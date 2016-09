El pub local Venessia recibirá hoy a la medianoche a la banda Hijos del Sofá que hará su tercera presentación en Bolívar con el último trabajo discográfico Yo también.

El trío integrado por Emilio Dufour (voz y guitarra), Franco Gandini (bajo) y Luciano Costantino (batería) vuelve a la ciudad en el marco de la gira #YoTambiénVoyAGirar y en una entrevista vía mail con este diario, Franco Gandini adelantó lo que será el show.

La tercera visita a Bolívar, ¿qué les genera volver a la ciudad?

- Siempre decimos que es lindo ir por primera vez a tocar a una ciudad, pero mejor es volver. Y ni hablar cuando se vuelve por segunda vez! Nos da muchísima alegría. En estos años de gira hemos conocido muchas ciudades y hay algunas en las que podemos decir que nos sentimos como en casa. Sin dudas Venessia, en Bolívar, es uno de esos lugares en los que nos sentimos súper cómodos.

¿Harán la presentación de Yo También?

- Sí, volvemos a Bolívar en el marco de #YoTambiénVoyAGirar, la gira presentación de nuestro nuevo disco Yo También. El show será en formato acústico y, si bien tenemos pensado hacer un show bastante desestructurado, vamos a tocar casi todas las canciones del disco.

¿Qué significa el nuevo disco para ustedes?

- Felicidad y una renovación de energía. Cada nuevo disco es el cierre de una etapa y el inicio de otra nueva, con nuevos objetivos y anhelos. El proceso de grabación de un disco es intenso, se dice que las bandas se hacen más fuertes o se separan durante las grabaciones y a nosotros nos hizo más fuertes. Fueron 3 meses de mucho trabajo pero valieron la pena, se lograron las canciones y el audio que pretendíamos. Estamos más que conformes con Yo También y no nos da pudor decir que hicimos un discazo.

¿Por qué el nombre?

- Nuestros dos discos anteriores llevaron el nombre de una canción y en este caso también es así. Nos costó bastante decidirnos, debatimos mucho y llegamos a la conclusión de que, además de ser una hermosa canción, en cuanto a estructura, armonía, y melodía “Yo También” representa mucho a esta nueva etapa de Hijos del Sofá.

También creemos que es un nombre que tiene “punch”, es lindo visualmente y te invita a no quedarte inmóvil, es inclusivo... Siempre decimos que nuestro nombre (Hijos del Sofá) es un espejo social pero que alentamos a no quedarse en el sofá y salir a vivir la vida real, por ahí también viene el nombre del disco: Yo también me sumo, Yo también soy parte, Yo También me fui y me encontré… Salgamos al mundo y hagamos lo que haga falta para encontrarnos con nosotros mismos y ser felices.

¿De qué tratan las canciones y cómo fueron seleccionadas?

- Tuvimos una preproducción de dos meses, lo trabajamos con German Wiedemer actual tecladista Andrés Calamaro y productor de Andrés y otros grandes artistas. Es el segundo disco en el que trabajamos con un productor externo a la banda, hoy en día lo vemos como una condición sine qua non para encarar un nuevo trabajo. A Germán le presentamos alrededor de 40 canciones algunas nuevas y otras que reciclamos, el seleccionó 7 y nos dio la libertad de seleccionar 3 a nosotros. Durante esos dos meses le dimos vueltas y vueltas a las canciones hasta dejar a todos conformes.

En esta preproducción en particular hubo algunas sorpresas para nosotros como la inclusión de “Fuimos” en la lista de temas del disco, una canción que había quedado afuera en las últimas instancias de preproducción de los discos “Vuelta a casa” (2012) y “Bienvenida” (2014) y se convirtió en una de las canciones con más aceptación del público de este nuevo trabajo.

Luego de la preproducción, con 10 canciones seleccionadas y pulidas, pasamos al estudio dónde trabajamos un mes junto a Martín Pomares como técnico de sonido y mezcla, León Pablo Maturana como drum doctor y Edu Pereyra en el mastering. Tres grosos de la escena de los cuáles aprendimos un montón.

Lo interesante, y que no nos había pasado en los discos anteriores, es que la mayoría de las canciones que quedaron en el disco son de la misma “época”. Nueve de las diez canciones fueron compuestas durante el último año y medio, eso hace que el disco tenga un concepto muy claro. Está atravesado por muchos viajes y sin dudas refleja eso. Relata un viaje constante, a través de 10 canciones, sobre todo lo que atravesamos como personas para estar hoy dónde estamos.

¿Cómo fueron las presentaciones hasta el momento del nuevo material? ¿Y el recibimiento del público?

- Muy buenas. Hasta el momento hicimos alrededor de 20 presentaciones desde la salida del disco y en todas hemos tenido muy buena recepción del nuevo material. La presentación del disco en Capital Federal fue el 03/09 en The Roxy Live y tuvimos el placer de tocar a sala llena. Si bien seguimos haciendo canciones en la que se destacan las melodías, este disco es un poco más rockero, con más beat, más “de trío” y de guitarras que el disco anterior y eso para el vivo está bueno.

En el último tiempo recorrieron diferentes escenarios reconocidos, suenan en las radios y tienen presencia en televisión ¿Qué les produce eso? ¿Sienten que suman experiencias o lo consideran como parte del camino musical?

- Nos da mucha satisfacción porque trabajamos mucho para lograr eso, hay mucho laburo y mucha gente detrás de HDS más allá de lo que está a la vista. Tratamos de que la vorágine diaria no nos lleve por delante y tomarnos un minuto cada vez que podemos para ver dónde estamos, dónde estábamos y valorar y disfrutar los logros por más pequeños que sean.

Creo que las dos cosas, es parte del camino musical pero recorrer ese camino suma experiencia.

¿Qué cosas sienten que conservan del grupo que fueron en 2009/2010, cuando empezaron con el proyecto, y en qué les parece que evolucionaron?

- Ante todo somos un grupo de amigos y de ahí parte todo. Esa premisa se conserva y nos ha ayudado a llegar hasta hoy. Conservamos la alegría y frescura de la primera vez, a la hora de tocar juntos la energía sigue siendo la misma.

Hemos evolucionado como instrumentistas individualmente y nos acoplamos mejor el uno con el otro después de tantos años tocando a la par. Como grupo humano también crecimos, cuando arrancamos teníamos veintipocos y ahora todos pasamos los treinta. Esa madurez de cada uno de nosotros se ve reflejada tanto en lo musical como en nuestra relación interna y con el afuera.

Melina Gómez