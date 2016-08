HERNAN URRUTIA CREE QUE A FIN DE AÑO LAS COSAS ESTARAN COMO DESEA

Hernán Urrutia, secretario de Espacios Públicos y Ambiente de la Municipalidad de Bolívar, recibió a LA MAÑANA en su oficina del Corralón municipal para hablar de todo, de su cargo, de su ida y vuelta diario a la localidad de Hale donde reside su familia, del desafío que significa atender un área que históricamente ha sido conflictiva por el peso de los empleados más antiguos, y además de la responsabilidad de ser considerado el delegado de Hale aunque no ostenta ese cargo ni cobra por ello.

Tenés demasiadas cosas a cargo, ¿o no?

- Sí, es una secretaría amplia, es nueva, acá había una Dirección de Servicio y fue una decisión de Bali de optar por el espacio público, nos interesa y mucho, y recién se cumplen 3 años de su creación. Son decisiones políticas acertadas, el espacio público nos interesa a todos, el ambiente es lo que se viene, tengo bajo mi órbita a la Dirección de Ambiente a cargo de Ezequiel Casartelli y la Dirección de Espacios Públicos a cargo de Damián Betancourt, y Servicios lo voy manejando yo con tres capataces. La recolección de residuos también depende de acá, el barrido también.

¿Cuánta gente tenés a cargo?

- Más o menos 100 personas, para el número que tiene el municipio y todo lo que cubrimos nosotros, no es una gran cantidad. Tenemos 180 hectáreas de espacios públicos, hay más de 30 plazas y hay que ir armando una estructura para poderla mantener, el espacio que se recuperó del ferrocarril es grande; pero a veces paso y no está como yo quiero. La poda este año se hizo ordenado, me parece que para el año que viene la gente va a colaborar más porque ya sabe que va a necesitar permiso para poder podar, se han hecho multas, que es algo que vamos a profundizar en los años que vienen porque hay mucho abuso de gente que no sólo tira la basura sino que poda y hasta ha destrozado algunas plantas.

De todas las áreas que tiene a cargo, ¿cuál le dio más satisfacciones y a cuál todavía le falta?

- En sí las direcciones de Ambiente andan muy bien, Ezequiel viene haciendo un buen trabajo, tiene una de las mejores plantas de la provincia de Buenos Aires. Damián Betancourt está marcando sus diferencias también, hoy pasás por las plazas y están bien. Y una de las cosas que resalta es la recolección, está bien, la gente no se queja, por ahí se podría hacer de otra manera; pero le preguntamos al vecino y no hay quejas. Tenemos que apuntar con llegar con mayor frecuencia a los barrios y la limpieza de calles. Desde luego que hacemos la autocrítica de que la ciudad debe estar más limpia, a fin de año estoy convencido que vamos a marcar la diferencia.

Ahora compramos dos barredoras para instalar en las palas chicas, si nos da resultado va a ser una posibilidad de pegar ese salto que necesitamos. Con las barredoras actuales hacemos sólo las avenidas, con las 4 que había armamos 2 y los mecánicos me dicen que ya no dan más. Hay muchas cosas; pero también hay una cuestión cultural en varios aspectos, los camiones repartidores no pueden andar los días de lluvia por las calles de tierra, porque rompen todo, les pedimos que nos den una mano porque va a llegar el momento en que van a ser multados. Bali ha hecho más de 100 cuadras de pavimento y está convencido de que va a cubrir casi la totalidad de los barrios en esta nueva gestión; pero a esas 100 cuadras yo las tengo que limpiar, y a veces no llego.

También tengo una cuadrilla de entre 10 y 15 barrenderos; pero soy consciente de que con eso no alcanza, el día de lluvia está bueno para descansar; pero todo lo que hiciste en 20 días se te evapora en uno; pero son soluciones que tenemos que tomar nosotros, y agradezco que Bali me haya dado la libertad de trabajar y armar mi equipo.

¿Para la recolección de escombros siguen con el mismo sistema de pasar día por medio?

- El que no deja un metro entre los escombros y el cordón será multado, nuestra intención no es recaudar pero sí poner un freno. Y eso que no paramos un día, porque si no hiciéramos aunque sea las avenidas los sábados, no se podría caminar. Le dije a Ezequiel que de acá a fin de año la bolsa de nylon no corre más, que es lo que nos afea la ciudad. A veces ves a la salida de la escuela que un chico come un chocolate y tira el papel, y lo hace cuando sale de la escuela, falta que nos ayuden más con esos temas, y eso que vemos que hoy hay un poco más de compromiso. Lo mismo me pasa con las casas que venden electrodomésticos, que en vez de dar los folletos en mano los dejan en las puertas y después los termino juntando todos yo, se va a multar eso. Y lo mismo en época de elecciones, me siembran todo de boletas.

Ahora vamos a empezar a hacer cumplir la ordenanza con el tema de las ramblas de mitad de cuadra, ahí se puede girar, no estacionar, así que también habrá multas. Lo vamos a trabajar con Tránsito, también con el Juzgado de Faltas.

¿Cómo te llevás con el personal? Siempre se dijo que el personal del Corralón es complicado…

- Yo acá soy uno más, tengo mi oficina donde están ellos. Con la gran mayoría nunca tuve problemas. He tenido que hacer algunos cambios y los seguiré haciendo porque no hemos logrado el potencial que pretendemos, no podés dar una orden y pasar 4 veces a la mañana por ese lugar a ver si hicieron lo que mandaste hacer.

¿Qué te dice la gente?

- Muchos se han sorprendido porque manejo el Facebook, escucho mucho la radio, leo el diario, para hablar a veces hay que estar informado, y para aprender muchas veces hay que callarse y dar la razón. Más de una vez he golpeado la puerta de una casa porque no hacen las cosas bien y otras he tenido que ir a dar la razón de que estaba equivocado, a esto lo vamos a solucionar entre todos, y es lo que le pido a mi equipo. Son pocas las cosas que no se pueden solucionar desde un municipio, siempre tratando de hacer las cosas nosotros, no tercerizando tareas.

Angel Pesce