EN EL CICLO DE PATIOS X MARTA

Con un puñado de canciones propias y otro de covers, la banda tendrá su primera presentación en vivo este jueves 16 de febrero a las 21 hs.

Franco Mosconi en guitarra, José Luis Mosconi en bajo, Alexis Chillón en teclados, Elmiro Mendiburu en batería, Álvaro Damiano en saxo, Gustavo Zappettini en trompeta y Fabián Torrez en voz y guitarra desembarcarán en el Ciclo de Patios por Marta que coordinan los hermanos Ron.

En la previa de lo que será la primera presentación en vivo de la banda recientemente formada, mantuvimos un encuentro con algunos de sus integrantes, quienes brindaron algunos detalles al respecto de este nuevo proyecto que incluye una buena dosis de reggae fusionada con algunos otros ritmos.

Allí, los músicos contaron que la idea de esta fecha tiene que ver con la posibilidad de ver cómo se siente la banda tocando en vivo, ya que esta es la primera presentación en público tras su formación en el mes de noviembre pasado.

Si bien esta será la primera vez que tocarán en vivo como Alter Nativos es bueno recordar los integrantes de esta nueva formación son todos músicos conocidos en la escena local, y que desde hace varios años vienen tocando en la ciudad con propuestas que han abarcado diferentes géneros musicales.

El #CicloDePatiosXMarta es un lugar de gente “piola”, así lo definió José Luis Mosconi, bajista de la banda. “Es gente conocida, es lindo el grupo de gente que se junta en los patios de Marta, los que le hacen el aguante a las bandas, por eso queremos ver cómo nos sentimos como banda, y a salir a tocar de una vez”, agregó.

El grupo comenzó a ensayar en el mes de noviembre de 2016, allí es que empezaron a juntarse, ya con una base e ideas concretas por realizar, cuenta Fabián Torres, vocalista de Alter Nativo.

Cuando la banda inició sus encuentros no comenzó de cero, sino que ya venían con algunas ideas, incluso previo a este proyecto parte de sus integrantes, como es el caso de los hermanos Mosconi y Fabián Torres habían estado armando temas junto al baterista Lorenzo Blandamuro y al tecladista Daniel “Chiki” Suárez, con quienes luego no continuaron tocando, pero sí de esos encuentros quedaron algunas ideas que serán ahora ejecutadas por Alter Nativos.

Franco Mosconi cuenta que ello hizo que el trabajo sea más fácil, ya que al comenzar a ensayar en algunos casos no tuvieron que pasar por el proceso de creación de partes para los temas, y eso hizo que el avance sea más rápido.

El grupo ya tenía temas compuestos, tenía una base un tanto establecida, y además estuvieron ensayando mucho para poder salir a tocar en vivo y mostrarle a Bolívar el trabajo que vienen realizando. “Andamos con ganas de tocar, nos sentimos bien tocando, y las cosas salen solas”, señalaron.

Por su parte Fabián Torres explicó que el show que llevarán a cabo incluye temas propios y covers, a un 50 y 50%, es decir que van a hacer un combinado de la música creada por Alter Nativos, y otra parte de covers con su propia impronta. “Yo pienso que va a estar bueno, es un show bastante atractivo, que tiene de todo, sube, baja, yo creo que va a gustar”, dijo en sus declaraciones a este medio.

“Estamos recibiendo algunas consultas para ver cuánto sale que Alter Nativos vaya a tocar. Hay varias preguntas que nos han hecho ya. En cuanto a festivales, están todos ya organizados, hemos hecho algunos contactos para ver si podemos tocar, pero la realidad es que los festivales ya están armados; ahora ya saben que estamos tocando y vamos a ser tenidos en cuenta más adelante” explicó el vocalista al ser consultado sobre posibles próximas fechas de la banda tras el debut de este jueves.

Una de las cosas que la banda hizo antes de salir a tocar en vivo fue difundir uno de sus temas propios, titulado IluminaZion, que fue grabado por Alexis, el tecladista de la banda. Dicho material fue publicado en el perfil de Facebook de la banda, fue colgado en Youtube, y además fue enviado a varias radios de la zona, llegando incluso a la ciudad de La Plata; así contó Torres, quien además precisó que han tenido respuestas positivas sobre ese primer material difundido, donde la gente ha formulado buenas críticas al respecto, e incluso desde La Plata les han comentado que la gente pide a la radio que pasen el tema, ya que ha resultado del agrado de los oyentes de dicha emisora.

