ENTREVISTA AL PADRE MAURICIO SCOLTORE

Desde el pasado 9 de febrero el sacerdote Mauricio Scoltore es quien está a cargo de la Parroquia San Carlos Borromeo.

Tras la ceremonia de asunción efectuada días atrás, el padre Mauricio Scoltore es quien guía los destinos de la Parroquia de nuestra comunidad. Para saber cuáles son sus expectativas y conocerlo un poco más, es que LA MAÑANA dialogó en exclusiva con el nuevo párroco.

“Vengo con ilusión y con esperanza, feliz de poder estar en este lugar; es la primera vez que estoy en una ciudad que no es tan grande en comparación a las dos anteriores en las que estuve, como son Azul y Tandil; allá hay más de una Parroquia, a diferencia de aquí que hay una sola. Es decir que desde ahora soy el responsable de todos los problemas y de todas las soluciones de la vida de la Iglesia, aunque también están el equipo de diáconos que me acompañan, al igual que el Padre Quin, las religiosas y un equipo de laicos que es alucinante como trabaja. Pero bueno, el cura párroco soy yo, y eso me emociona, me ilusiona, y me lleva a trabajar” comenzó diciendo el Padre Mauricio.

En sus declaraciones dejó en claro que ha venido para continuar trabajando en lo que se venía haciendo, que es mucho. Al respecto señaló que desde siempre la parroquia San Carlos Borromeo ha funcionado muy bien: “en los últimos 80 años la comunidad de Bolívar siempre ha tenido un buen cura a cargo de la Parroquia” dijo, recordando a Monseñor Castells y al padre Cayetano especialmente, y haciendo una mención especial al Padre Miguel Ostertag, que durante 25 años se hizo cargo de la parroquia local.

“Es mejor y es más fácil ir a un lugar donde la imagen del cura es una buena imagen, el cura ha sido siempre querido y respetado; a la vez es una responsabilidad muy grande, porque hay que cuidar todo eso que es historia, es tradición, y hay que darle para adelante.

SOBRE EL PADRE MAURICIO SCOLTORE Y SU PRIMER VÍNCULO CON LA IGLESIA

CATÓLICA

“Desde chiquito fui monaguillo en la parroquia de Saladillo. Comencé cuando tenía apenas 9 años –relata- y allí tomé la comunión; desde ahí que me vestí de blanco por primera vez, he estado así vestido cada vez que voy a misa. Me motivó mi hermano que era monaguillo, y después particularmente me impactó mucho la imagen del cura. De chico veía que él era un tipo feliz, y empecé a plantearme eso, de que debía ser lindo ser cura porque al tipo se lo veía feliz”, contó Scoltore a LA MAÑANA.

También recordó que en alguna etapa de su adolescencia aparecieron en su mente las ideas del noviazgo y de formar una familia, creyendo en ese momento que la vida de un cura no sería la indicada para él, pero cuenta que luego arribó un cura joven a trabajar a Saladillo, y fue él quien lo comprometió a Mauricio con el trabajo barrial, a visitar a las familias más pobres, y aquellas personas que tenían algunas necesidades, y recordó que hasta hicieron una huerta en la que cultivaban junto a los vecinos; es allí que fue descubriendo que en las visitas, junto a ellos, iba la vista de Dios, y a la gente eso le hacía muy bien. “Yo puedo ser feliz haciendo feliz a la gente, llevándoles a Dios, y eso es lo que me llevó a ser sacerdote”.

Ni bien finalizó el colegio secundario en el año 1985, ingresó al seminario de Azul en marzo de 1986 donde estuvo 4 años, para luego pasar al de Mercedes, donde también estuvo por cuatro años. Primero se ordenó como diácono y luego como sacerdote, y en el año 1994 fue trasladado a la ciudad de Tandil, donde se inició en el Ministerio.

SU LLEGADA

A BOLÍVAR

“Me encontré con una parroquia viva, con gente trabajando, muchas instituciones, gente con ganas de seguir haciendo cosas; encontré que la parroquia estaba muy abierta a los pobres, tanto con la heladera comunitaria como por la generosidad del padre Miguel que atendía y recibía a todos, y encontré cosas también para hacer. Siempre cuando uno llega viene con el sello personal que trae, y debe seguir animando todo lo que está, pero ponerle su toque personal. En un momento me sentí un poco desbordado, ya que es mucha la gente que se acerca y necesita del cura, ya que a partir del 13 de marzo voy a estar solo cuatro días en la parroquia, de jueves a domingo” indicó Scoltore.

