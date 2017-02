MARIELA DEMASSI, HERMANA DEL “PATO”

Mariela Demassi, hermana de Sergio, dialogó con La Mañana luego de que los cuatro implicados en la causa por el fallecimiento del “Pato” fueran detenidos. “Llegamos a donde queríamos, que paguen por la muerte de Sergio”, afirmó la joven.

Sergio “Pato” Demassi, falleció el 19 de febrero de 2014 como consecuencia de un paro cardiorespiratorio traumático, tras permanecer internado en terapia intensiva en el Hospital local, donde había llegado luego de haber sido víctima de una pelea en la vía pública.

La acusación fiscal estuvo en manos de la Fiscalía 15 de esta ciudad, a cargo de la doctora Julia María Sebastián quien, tras toda la prueba colectada, pidió la pena de cinco años y medio de prisión efectiva para los involucrados. El Tribunal, más tarde, dictó la sentencia de cuatro años de prisión para Franco Travela y cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para los hermanos Joaquín, Franco y Lucas Díaz, por considerarlos a todos ellos autores del homicidio en agresión de Sergio Demassi. Renzo Díaz, también hermano de los involucrados, fue absuelto en el juicio oral.

La detención de los condenados fue ordenada el 15 de diciembre de 2016. Ese mismo día fue detenido en su domicilio de Bolívar Franco Travela, en tanto los hermanos Díaz no pudieron ser localizados en el domicilio fijado en la ciudad de Olavarría, motivo por el cual se los consideró, a partir de ese momento, como prófugos.

El 27 de enero de este año detuvieron en Olavarría mientras observaba un partido de fútbol a Joaquín Díaz que se encontraba prófugo desde que se ordenó su detención tras la sentencia dada por el Tribunal en lo Correccional N° 2 de la ciudad de Azul a cargo del Dr. Héctor Rodolfo Torrens.

En tanto, Franco Emanuel Díaz fue encontrado en una vivienda del barrio olavarriense SCAC y detenido en la madrugada del 9 de febrero pasado y Lucas Oscar Díaz se presentó junto a su abogado particular Sergio Roldan al día siguiente y quedó detenido preventivamente en la Sub Delegación Departamental de Investigaciones.

“Esperábamos hace tres años la noticia, la tomamos bien, un poco movilizante porque nos hace volver el tiempo atrás pero estamos tranquilos porque hicimos lo que teníamos que hacer de la manera correcta, siempre con respeto llevamos la verdad adelante”, fueron las primeras palabras de Mariela Demassi en contacto con este medio.

La doctora Laso de la Fiscalía de Bolívar fue quien se encargó de comunicar a la familia Demassi la detención de Travela en primera instancia y luego hizo lo propio con la de los hermanos Díaz.

“Durante tres años nosotros pasamos muchísimas cosas que muchos por ahí no saben y ahora estamos un poco más tranquilos pero siempre con cuidado, estamos alerta a muchas cosas que nos pasaron en este tiempo y seguimos atentos”, marcó más adelante la hermana del “Pato” y agregó, “tratamos de tener una vida parecida a la que teníamos, no va a ser igual pero hay que seguir, la vida sigue”.

Mariela hizo referencia al “pilar importante” que significó la presencia constante de los amigos de Sergio que “nos mantuvieron de pie para poder seguir apuntalando la lucha” y dio cuenta que tanto su familia como los testigos que aportaron sus declaraciones en la causa tuvieron “problemas físicos y verbales”. “Por más que esto pase va a haber una rispidez por lógica pero esperamos que esto termine acá, que nos dejen hacer nuestro duelo en paz y lo dejen descansar en paz a Sergio que es lo más importante”, afirmó.

Respecto a los años de prisión otorgados a los implicados en la causa, la hermana del fallecido sostuvo que “nada nos va a devolver a Sergio pero la pena máxima por homicidio en agresión son seis años, o sea que si tienen cinco es prácticamente la máxima pena por la caratula que tiene el caso. Lamentablemente uno se tiene que quedar conforme con la justicia”.

El juicio fue de carácter penal y civil y, si bien los implicados están detenidos, la familia Demassi debe continuar con su lucha por las apelaciones. “La Fiscalía en su momento fue nuestra segunda casa porque íbamos prácticamente todos los días, estos tres años tuvimos bastantes cosas y siempre terminábamos en la Fiscalía haciendo denuncias. Por suerte siempre nos atendieron muy bien”, contó Demassi.

En otro término Mariela aseguró que luego de haber pasado lo de su hermano debió aprender la terminología de la justicia porque “si la víctima no se mueve, no aprende, y no se anima a golpear puertas, no llega a ningún lado. Con la Fiscalía tuvimos una relación buena, siempre que lo necesitamos nos atendieron al igual que en la comisaría, estamos muy conformes como se trabajó”.

El próximo aniversario del fallecimiento de Sergio será el domingo 19 de febrero y su familia se vio muy movilizada por la noticia de la detención de los cuatro implicados en la cusa. Aunque todavía no tienen nada organizado, probablemente realicen un homenaje como pintar nuevamente la estrella en el lugar donde ocurrió la agresión. “Si lo hacemos va a ser la última vez que la pintemos como para cerrar una etapa y no seguir aferrándonos a ese dolor que lo vamos a llevar siempre. Ya será algo nuestro, íntimo entre los amigos y nosotros”, indicó Mariela.

Por último Demassi agradeció a la comunidad que acompañó en las caminatas organizadas para pedir justicia, a quienes se comunicaron con la familia para ofrecer su colaboración, a los medios de comunicación, a las doctoras Sebastián y Lazo de la Fiscalía local, al doctor Barrios y a los comercios que con la foto de Sergio aportaron su ayuda. “Todo eso nos ayudó mucho, nos mantuvo unidos y llegamos a donde queríamos, que paguen por la muerte de Sergio. Pedimos que no se olviden de él, que lo tengan presente para que no vuelva a pasar, que no se pierda otra vida”, dijo por último la hermana de “Pato”.

Melina Gómez