“Yo me siento hoy muy responsable de tener que compartir lo que he ido aprendiendo todos estos años, como alguien atrás lo compartió conmigo, ya que es la única manera de seguir. Pasarle tu bagaje a otro y que ese se lo pase a otro, sin dudas generará una sinergia que sola traerá lo que debería suceder”, analiza Fagnano. “Muchas veces el músico dice ‘no me escuchan, a nadie le importo’. Bueno, primero tirá tu energía, que de a poco empieza a volver. Pero laburo y rigor hay que tener siempre”, agrega el músico, a la vez que se pone introspectivo: “Primero te tenés que interesar vos por lo que hacés. Yo aprendí que lo que importa es que lo que hagas, sea de verdad. No quieras ser alguien que no sos. Cuando algo está hecho de verdad, como vos puedas hacerlo, no importa cómo resulte. Primero hay que entender el concepto vital: quién soy, de dónde vengo, qué quiero decir, quién quiero que me escuche. Esas son, para mí, las preguntas que hay que formularse primero, antes de esperar resultados”.

Será como todo en la vida: primero hay que aprender a escucharse, el que lo aprende antes halla su camino y hace la diferencia.

-Y, me parece que sí. Las preguntas son internas primero, y las quejas son primero para adentro.

Recién citabas a la trova rosarina. Abonizio también escribió que la lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganar. Si uno quiere crecer.

-Es totalmente así. No hay que pararse ni matarse, se puede seguir. Sí. La mejor experiencia que me llevo de esta etapa es saberme incompetente en un montón de cosas. Esa es la mejor manera de crecer, saberte incompetente y buscar, y hacerte la pregunta, decir ‘cómo hago esto que me gusta, qué tengo que hacer, con quién tengo que hablar, qué tengo que leer’. La curiosidad y las ganas de seguir… Son cuestiones que tienen que ver con lo interior.

Fueron casi diez años en Buenos Aires, ¿es una década ganada?

-Absolutamente ganada. He ganado un montón de experiencias muy copadas, he estado al lado de gente muy importante. (NdR: entre otras de esas experiencias, tocó con Jorge Giuliano, último guitarrista de Mercedes Sosa, y estuvo a un tris de grabar en un disco de Peteco Carabajal, con quien compartió ensayo.) Pero no lo digo desde el esnobismo, he estado al lado de gente que me ha enseñado muchísimo sobre la profesión, sobre cómo manejarme. Cómo autogestionarte, cómo encarar un show, la rigurosidad del ensayo, la cuestión de la escritura, el arreglo. Son cuestiones que hay que saber.

“UN DÍA ME ANIMÉ A MIRARME A LA CARA”

En lo relativo a su vínculo futuro con Bolívar, Fagnano quiere “aglutinar” a la “gran cantidad de músicos con talento” que hay hoy en la ciudad, en su visión, “un volumen inédito en los últimos veinte años”. “Pero me parece que se requiere encauzar todo eso, ponerle banquina y asfaltado para que tenga dirección y vaya a algún lado. Están dadas todas condiciones, Bolívar está lleno de espacios y lleno de gente con ganas, sólo falta dejar de mirarse el ombligo y empezar a mirarse la cara. La única manera de ir hacia adelante es colectivamente”, enfatiza.

Pero mirarse a la cara puede dar miedo, contemplarse el ombligo siempre es más fácil.

-Y, obvio, es más fácil. Te lo dice un mirador de ombligo experto.

Hasta que te cansaste.

-Me cansé. Un día me animé a mirarme a la cara y me di cuenta de que me estaba equivocando en un millón de cosas, y es genial darte cuenta de que te equivocás y que no sabés una mierda, es lo mejor que te puede pasar.