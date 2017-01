ARTURO VERGARA, CASI CINCUENTA AÑOS CURANDO CORAZONES

Aunque tenía la mesa servida en su Junín natal, Arturo Valentín Vergara se decidió por Bolívar cuando a mediados de 1967 debió resolver su destino laboral, con su flamante título de médico cardiólogo bajo el brazo y en centro del corazón.

Fue Miguel Luis Capredoni, ex compañero de estudios y amigo de su padre médico, el que lo convenció para radicarse en un pueblo que, en contraste con nuestra realidad actual, entonces no tenía cardiólogo, y sí tres clínicas privadas y un hospital (en Junín sí había especialistas en la salud del cuore).

Pasaron casi ¡cincuenta! años, se consolidó en la faz privada (por ser médico de policía, nunca pudo trabajar oficialmente en el hospital, salvo ad honorem en sus primeros meses en la ciudad), formó aquí su familia, cosechó amigos, despuntó otras pasiones (ver aparte) y sin ruido pero con firmeza ha ingresado a la etapa de los reconocimientos, cuando ya forman multitud los bolivarenses que confiaron su salud a él.

Pero la influencia de Arturo Vergara, que hoy sigue trabajando como siempre y no habla de retirarse, alcanza el contorno regional: el sábado 3 de diciembre pasado, el Colegio de Médicos de Azul lo homenajeó por su trayectoria, en un acto signado por la emoción de AVV y los suyos, entre los que hubo colegas bolivarenses y algunos pacientes. “No deja de constituir un gran orgullo y una gran satisfacción acceder a ese halago que me dieron mis pares, algo no menor”, admitió en entrevista con este diario, un viernes feriado de diciembre en el que, a nuestro arribo, contemplaba el campanario de la iglesia de los trinitarios desde el hall de su consultorio, en el que para él fue un día laborable cualquiera.

Unas tardes después del capítulo Azul, recibió un tributo del Partido Radical, del que es afiliado (su padre fue concejal en Junín, y presidente del Comité), por su trayectoria profesional y su fidelidad partidaria. “También es una distinción muy valiosa, y un hito a esta altura de mi vida y en las postrimerías de mi carrera”, expresó.

Además, en esos días fue homenajeado por el Círculo Médico local.

Se recibió en abril de 1967. Estudió en Córdoba, hizo la residencia médica (en Córdoba no había) en el pabellón Inchauspe de Cardiología del hospital Ramos Mejía, donde aprendió “los rudimentos de entonces”. Atesora muchas vivencias de esa época, pero en un plano más pueril, hace unas semanas volvió al pabellón, donde encontró algunas de las cosas que constituyeron su cotidianeidad, como algunos muebles que resisten estoicos la erosión del tiempo y el incesante progreso de la ciencia. Por ejemplo, las butacas donde se sientan los médicos. “Lindos recuerdos”, evocó, acerca de una etapa en la que la especialidad “era más corta”. El grado de complejidad de hoy acaso ni siquiera había sido imaginado en esos años en los que no existía la Terapia Intensiva: “Los infartados, los valvulares, los insuficientes cardíacos, los arrítmicos, los hipertensos, estaban todos en la sala 20 (del Inchauspe), que tenía dieciséis camas para hombres y dieciséis para mujeres, más otra salita, para chicos con cardiopatías congénitas”.

En Junín, Arturo era muy compinche de su padre, incluso atendía algunos de sus pacientes los fines de semana que viajaba a la ciudad. Antes, cuando niño, lo acompañaba a ver enfermos y solía esperarlo en las clínicas a que finalizara de operar (Vergara padre fue fundador del Sanatorio Junín). Se quedaba horas en la sala de espera, o en el auto. “Si me iba a Junín, tenía la vaca echada”, remarcó. Pero como suele suceder, el destino tenía otros naipes preparados: una día que Vergara padre pasó por Bolívar a saludar a su amigo y colega Miguel Luis Capredoni (acababa de fallecer su compañera), surgió el ofrecimiento concreto para que su hijo Arturo se viniera para acá. Vergara y Capredoni habían cursado juntos los estudios secundarios en Mercedes, y juntos se habían formado como médicos. “Papá me hablaba muy bien de un compañero muy capaz, que le agarraba pánico dos días antes de los exámenes y siempre sacaba 10. Era Capredoni”.

La insistencia fue tal, que Arturo terminó en Bolívar. “Hasta me alquiló una casa, que aún hoy está exactamente igual, en Sarmiento 526”, precisó.

Llegó a la ciudad, por primera vez, el domingo 15 de septiembre de 1968, a las cinco de la tarde (¡con lo que cuesta encontrar un médico un domingo a la tarde!). De Bolívar tenía unas pocas referencias: conocía al doctor (pediatra) Luis Gagliardi, cuñado de Capredoni y miembro de una familia tradicional de aquí; al doctor Portela, que era de Junín; a Renato Menéndez, con un hermano dueño de una casa de artículos para hombres en Junín. Capredoni estaba retirándose. A poco andar, Félix Zaccardi, Cimino y otros fueron constituyendo ‘su barra’. Eran colegas, compartían la jornada, almorzaban en Curutchet, donde hoy está la Escuela de Estética, en Balcarce y Alsina.