Tras esta primera fecha en el ciclo organizado por los hermanos Ron, la banda verá la posibilidad de tocar aquí en la ciudad pero en otro espacio; por un lado porque ésta tocada surgió de una manera un tanto apresurada, más allá de haber sido bien recibida la propuesta, y por otro porque también quisieran llevar su espectáculo a un espacio distinto al del ciclo de Patios X Marta.

“Tenemos muchas ganas de esta primera fecha en el patio porque el lugar es especial, es distinto y tiene una onda diferente a la del resto de los lugares donde se puede tocar. Es la primera vez que vamos a tocar ahí, porque el año pasado cuando tocamos con La Caravana Reggae lo tuvimos que hacer en el Club Estudiantes porque llovió” recordó José Luis Mosconi.

Las entradas para el show ya están en venta; tienen un valor de $50 y se pueden conseguir a través de los integrantes de la banda solicitándolas vía Facebook. También podrán adquirirse en puerta ese mismo día, por el mismo precio. La cita, como mencionamos anteriormente es a las 21 hs. de este jueves 16 de febrero.

Es importante aclarar, ya que el espectáculo tendrá lugar un día de semana, que el mismo será lo más puntual posible, comenzando a las 21.30 hs. a más tardar, teniendo en cuenta que el viernes es día laborable, y porque además el espacio de Marta es de lo más familiar y asisten personas de todas las edades a compartir la propuesta, y suelen ser puntuales en su arribo, y no es del agrado de la organización demorar el inicio.

“Tenemos ganas de tocar y ver cómo nos sentimos como banda, a ver que sale y que tenemos que mejorar en vivo, ver cómo nos va, y después de eso tendremos que charlar y ver que nos pareció” dijo José Luis Mosconi, a lo que Torres agregó: “nos tenemos que conocer de nuevo como banda, sobre todo con los chicos que tocaban en Xinergia (Chillón y Mendiburu), más allá de que todos venimos de bandas anteriores y hemos compartido proyectos, nos conocemos pero no así todos juntos como banda, entonces va a estar bueno ver cómo nos sentimos con este nuevo proyecto tocando en vivo. Ensayando la pasamos joya, y grabando también, por eso ahora nos falta esta parte, vamos a ver que dice el público”.

“Están todos invitados a pasarla bien y a conocer esta banda y este nuevo proyecto, asique los esperamos a todos, en familia, a compartir un poco de buena música y a pasarla bien”, finalizó Torres.

Como ya se sabe, en el Ciclo de Patios x Marta funciona una cantina donde se ofrecen cosas para comer y beber, y es bueno recordar que el espacio es una de más interesantes propuestas para quienes consumen arte y cultura en Bolívar.

Quienes quieran asistir ya pueden ir por sus anticipadas o comprar sus entradas el mismo jueves en la puerta. Dicho espectáculo tendrá lugar en el “Patio del Callejón”, ubicado en Av. 9 de julio 737.

PRESENTACIÓN

EN EMERGENTE ROCK

El director de cultura Pablo Bucca, planea un posible festival para el día 25 de febrero, que llevará el nombre de Emergente Rock, y para el cual la banda fue invitada a participar. De dicha iniciativa, y por declaraciones del propio director de cultura, se sabe que se realizaría en el espacio ubicado frente al colegio Nacional en la Av. Cancio del parque Las Acollaradas, donde se ha llevado a cabo la fiesta del asado con cuero.

Al respecto señalaron que ya han tenido el contacto con la municipalidad, y que en estos días van a mantener una reunión con la dirección de cultura.

“Esta buena la idea del festival y de aprovechar los espacios que se propongan, siempre está bueno poder tocar y mostrar lo que hacemos, tenemos ganas de que vean nuestra propuesta, y si podemos tocar y no le hacemos mal a nadie le damos para adelante” agregó Fabián Torres, quien además agregó que está muy bueno el patio que armaron en la Dirección de Cultura, y que también les gustaría tocar allí.

L.G.L.