trabajo que realizan y por los aportes económicos y los materiales de última tecnología que aportan para que el Cuartel esté completamente preparado y equipado.

L.G.L.