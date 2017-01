INSEGURIDAD Y LUGARES COMUNES – ENTREVISTA CON EL SOCIÓLOGO ROBERTO D’ALESSANDRO

“Vamos hacia la conformación de un maridaje entre políticas públicas que atienden a los sectores desplazados del consumo y la producción, combinadas con una mayor penalización de esos mismos grupos”, puntualiza Roberto D’Alessandro, a la vez que amplía al señalar que “para la gestión de la pobreza”, el modelo neoliberal “utiliza políticas públicas, bajo la apariencia de programas de empleo, de capacitación y educativos”, combinadas con “mayor represión e intolerancia a conductas no deseables”. En entrevista con este diario y con estadísticas en mano, el sociólogo rebate varios de los lugares comunes que atruenan desde hace años en referencia a la inseguridad.

Un lugar común de la derecha es que en Argentina los gobiernos no son suficientemente duros en materia de inseguridad.

-Si esto fuera así, tendríamos que tener una tasa de población privada de su libertad al menos estable, cosa que no es así tomando las estadísticas que el propio Ministerio de Seguridad de la Nación exhibe en su página de internet.

¿Qué dicen esas estadísticas?

-De 1990 a 2013, la población general del país creció un 27 por ciento, de 32 millones de habitantes y monedas a 41 millones y medio. En cambio la población carcelaria se multiplicó un 300 por ciento. Y si nos venimos a años más recientes, de 2008 a 2013, vemos que la tasa de personas encarceladas crece por encima de la tasa de delitos. El delito aumentó un 10 por ciento, pero la tasa de personas privadas de su libertad creció en un 17 por ciento.

Y otro dato es que ese incremento de encarcelados impacta en las regiones más pobres del país.

-Sí. En las provincias del NOA y del NEA, la población privada de su libertad ha aumentado por sobre la media nacional. Es decir que allí, las personas en conflicto con la ley encuentran la prisión más rápidamente.

Ahora, según informes internacionales, la tasa de encarcelamiento mundial cada cien mil habitantes, es de 144 presos. En Argentina estamos en 168 presos cada cien mil habitantes. Sin embargo, el aumento de la población encarcelada es evidente en todos los continentes. En los quince años transcurridos desde la primera edición del informe del Centro Internacional para los Estudios Carcelarios, la población estimada (encarcelada) se incrementó en un 25, 30 por ciento. Mientras que la población mundial ha aumentado más del 20 por ciento. La tasa de población carcelaria mundial aumentó un 6 por ciento: de 136 por cada cien mil habitantes, hasta la actual tasa de 144. Y en Latinoamérica se registra el mismo fenómeno. Y en cuanto a los países con mayor número de personas encarceladas, en la región sobresalen Brasil, México y Colombia, Argentina está en cuarto lugar.

LAISSEZ FAIRE AL MERCADO, INTERVENCIONISMO EN EL CONFLICTO SOCIAL

¿Por qué aumenta el número de delitos en un porcentaje menor que el número de personas encarceladas?

-No tiene una respuesta contundente, hay un conjunto de circunstancias. En primer lugar, creo que el aumento de la inseguridad social es una de las razones que teóricos dan para explicar el refuerzo del estado penal. Loïc Wacquant, discípulo de Pierre Bourdieu, llama a esto neoliberalismo punitivo. Explica que si bien el neoliberalismo propone un dejar hacer, un laissez faire para el mercado de trabajo y el mercado en líneas generales, cuando se trata de la conflictividad social, de la amenaza que pueden representar ciertos grupos, se da un estado bien presente y bien interventor.

Otra de las razones que se aducen es que vamos hacia la conformación de una especie de maridaje entre políticas públicas que atienden a los sectores desplazados del consumo y la producción, combinadas con una mayor penalización de esos mismos grupos. El perfil de la población carcelaria está muy claramente definido. Por ejemplo en la Argentina, más del sesenta por ciento tiene menos de 35 años, la mayoría no ha concluido su instrucción primaria y al momento de su detención estaban desocupados. Es mucho más rápido y sencillo sacarlos de circulación encarcelándolos, que proponer otro tipo de políticas, destinadas a atender esas problemáticas.

Es parte del modelo.

-Sí. Es un modelo que utiliza para la gestión de la pobreza, por un lado políticas públicas, bajo la apariencia de programas de empleo, de capacitación y educativos, combinadas con mayor represión e intolerancia a conductas que no son deseables.