Explicó que por un pedido especial del obispo, de lunes a miércoles se encontrará estudiando en Buenos Aires, pero que respecto de sus obligaciones, tratará de hacer en 4 días lo que tiene que hacer en 7.

Sobre la formación que iniciará, se trata sobre el Derecho Canónico, que es la ley de la Iglesia; estudiará en la Universidad Católica de la ciudad de Buenos Aires, que precisamente tiene la facultad de derecho canónico. Para comprender de qué se trata, el Padre Mauricio dijo que es el estudio y profundización de la ley de la iglesia, que es lo que ordena y define la vida de todos los bautizados.

Respecto del pedido, indicó que esto le fue solicitado por el obispo de la diócesis para poder trabajar en algo que ha solicitado el Papa Francisco, y que tiene que ver con acompañar a las familias, sobre todo en el derecho matrimonial canónico. “Sabemos que el casamiento en la iglesia es solo uno y para siempre; aquellos que pasan por el dolor de separarse y tienen la posibilidad de volver a unirse no tienen la posibilidad de casarse de nuevo por iglesia; pero en algunas circunstancias se puede determinar que ese matrimonio canónico no fue válido desde el inicio, tal vez hubo algo que vició o no produjo el consentimiento, entonces esa gente puede volver a casarse por iglesia. Esto es una realidad que está desde hace muchos años pero que estaba un poco oculta y reservada a unos pocos más cercanos y sobre todo con mucho poder económico o con posibilidades económicas de acceder al trámite; si bien el mismo no es extremadamente caro, tenía su costo”, explicó Scoltore a este medio, en relación a este tema que muchos desconocen. Además dijo que el Papa Francisco lo ha simplificado y ha pedido que cada diócesis haga el proceso en la misma diócesis, con inicio y finalización allí, y que sea gratis para los pobres, y para ello se debe estar preparado y con un equipo especializado que pueda hacerlo, y es por ese motivo que el Padre Mauricio pasará por esta preparación, para poder cumplir con los pedidos que se le han realizado.

También señaló que hay otras cuestiones por mejorar en lo que respecta al derecho canónico, y allí hizo mención a las propiedades de la iglesia, los sacramentos, la organización de la vida parroquial, y al respecto dijo que el derecho canónico viene a servir para conocer mejor a la iglesia y poder trabajar con conocimiento en los aspectos antes mencionados.

LA IGLESIA Y SU

RELACIÓN CON

EL ESTADO Y OTRAS INSTITUCIONES

“En una ciudad como la nuestra la iglesia tiene que estar abierta a todas las instituciones que forman parte de la comunidad, y sobre todo el gobierno municipal tiene que estar cercano a la iglesia, y lo mismo la iglesia con el municipio, respetando lo que es lo político partidario, la institución como tal, y sobre todo teniendo en cuenta que el cura es uno solo en la comunidad, tiene que estar en buena relación con todos”, esas fueron las palabras del padre Mauricio al ser consultado por LA MAÑANA respecto de su relación con el Intendente Eduardo Bucca, a quien se lo vio participar de la misa en que se celebró la asunción de Scoltore como párroco de la iglesia San Carlos Borromeo.

También dijo que ya fue invitado por instituciones intermedias, como es el caso del Rotary Club, a compartir una cena de presentación para trabajar en conjunto, y ha mantenido comunicaciones con el Presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, entre otros, y ese precisamente es el modo de actuar bajo el cual se maneja el nuevo párroco.

“Algunos han dicho que el cura se pega mucho a la política, y yo creo que en realidad que a las que son instituciones de la democracia (en un país donde costó sangre la democracia) tenemos que cuidarlas y acompañarlas; así lo hice los años en los que viví en Azul, lo hice en Tandil. Me parece que tenemos que trabajar juntos, charlar las cosas, respetando las áreas, pero complementándonos” dijo, y agregó respecto del Intendente Bucca “eso es lo que le manifesté al Intendente, lo llamé apenas supe que venía para Bolívar para ponerme a su disposición, el hizo lo mismo, y creo que por eso se hizo presente en la ceremonia de asunción, aun estando de vacaciones”.

