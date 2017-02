“Desde el punto de vista de la filosofía, el descubrimiento de que una pregunta carece de respuesta es una respuesta tan completa como cualquier otra.”

Bertrand Russell en Misticismo y Lógica: “

Cuando llega el agotamiento terapéutico en la fase terminal de una enfermedad, allí es cuando nuestro único objetivo, será el cuidado y el confort del enfermo y la familia.

Cada acción positiva que brindamos a cada uno de ellos es tomada como algo también positivo por el otro. Cuando aliviamos el dolor, la disnea, el apetito del enfermo, el familiar que lo cuida, también nota el alivio desde el plano psicológico y físico, y su tarea se hace más llevadera.

Lo mismo ocurre a la inversa; un paciente sabe de la sobrecarga que es su enfermedad para la familia, al interesamos y atender el sufrimiento y las necesidades de sus seres queridos, lo percibe como una acción positiva para su cuidado; su familia ha encontrado un apoyo para sus necesidades.

En este tiempo- que no es posible medir en meses, días etc.- una de las herramientas más importantes son la palabra y la escucha.

No es fácil contestar preguntas como: ¿Cuánto me queda de vida? ¿Cómo voy a morir? ¿Por qué a mí? Preguntas que a veces no tienen respuesta desde la palabra. Allí, muchas veces usamos el gesto, el abrazo, un hombro.

Además de la comunicación verbal para informar, asesorar y enseñar, tanto al paciente como a la familia o informarnos nosotros, aprender y comprender las prioridades del paciente y de la familia, sus temores, sus preferencias, sus valores y sobre todo que es lo bueno para ellos, contamos con la formidable riqueza de la comunicación gestual, el contacto, la escucha activa y los silencios. Aprendimos y aprendemos a comunicarnos con gestos y a saber utilizar los silencios.

No podemos hacer el bien a alguien si no sabemos qué es el bien para él respetando su autonomía.

“Dime lo que te pasa

Déjame que te ayude

Déjame darte un beso y acompañarte”

- Redecillas del camino-Burgos

Lic. Marisel Mosca

M.P. 239

Secretaria de Comisión y Coordinadora del área Salud del Hospice Inmaculada La Plata