SEGÚN LO INFORMO SU DUEÑA EN FACEBOOK

La propietaria del lugar, Bettina Garayalde, dijo ayer en la cuenta de Facebook ,que lo sucedido durante el pasado viernes 6, cuando le clausuraron el bar, había sido el tiro de gracia y que no podía reabrir Las Mengas.

No obstante, en diálogo con La Mañana ayer a la tarde, dejó entrever que existiría la posibilidad de que el cierre no sea definitivo, a la luz de la enorme cantidad de gente que reclama por un lugar que concentra muy buena parte de la movida cultural local.

El viernes de la semana pasada, el café bar Las Menganas fue clausurado, según informó su propia dueña, por “infracción con el REBA” que es el registro que autoriza a la venta de alcohol. En el lugar se venían haciendo presentaciones de artistas locales de diversos rubros, especialmente musicales, de hecho para ese misma noche y para el sábado estaban programados dos recitales con artistas de la ciudad e inclusive había entradas vendidas.

En principio, durante ese fin de semana no se pudo abrir el local dado que los trámites necesarios se hacen durante los días hábiles. Como la misma Bettina fue informando a través de la cuenta de facebook de Las Menganas, durante el transcurso de esta semana tenía previsto reunirse con el Juez de Falta a los efectos de regularizar la situación o al menos ponerla en claro para el numeroso público habitué. Eso sucedió ayer.

Una vez sucedida la reunión dio a conocer la información y además, anunció que el café bar cerrará sus puertas. Todo esto “fue el tiro” de gracia para el espacio. En su “descargo” explicó con detalles los trámites que realizó ante la oficina correspondiente y, según se desprende de lo narrado, el punto conflictivo fue que hizo ese trámite del REBA, con el DNI anterior al vigente, toda vez que el actual le fue sustraído y aún no recibe el nuevo.

Según detalla, en la oficina del Registro Nacional de las personas le otorgaron una certificación escrita que da cuenta de que el nuevo DNI no ha llegado. En su cuenta, Bettina narra con nombre, apellido de los protagonistas y días en los que se sucedieron los acontecimientos que concluyeron en la clausura.

Ayer informó: “HOY, 7 días después, el Juez de Faltas resuelve que NO ES UNA INFRACCIÓN y genera una reunión con el encargado de la Guardia Urbana. Cuando llego me esperaban el inspector encargado del procedimiento, LA EMPLEADA que me tramitó el REBA y el responsable supremo que muy amablemente me dicen que ya está solucionado, que puedo abrir a la tarde, deciden sacar la clausura y darme el REBA HOY mismo… así, como si nada...”.

A pesar de que se habría resuelto el motivo de la clausura, la propietaria de Las Menganas considera que le resulta difícil la reapertura y dice inclusive, que piensa cerrar el café bar, como se señala más arriba, cosa que posiblemente se revierta teniendo en cuenta que son muchos los que están haciendo fuerza para que no caiga la persiana de ese espacio.

En la post data de su mensaje a los amigos de Las Menganas, Bettina señala que “no hay rencor” con ninguno de los que que estuvieron involucrados en el tema. Lo concreto es que hoy no habrá piano bar como se había anunciado y hasta ahora, tampoco se llevarían a cabo los espectáculos previstos para todo el mes de enero (vale el uso del potencial, porque como ya ha sido dicho “nada es para siempre”, ni las clausuras).