AYER EN EL CENTRO CIVICO

El colectivo Ni una Menos Bolívar llevó adelante ayer una intervención urbana para concientizar contra el acoso callejero, visibilizando una práctica cultural machista que, entienden las organizadoras ,“debe dejar de ser naturalizada”.

La acción está enmarcada en una serie de propuestas que el colectivo, de reciente conformación, pretende realizar en función de lograr transformaciones culturales arraigadas en nuestras sociedades y también de poner en crisis las actitudes negativas hacia las mujeres.

El escenario escogido fue el Centro Cívico, donde se colocó un maniquí sobre el cual se colgaron carteles con los mal llamados “piropos” de las que han sido y son objeto quienes los escribieron. La mayoría de las autoras fueron adolescentes que se acercaron de manera espontánea y contaron lo suyo en un papel. “Nos dicen cosas todo el tiempo, recién nos acaba de pasar”, “Siempre salimos en grupo, nos da miedo andar solas”, “No me silbes, no soy un perro”, “Quiero ser libre, no valiente”, “Me siguieron”, fueron algunos de los mensajes arrojados durante la intervención.

Llamar la atención sobre la cultura que maltrata a las mujeres de diversas formas, es otro de los ejes que se propone el Colectivo, como una actitud positiva para trabajar en pos de una sociedad libre de violencias. Las próximas actividades serán un ciclo de encuentros en un lugar a confirmar, para charlar sobre un tema en general como disparador con el fin de debatir sobre estas cuestiones. Para el primer encuentro se pensó en analizar letras de canciones con contenido sexista. Será el martes 9 de mayo de 19 a 21 hs. El espacio de realización se confirmará en estos próximos días.

Una de las formas de que lxs interesadxs en el tema puedan estar al tanto, es en la página de facebook Ni Una Menos Bolívar, donde se darán a conocer las acciones a desarrollar.