Arturo ingresó al hospital ad honorem; hacía los electrocardiogramas. En esos días Edmundo Vaccarezza tuvo que renunciar a su cargo de médico de policía para dirigir el nosocomio, porque no se podía poseer dos cargos nacionales, provinciales o municipales, “ni ad honorem”. Así fue que Vergara entró como médico de policía, y por eso nunca pudo trabajar en el hospital que lleva el nombre del entrañable amigo de su padre. Con los años, alcanzaría la jerarquía de comisario inspector médico, eran “sólo seis”. Hasta que en el ‘98 el gobierno provincial descabezó la cúpula policial, y Arturo y sus pares debieron renunciar.

Asegura que su pasión no ha mermado: “Si volviera a nacer, repetiría mis pasos (incluso se radicaría en Bolívar). Sería nuevamente médico, y cardiólogo. Además, yo nací y me crié en un consultorio…”. Mamó de chico cómo se construye la relación médico-paciente, qué rol asignan las familias al doctor y cuáles son las responsabilidades y compromisos de los que el profesional de la medicina jamás debería alejarse. “Yo veía todo eso, el reconocimiento del paciente, el trato con las enfermeras, y ya me iba haciendo a ese ambiente. Los olores, los instrumentos de trabajo”, etcétera.

“OPERAR A ALGUIEN ERA CASI UNA SENTENCIA DE MUERTE”

Hoy la medicina se ha complejizado, “para bien o para mal”. “Antes el médico se manejaba con las manos, los ojos, el estetoscopio, el tensiómetro y algún análisis. No existían métodos sofisticados para estudios evaluativos, y los riesgos anestésicos eran mayores. Operar a alguien era casi una sentencia de muerte, se reunía toda la familia y el médico tenía que brindar una gran explicación”, comparó. Además, hoy existe internet, y todo el mundo consulta todo, va al médico “armado” con lecturas de solapa, o fragmentarias (o profundas puede ser también). (“Yo quise saber todo, leí todo, porque siempre, o casi siempre, los médicos tratan de decírtelo en episodios”, dijo Indio Solari a propósito de su Parkinson, a Rolling Stone edición diciembre.) Para Vergara, todo esto constituye un “arma de doble filo”. “Antes había una especie de reverencia hacia el médico, lo que decía era palabra santa. Ahora la gente está más informada, y me parece bien, porque el médico también tiene que estar informado”, remarcó.

¿Y qué preferís?

-La interpretación de una información por parte de un neófito y que recibe eso en el aire, no es la misma que puede dar un médico que estudió el tema desde abajo, de la A a la Z. Si te presentan la Z de entrada y no conocés lo anterior, te enloquecés. Es un arma de doble filo internet. Lo bueno es que hoy la familia sabe de qué hablamos, pero también se pueden crear situaciones confusas, tensas, por caso cuando un paciente lee una cosa tremenda en internet, y se asusta o toma decisiones equivocadas.

En Bolívar se siente “comprendido, bien tratado, reconocido”. Además de su familia y sus amigos, tiene en sus pacientes a su gran “tesoro”. Hoy atiende en el Instituto Cardiológico Bolívar, en avenida Venezuela frente a la iglesia. Fue uno de sus fundadores en la década del noventa, junto a Hugo Mauad y Gabriel Gustavo Virgini.

“NINGÚN PACIENTE ES IGUAL A OTRO”

¿Vas a seguir?

-Me hago esa pregunta. Han pasado cincuenta años, pero hay cosas que están como si aún fuera ayer. Psíquicamente uno está bien, sigo comprando libros. La medicina es una ciencia y un arte. Ningún paciente es igual a otro, aunque estén enfermos de lo mismo. Me padre me decía que cuando creyera que la consulta había terminado, me “perdiera” un minuto más, porque ahí, hablando de bueyes perdidos, obtendría más que durante la consulta. La medicina como ciencia es muy linda, su ejercicio no es fácil, hay que poner mucho de uno, no sólo lo que te dan un libro o la experiencia, sino lo personal. Exige un esfuerzo espiritual: hay que acompañar, contener, consolar. Es una profesión única, porque tiene ese contacto humano, al que se le llama feeling: la comunión espiritual con el paciente, al punto que se dice que el médico cura con la presencia, y es real. Recuerdo a mi profesor de medina legal, en Córdoba, que nos decía: ‘ustedes tienen que caminar como médicos, vestir como médicos, hablar como médicos, comer como médicos, de manera que algún desconocido que los vea, diga ‘mirá, ese que va ahí es un médico’”.

