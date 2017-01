EL LUNES

Los miembros de la Cooperadora del Hospital entregaron el lunes los premios de la rifa anual que fue lanzada en febrero del año pasado. Beatriz Luengo fue la ganadora del premio mayor de 400 mil pesos, en segundo lugar Graciela Fernández ganó 25 mil y Claudio Pesa recibió 15 mil pesos.

“Estamos muy felices, salieron todos los premios y se vendieron todos los números. Queremos agradecer a toda la población, los socios protectores y socios activos, porque gracias a ellos hemos invertido alrededor de un millón 530 mil pesos y tenemos a futuro otras inversiones por lo cual en el año que entra vamos a hacer otra rifa para cumplir con otros proyectos”, mencionó en primer lugar el presidente de la Cooperadora del Hospital, Norberto García.

Beatriz Luengo fue la ganadora del primer premio con el número 792 que lo compra todos los años y en 2016 se lo acercó un familiar. Al momento del sorteo se encontraba en la ciudad de La Plata a donde había ido a pasar las fiestas de fin de año y recibió el llamado de García con la noticia que había ganado 400 mil pesos.

“He tenido muchas pálidas que me han llamado por teléfono pero esta fue una alegría, no me acordaba cuánto era, el número sí porque justo lo había pagado en esos días”, dijo la ganadora que por el momento piensa guardar el dinero en el banco.

Por su parte Graciela Fernández que ganó el segundo premio de 25 mil pesos con el 921 se mostró muy contenta porque “con una mínima compra ayudo a una entidad que es todo en Bolívar”. Ella también era asidua colaboradora con la rifa de la Cooperadora del Hospital, por inconvenientes personales dejó de comprarla por un tiempo y al reiniciarla resultó ganadora del segundo premio.

“Le mando un beso grande a Carmen Oliverio que me eligió el número que me dio mucha suerte y a Adriana que no la pudo seguir comprando”, marcó Graciela.

En tercer lugar Claudio Pesa recibió 15 mil pesos y contó que el año pasado se quedó sin trabajo sin embargo compró la rifa con el objetivo de colaborar. El número que le dio suerte fue el 546 y lo sigue desde hace aproximadamente diez años.

“Yo no miro las rifas, las pago y las guardo. Creo que al Hospital lo necesitamos todos y debemos colaborar tanto con el Hospital como con los bomberos y la policía, creo que es lo correcto”, fueron las palabras del ganador.

Norberto García por último agradeció de parte de la comisión Cooperadora a los ganadores y a todos los que compraron los bonos e invitó a que sigan colaborando con la institución en el próximo proyecto que será lanzado a fines de febrero o principios de marzo y otorgará premios de dinero en efectivo.

El dinero recaudado con la rifa 2016 fue destinado para el área de cirugía, el listado de las inversiones fue informado a través de estemedio días atrás.

Melina Gómez