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO JUNTO A LOS JÓVENES

“Respecto de los jóvenes hay que continuar lo que se estaba haciendo. Yo en Azul trabajé mucho con ellos, con la experiencia del cenáculo, que también se hace aquí. Ya me he reunido con grupos de jóvenes que vinieron el domingo, tomamos mate, jugamos al truco, charlamos; por la noche se juntaron a comer y también fui, porque hay que estar cerca. Sobre todo también, trabajaré con los colegios, el Cervantes y el Instituto Jesús Sacramentado, con quienes ya me reuní para trabajar y coordinar actividades. Los jóvenes son la opción preferencial de la iglesia desde hace mucho tiempo y hay que dedicarse y destinarles tiempo, escucharlos, y estar presentes en el momento indicado” dijo, manifestando su compromiso de trabajar y acompañarlos.

Al ser consultado si acompañará la Misión anual que realiza el colegio Cervantes, dijo que sí lo hará, tratando de ordenar su tiempo de la mejor manera posible, de modo tal que pueda estar presente y acompañar a los jóvenes que pasarán por esta actividad que es de lo más movilizadora y transformadora en la vida de los adolescentes.

LA IGLESIA CATÓLICA Y SUS MAYORES

DESAFÍOS

“En este momento podemos decir que la Iglesia Católica está en un momento histórico; el papa, no por ser argentino, sino porque es regalo del espíritu santo, hace transparente la imagen de Jesús, y no siempre, en los 2000 años de la historia de la Iglesia, hemos tenido esta posibilidad. Él es un Papa elegido para este momento actual, en el que hay que renovar algunas cosas, refrescar otras tantas, y hay que acercar al mundo la presencia viva de Jesús. Hay que atravesar las dificultades estructurales de gente aferrada al pasado y la tradición, y hay que volver al evangelio, a lo que Jesús nos pedía, adaptarnos al momento histórico puntual y ver como desde el evangelio vamos iluminando este momento histórico puntual” precisó, al tiempo que agregó que es un tiempo de apertura y de salir al encuentro, recordando el pedido del Papa Francisco de salir a la periferia y buscar a aquellos que no están atravesando un buen momento y son atravesados por dolores.

También el padre Scoltore hizo mención a la escuela, y a lo mucho que se puede hacer desde allí, ya que en las escuelas hay muchas familias, y la posibilidad de llegar a las escuelas multiplica el mensaje; allí dijo que es muy importante tener en cuenta la veta evangelizadora de la familia.

“Hay mucho que se puede hacer, teniendo en cuenta la idea de familia en este momento actual; tiene dolores, fracturas, nuevas expresiones, y hay que allí ir viendo desde la misericordia de Dios y sin perder de vista que es lo esencial y lo más pleno”.

EL MOMENTO

DE SU LLEGADA

A BOLÍVAR

“En este tiempo suceden muchas cosas juntas, la cuaresma que prepara para la semana santa, el inicio del ciclo lectivo y el tiempo del inicio de la catequesis, que es salir al encuentro de aquellos que están próximos a tomar la comunión o confirmarse. Y la Pascua, que nos ayuda a hacer referencia al misterio central de nuestra fe, la muerte y resurrección de Jesús que le da sentido a nuestra vida, nosotros no vamos hacia la muerte sino a la eternidad, buscamos la vida para siempre, por eso el cristiano es un ser de esperanza. El tema de salir al encuentro de la formación de la gente, y salir al encuentro de los más débiles y los que más sufren, como familia parroquial tenemos que ver como salimos a ese encuentro, a salir a la calle, a encontrar a la gente, y ver como juntos vamos trabajando.

Para finalizar, el padre Mauricio Scoltore hizo un agradecimiento a la comunidad de Bolívar que lo ha recibido con los brazos abiertos. “Quiero decirles que tengan confianza y esperanza, yo no vengo a cambiar nada esencial de lo que se hacía; vengo a rescatar el trabajo de la historia de la Iglesia en Bolívar, pero sobre todo de los últimos años, lo que hicieron el padre Miguel y el Padre Lisando, que le pusieron muchas horas de trabajo y mucha entrega; yo vengo a rescatar eso y a seguir en la misma línea” dijo al finalizar esta entrevista.

