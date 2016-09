ALICIA BARBERIS, ESCRITORA

Vive en Rincón, entre el pueblo que lleva ese nombre y Santa Fe, antiguamente un espacio destinado a casas de fin de semana, “con mucho aire de pueblo”. Se llama Alicia Barberis y es escritora. Conecta a la perfección con los chicos y escribe para ellos. También hace literatura para jóvenes y adolescentes, con trabajos más impregnados por la realidad y por la historia reciente del país.

Ayer, la escritora visitó algunas escuelas de Bolívar, de Pirovano y de Urdampilleta, donde conversó con los alumnos que, como en el caso de la Escuela 40 del barrio Obrero, habían trabajo profundamente sobre la producción de Barberis, lo que les permitió llevar adelante una charla de ida y vuelta sobre la obra y de armar una muestra plástica que dio cuenta de los distintos trabajos literarios de la autora.

En medio de una y otra charla con los chicos, Alicia Barberis habló con La Mañana acerca de los temas que la inspiran, de su forma de trabajar y también de cierta historia increíble que tiene que ver con una casa que alquiló en alguna oportunidad y que, al parecer, había sido un centro clandestino de detención en tiempos de la dictadura cívico militar (ver aparte).

¿Qué temas la llevan a escribir?

-Me interesa abordar todas las temáticas; sobre todo las que les duelen a los chicos, que los atraviesan y de las que se habla poco. Por eso mis temas sobre todo para adolescentes tienen que ver con la dictadura militar, o con el abuso (como El infierno de los vivos), historias que me llegan no tan casualmente. Y con los niños, también, si bien tomo temáticas desde lugares divertidos o lúdicos, también las atraviesan otros intereses como la ecología, las emociones humanas, el dolor, las separaciones…

Se anima a temas escabrosos…

-Sí, me animo desde un lugar alejado de la moralina, del golpe bajo o de la bajada de línea, sino que hago que esté mechado como un ingrediente más en la vida cotidiana. Como sucede en la vida, en definitiva.

¿Cómo reciben los chicos sus charlas, luego de trabajar los textos?

-A mí me maravilla este intercambio aunque sea agotador porque son muchas horas; realmente lo hago con mucha alegría, porque veo el interés de ellos, genuino, las preguntas que hacen acerca de una obra, que se nota que la leyeron con atención. Uno reconoce que vale la pena, porque cuando se escribe, no se sabe si eso terminará siendo una novela o si alguien lo leerá alguna vez. Acá, con los chicos, es cuando uno termina de construir ese puente y se puede ver que esa historia que uno imaginó, llegó a otro, lo pudo divertir, lo entretuvo.

Heridas que no cierran y sangran todavía

Entre los años ´93 y `97, alquilaba una casa en la zona donde vive actualmente y fue en el año 1994 que Alicia Baberis escribió Cruzar la noche. Cuando terminó de escribir esa novela, sintió y dijo, que ya había dicho todo lo que tenía para decir sobre el tema de la Dictadura (76/83), que le habían conmovido mucho las entrevistas, hablar con la gente y que “ya estaba”, que no quería seguir hablando sobre ese tema. Pero diez años después, se publicó en todos los medios, la noticia que la casa esa que ella alquilaba y en la que había escrito la novela, había sido un centro de detención durante la Dictadura.

“Yo al dueño lo conocí bien porque durante cuatro años iba todos los meses a pagar el alquiler… algo me inquietaba, nunca le regalé un ejemplar de Cruzar la noche, por ejemplo. El caso fue llevado a juicio y algo me hizo pensar que pudo haber sido efectivamente un centro de detención, porque él interpuso un Amparo y durante dos años nadie pudo entrar a la casa; él era asesor de dos militares que tenían una inmobiliaria durante 30 años y lo que más me llamó la atención es que durante esos dos años de vigencia del recurso de Amparo, puso una camioneta blanca sin patente, enfrente de la casa, vigilando de noche y de día y desde esa camioneta, ametrallaron la casa de la gente que hizo la denuncia”, narró Alicia.

Contó además, que al hijo de esa familia, lo subieron a la camioneta blanca, le colocaron un arma en la cabeza y lo amenazaron. “Todas estas cosas daban para pensar que había algo atrás de esto. El hombre murió dos meses antes del juicio y no pudo defenderse tampoco, hay muchas teorías posibles, no sé cuál fue su responsabilidad (si fue obligado a ceder la casa, si la alquilaba y lo obligaron a mantener silencio, etc), pero sí sospecho que era realidad”.

La escritora fue parte en el juicio aunque desestimaron su testimonio, puesto en fotos. “El decía que nadie podría haber visto lo que afirmaba una de las detenidas a la que dos veces le permitieron bañarse mientras estuvo detenida allí y que en esas oportunidades se sacó la venda, miró por el ventiluz y vio un arco de un club que está pegado a la casa. El decía que eso era imposible, pero yo tenía fotos que lo desmentían”.

¿Qué le pasó al conocer esa historia?

-Me impresionó mucho, porque la verdad es que nunca sentí nada en especial mientras viví allí. Llegué de manera muy extraña a la casa; había pasado por allí con una amiga y le había dicho que me gustaba la casa para alquilarla, pero no tenía cartel de alquiler. Cuando fui a una inmobiliaria, me mostraron varias casas y ninguna me gustó, a lo que me dijeron de ir a ésta. Yo nunca sentí nada raro, pero si percibí retrospectivamente, que tenía una exagerada seguridad para la época, doble cerradura, candados y sí tenía algunos amigos que no podían estar allí.

Había además, varios muebles que pertenecían al dueño, porque era su casa de fin de semana, entre ellos, un porta macetas que era una réplica de un cepo de tortura. Mis amigos me decían que lo tire, pero la verdad es que era del dueño de la casa, no podía hacerlo. Sí me atravesaba la pregunta de cómo alguien puede tener eso como un adorno, pero esos son detalles que fui viendo y asociando más tarde.

Además, empecé a atar cabos de algunas cosas, porque cuando se supo la historia, una persona me contó que un albañil conocido había estado allí y había contado que encontró restos óseos, un sótano y bueno, cuando fui a hablar con él, le adjudicó los dichos a otra persona, del cual el dueño me había hablado. Bueno, así se construye la historia, ¿verdad? Con cosas sueltas, con aportes de otros y con cosas que uno no las puede probar, pero que arman un rompecabezas y por ahí cierran. La novela obviamente es ficción, pero tiene mucho de cosas reales.

Cuando terminó Cruzar la noche, dijo que ya había escrito o dicho todo lo que tenía para decir sobre la Dictadura, ¿eso se mantiene o es una herida que por ahí se vuelve a abrir?

-Mirá, a nivel inconsciente a veces eso no se mantiene, porque escribí un cuento de animales para niños, que se llama La casa del viento y cuando la terminé se la envié a una amiga que vive en Madrid y le dije que estaba escribiendo sobre animales, que me había alejado del tema de la dictadura, a lo que ella me contestó: `eso es lo que vos creés, leé el cuento de nuevo”, porque estaba todo allí, estaban las huellas. D.R.