Otro retintín es que entran por una puerta y salen por otra. Los informes y estadísticas que consultaste revelan que no es así.

-No. Incluso hay una tendencia que también consta en los informes del Ministerio de Seguridad, hacia un paulatino envejecimiento de la población carcelaria. Ese sería también un indicador de que n es tan como se presenta en ese lugar común que mencionás. Hasta hace unos diez años, el 50 por ciento de la población carcelaria tenía menos de 30 años; hoy, entre 35 y 44 años. Sería un indicador claro de que no entran por una puerta y salen por otra.

Estos lugares comunes se alimentan y se realimentan a partir el trabajo de los medios, en muchos casos, y de la falta de imaginación y de respuestas eficaces y eficientes al problema de la inseguridad urbana. Incluso cuando se dice que en alguna medida la inseguridad es una sensación, no es del todo cierto pero tampoco es del todo falso: por ejemplo el número de homicidios en ocasión de robos ha disminuido. Cada uno sabrá en qué medida se lo puede adjudicar o no a esta continua centralidad que los medios le otorgan a la cuestión de la inseguridad.

Chino Castro

El ‘fierro’ mediático

D´Alessandro puntualiza que de inseguridad comenzó a hablarse en el país, a nivel agenda pública, en la década del noventa, cuando los medios de comunicación (sobre todo los audiovisuales) advirtieron que era buen negocio. “Durante el gobierno de Alfonsín, el tema no era prioridad. Pero a poco de iniciada la década del noventa comenzó a instalarse” el tópico, precisa el sociólogo. Fue en tiempos en los que “cambió el paradigma comunicacional en Argentina y el mundo”, pasando a tener los medios audiovisuales e internet mayor relevancia que los puramente gráficos. “Así fue que se vio que el tema de la inseguridad y su morbosidad podían vender y concitar mucha audiencia”.

El segundo punto que explicaría la escalada del asunto en la agenda pública estaría dado por los crecientes niveles de desprotección social, desocupación y desigualdad que se produjeron en el país durante los años de Menem presidente y la aplicación de su modelo neoliberal de gestión.









“Sin respuesta sistémica, bajar

la edad no resuelve el problema”

Respecto del tema inseguridad, hoy muchos están pidiendo bajar la edad de la imputabilidad a los 14 años.

-Para ciertos sectores de la sociedad que se ven a sí mismos como progresistas, es difícil dar una respuesta a este tema que no sea ese discurso garantista de los últimos treinta años, que está anquilosado, dando señales de incapacidad para responder a las nuevas demandas. Y ahora tomó notoriedad por el caso del chico asesinado en el barrio de Flores por parte de otro menor, de su misma edad aproximadamente. La ley es clara: dice que son inimputables las personas que no comprenden la criminalidad de sus actos. Es difícil pensar que ese muchacho no comprendía la criminalidad de su acto. Más cuando furtivamente ocultás tu identidad, huís de la policía, te enfierrás para ir a cometer un delito, te organizás con otra personas… Más allá de eso, la justicia no contempla otra circunstancia por la cual alguien pueda ser inimputable. Las violaciones a sus derechos humanos, las privaciones por las que haya pasado en su socialización, su falta de educación o que sus padres sean delincuentes consumados, jurídicamente no se sopesa. Por otro lado, me parece que se debería considerar hacer algo con chicos que cometen este tipo de delitos.

¿Qué sería hacer algo?

-Que la justicia tuviera mayores recursos, que el estado asuma una responsabilidad clara en la resocialización de estos individuos y no lo que hace hoy. La mera baja en la edad para imputar un delito, no resolverá la cuestión de fondo, si no das una respuesta sistémica al tema. Lo imputás, le das una pena, y al problema lo seguís teniendo. ¿Se lo saca de la calle, la gente se sentirá más segura por eso? No lo sé. Pero por sí mismo, bajar la edad de la imputabilidad no resuelve el problema, aunque sean marginales. Porque además, hay un genuino sentimiento de que estos hechos quedan impunes. Es muy difícil explicarles a los padres del chico asesinado que ese menor es inimputable.

En relación a estos temas, que son difíciles de resolver desde una perspectiva progresista, una perspectiva que sea garante de los derechos de las personas, a veces se mezquina la reflexión o la discusión porque implican replantearse un serie de cosas que me parece que a esta altura habría que replantearse, porque si no, lo que avanza es el discurso de la derecha más dura.