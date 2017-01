OBRAS PUBLICAS

Las últimas administraciones municipales (Simón, Erreca, Bucca) se han jactado de ser, cada una en su tiempo, la que más asfalto hizo en la ciudad, o al menos unas cuántas cuadras significativas.

Con Simón se terminó la pavimentación de la planta urbana en sus esquinas y se comenzó con algunos barrios, con Erreca se profundizó ese proyecto en sólo dos años, y con la llegada de Bali Bucca y el pavimento contínuo, hay barrios pavimentados que no pensaban recibir asfalto hasta el año 3000, más o menos.

Todos estos gobiernos, los tres nombrados, obviaron la pavimentación del ensanche de la Juan Manuel de Rosas del lado del hipromo entre Rafael Hernánez y Sáenz Peña, 200 metros. Es también el único lugar doble mano de esa avenida de circumbalación que no tiene rambla central, precisamente porque si la tuviera una de las manos sería mucho más angosta que la otra.

El ensanche de la Juan Manuel de Rosas lo encaró la administración de Juan Carlos Simón pasado el año 2000. Pero obvió hacerlo del lado del hipódromo. Simón hacía todo por convenio con los vecinos y no quería “tirar” pavimento en un lugar municipal que no le redituara a la comuna y que no lo pudiera recupear. Algo similar pasó en la avenida Centeario (prolongación Juan Manuel de Rosas del otro lado del Estadio Municipal). Mientras hubo frentistas que pudieran responder para pagar la obra, no había problema, ahora, cuando se encontró con el sector del corralón municipal, lo hizo, sí; pero ahorró bastante, ya que es un ensanche mínimo comparado con el resto del que tiene esa arteria que lleva a uno de los accesos a la ciudad.

En la actualidad el ensanche de la Juan Manuel de Rosas frente al hipódromo se hace neceario porque con la apertura del Jardín “Hagan Lío”, que aún alberga la matrícula del 905, en las hora pico de jardín el paso por Juan Manuel de Rosas y Rafael Hernández se reduce a la mínima expresión, más si alguien estaciona sobre el pavimento y no en el “ensanche” que aún es de tierra, lo que reduce aún más el espacio.

En estas épocas de festivales en el parque “Las Acollaradas”, la gente que asiste desde los barrios de la zona oeste de la ciudad (Palermo, Latino, etc.), generalmente va caminando, y lo hace por Juan Manuel de Rosas en contra mano, por sobre la cinta asfáltica, lo que representa un peligro.

Existe una bicisenda que va desde el Jardín Haga Lío hasta la prolongación Sáenz Peña, pero es demasiado oscuro de noche y la gente prefiere arriesgar yendo por el costado de la calle.

A la vera de la Juan Manuel de Rosas, en el tramo señalado, estacionan varios autos en esta época del año, aprovechando la sombra de los árboles que están en la vereda del hipódromo; pero deben hacerlo en la parte de tierra, que está bastante pronunciada, tipo cuneta, para que corra el agua, la que termina en una gran palangana asfaltada en el ingreso a Palermo.

Con tanto pavimento contínuo por todos lados, el ensanche de la Juan Manuel de Rosas podría llamar la atención de las autoridades para que se haga, más teniendo en cuenta que ya se empiezan a ensanchar avenidas como la Cacique Coliqueo, del acceso al ex BISA, y se ha relegado el de esta, que hoy es prácticamente una avenida céntrica. Angel Pesce