Chino Castro

Donde manda marinero

“El psiquiatra Juan Antonio Vallejo-Nágera, en los sesenta, escribió que los grandes médicos se ven envueltos en tremendas lides académicas para poder optar por una obra social. Que esa obra social les paga migajas, y entonces el médico ve en el paciente a alguien que viene a molestarlo con nimiedades, y que no tiene nada importante. Y que dispone de sólo diez minutos para él. Por su parte el paciente ve en ese médico a un burócrata sentado tras un escritorio, que escribe y ni lo mira, y que si le duele la cabeza lo manda al neurólogo, si le duele el estómago, al gastroenterólogo, si el ojo, al oftalmólogo, que es un derivador y que no se compromete”, rescata Vergara.

A su criterio, el médico “debe tener tiempo para atender a un paciente, no lo puede ver en diez minutos. En el consultorio, el paciente es el dueño de la consulta, y debés darle el tiempo que sea necesario. Pero lamentablemente estamos viviendo en una época y una sociedad donde todo tiene que ser ahora, donde todo es apurado, vorágine. Hay cosas que sí, pero todo no”, se planta.

ESCUPIR HACIA ARRIBA

También es un tiempo en que el gran valor rector/ordenador de la sociedad es el dinero, la acumulación material. Y para los médicos, ‘hacer dinero’ implica apilar consultas, con lo que inevitablemente se resiente la calidad de la atención. Ha de haber médicos que no destinan ni diez minutos al paciente.

-Tenés razón, es muy cierto. Cuando me homenajearon en el Colegio Médico de Azul (ver nota principal), en mis palabras finales dije que luego de tantos años de carrera mi pensamiento es que hay que hacer la medicina por lo que es, sin pensar en el rédito económico, porque además éste llega solo, con los años, con la credibilidad y la confianza de los pacientes. El que busca un rédito económico inmediato, a la larga pierde. Eso es de patas cortas, le fallás al paciente, se va, comenta. Eso es escupir para arriba.

Torino corazón

Los autos son otra de tus pasiones, has sido un hombre de Torinos…

-Tuve nueve. De a uno, los iba cambiando. El primero fue el común, con tres bancadas y las válvulas a la cabeza, y llegué a tener un siete bancadas con tres carburadores y la transmisión más larga. (El último ‘Toro’ en sus manos, a mediados/fines de los noventa, fue uno de cuatro puertas, con llantas de aleación a rayos finitos, color marrón terracota, “con todo: aire acondicionado”, etc.)

Arturo Valentín Vergara aprendió de autos con (y en) el Kaiser Carabela de su padre (antes poseyó por diez años un Pontiac ’40). “Iba al mecánico, lo ayudaba, me quedaba a mirar qué hacía. Por ahí los sábados a la tarde le sacaba las campanas, en la vereda de casa, le regulaba los frenos, los limpiaba, le regulaba el carburador. Me gustó mucho la mecánica, aunque ahora, en la etapa de la computarización, uno se aleja del tema, porque yo soy más de la etapa artesanal”, se toma tiempo para explicar, se entusiasma.

Ya no tiene Torinos (de hecho, dejaron de fabricarse hace añares), ahora anda en camioneta sport. Pero recuerda con viajaba en el ‘Toro’ a Baires, casi siempre de noche. “No andaba nadie en la ruta, me acuerdo que levantaba las luces altas -faros de iodo- para medir el alcance, y era de dos kilómetros. Podía transitar ese trecho sin cruzarme con nadie, en esos tiempos viajaba sobrado”.

El automovilismo también le gustaba. Seguía al TC, montaba su casa rodante (hoy tiene otra) e iba a las carreras en la zona, en Balcarce, Olavarría, en su momento Tandil y 9 de Julio. Hoy, ya ni las mira por tele. Y la Fórmula 1 “ya me aburre, no es lo artesanal de antes. Te guían por la computadora, juegan una serie de intereses que no me gustan, y además los chicos son medio loquitos, se llevan por delante con maniobras que ponen en peligro sus vidas, muy arriesgadas”, observa.

Otra de sus pasiones era el fútbol, se sabía de memoria las formaciones de un montón de equipos. Llegó a jugar de 9 (centroforward, dice él) en la reserva de Sarmiento de Junín, cuando el ‘kiwi’ aún militaba en la liga local. Es hincha de River. Unos tíos por parte de madre, más hinchas del ‘millo’ que mi colega Alberto Antonio Monte Burrieza y que vivían en Núñez, llevaban a Arturo y a su hermano, también de River, al Monumental cada vez que iban de paseo a Baires. “Nos quedábamos absortos en la vieja cancha, que todavía era de herraduras. Como mis tíos y primos eran del barrio, conocían a todos. Mi hermano se sacó fotos con Sívori, con Oscar Más, con muchos jugadores”, rememora.

Ese hermano, también médico, llegó a jugar dos partidos en la primera de Belgrano, cuando estudiaban en Córdoba.