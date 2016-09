En medio de toda tu actividad y tus proyectos, ¿dónde queda el Fagnano crooner, el entretenedor pop?

-Eso es parte de mí, eso no faltará nunca. De hecho tuve la posibilidad de hacerlo en San Telmo, en un bar frente a plaza Dorrego, y me fue bastante bien. Pero es una parte, y hoy no la principal.

Antes parecía que era todo.

-Hoy ya no, para nada. Tengo un hambre que ya no se me sacia sólo con eso. Lo voy a seguir haciendo, obviamente, todo el que me conoce sabe que es una de las cosas que más me gusta hacer; de hecho, luego de los conciertos de tango (en Bs. As.), se terminó instaurando ‘la fonola’: ‘¡que venga la fonola, que venga la fonola!’, pedían mis amigos músicos. Y la fonola era yo. La zapada forma parte de mí como músico, pero quise venir con una propuesta concreta, con algo nuevo que decir y mostrar.

En cuanto a componer, Fagnano no está abocado hoy a eso, si bien nunca dejó de crear sus propias cosas. Ahora, por ejemplo, está terminando una milonga campera.