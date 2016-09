EL PIANISTA Y CANTANTE SE PRESENTA ESTA NOCHE EN EL AUDITORIO DE CULTURA

Juan Manuel Fagnano presentará esta noche canciones de los recientes discos de La Vagabunda (tango, candombe, música litoraleña, todo material del conjunto) y Moradores Tango (tangos tradicionales más composiciones propias), los dos proyectos que integra en la ciudad de Buenos Aires, de donde acaba de irse para radicarse en Santa Fe.

Será en el auditorio de la Dirección de Cultura (Güemes 35), a las nueve de la noche, con entradas a 50 pesos. Estará solo sobre el escenario del cálido refugio, en piano y voz.

Básicamente tango, más algo de folclore y estilos afines son las vertientes musicales que Fagnano ha explorado estos ocho años en Buenos Aires, “alrededor de colegas muy talentosos y copados, muchos cantautores y como parte de una maquinaria de músicos y un movimiento que está bárbaro y me ha hecho crecer muchísimo”, destacó en entrevista con este diario.

La Vagabunda es un proyecto reciente, liderado por Cintia Trigo, que canta, compone y toca la viola. El cuarteto acaba de publicar el ep de cinco temas que grabó el año pasado, y algunas de esas canciones serán presentadas estas noche por Fagnano, que es el pianista, arreglador y director musical del grupo. “Ella es una cantautora de zona sur, algunos de sus temas los hace La Fernández Fierro. Se juntó conmigo, nos entendimos bien y me dio la posibilidad de arreglar sus temas y un poco meterme a dirigir el conjunto, que al menos dentro de ese estilo es algo nuevo para mí”, expresó. Del ep, titulado La Vagabunda, tocará 6:25 y Sirena réquiem.

En Moradores Trío Fagnano toca el piano. Aquí, mostrará La candombera y Oro y plata, entre otras composiciones incluidas en La canción criolla, disco del grupo grabado durante 2014 y publicado a fines del año pasado.

“EN LO ARTÍSTICO, BOLÍVAR ESTÁ EN UN MOMENTO DE QUIEBRE”

Como cada vez, sus expectativas de reencontrarse con el público de su ciudad son “las mejores”. “Bolívar ha sido y sigue siendo una plataforma muy grande en mi vida, aquí he desarrollado un montón de cosas. Y ahora la veo como una ciudad terriblemente fructífera en cuanto a arte. En música, por ejemplo, nunca vi semejante florecimiento de gente que hace lo suyo, bien, con laburo, y me encanta visitar la ciudad y sentirme otra vez parte de eso”, indicó el otrora tecladista de Los Cohetes Lunares en los tempranos dos mil, para rematar: “En cuanto a lo artístico y específicamente lo musical, pienso que Bolívar está en un momento de quiebre”.

“LA MÚSICA SE VIENE CONMIGO”

Bueno, vos te vas a vivir a Santa Fe, también estas en un momento de quiebre y quizá eso le anexe un condimento especial a la presentación del sábado.

-Puede ser, sí, sí. Decidí radicarme en otro lado, escapar de la locura de capital, que no me la banco más. Vivir en capital es muy difícil… Dios atiende en Buenos Aires, te garpo todo eso, todo bien. Pero llega un momento en que es necesario salir, buscar algo más tranquilo.

¿Por qué la ciudad de Santa Fe?

-Estoy en un proyecto personal de vida con alguien de allá, por eso Santa Fe. Es un lugar con una gran movida cultural; estuve allá, conocí gente, hay mucho por hacer. Mi idea es que el lugar termina siendo no secundario, pero tampoco definitivamente importante. Lo que uno tiene adentro lo lleva donde vaya, la música se viene conmigo. Mi idea es actuar como agente multiplicador, eso hablaba con mis colegas porteños antes de irme (ya abandonó Baires, de aquí se irá para Santa Fe): toda esta vivencia que tuve de aprendizaje artístico, de autogestión, de no parar de producir, me pone en el lugar de multiplicar. Citando a la trova rosarina, posta que multiplicar es la tarea (ver aparte).

Chino Castro