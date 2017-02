EL GOBIERNO RECURRIRA EL FALLO QUE OBLIGABA A LOS BANCOS A CUMPLIR EL ACUERDO CON LOS EMPLEADOS

El martes último la Cámara de Apelaciones del Trabajo, hizo lugar una medida cautelar por la que obliga a las cámaras empresarias (incluido el Banco Central) a cumplir lo que se firmó el 23 de noviembre del año pasado en acuerdo con la Asociación Bancaria.

Ayer, el Gobierno decidió apelar el fallo, por lo que, los trabajadores se mantendrían a la espera del resultado de esa determinación de la Justicia. A últimas horas de la tarde, La Bancaria emitió un comunicado en el que insiste en su reclamo por lo acordado oportunamente.

Lo acordado en noviembre de 2016 eran medidas tendientes a mejorar el salario de los bancarios: bonos en enero y diciembre un retroactivo del 4% a enero del 2016, que se comenzaría a cobrar en enero de 2017, más un 10% sobre todas las asignaciones con una cifra de 2000 pesos aparte a partir del mes de enero.

La mayoría de los pasos se cumplieron excepto el punto de los 2000 pesos más el 10%. La Asociación de Bancos Extranjeros (ABE), encabezado por el HSBC, se negó siempre a la firma del acuerdo, pero fue rubricado por el 80% de las cámaras, por lo que el Ministerio de Trabajo debió homologarlo (por ley), cosa que no hizo, puntualizó Duilio Lanzoni, representante de la Asociación Bancaria en Bolívar.

La semana pasada, el mismo Ministerio sugirió la no aceptación del acuerdo, a pedido del Poder Ejecutivo, “porque esto implica superar el techo de paritaria del 18% que impuso el gobierno. Está más que claro, porque fue título de tapa del diario Clarín, con quien tiene (el gobierno) línea directa”, aseguró el dirigente.

El fallo de la Cámara exigió además, el cumplimiento del acuerdo y la no injerencia del Gobierno en la negociación entre trabajadores y empresarios. El miércoles, la Bancaria se presentó en el Ministerio de Trabajo, junto con las Cámaras, para entregar la cautelar. Las cámaras no aceptan, para dilatar un poco el cumplimiento de la medida; la recibirán por vía judicial en los próximos días y tendrán plazo para cumplimentar.

Sin embargo, ayer, el gobierno anunció que recurrirá ese fallo, argumentando que “en la paritaria bancaria hubo un fallo muy atípico de la Justicia, en el último día de feria. Un fallo que creemos que está incumpliendo con una tarea que nos manda nuestra Constitución, que es darles legalidad a los procesos de tramitación de las paritarias. Por supuesto que vamos a recurrir ante ello”, aseguró Jorge Triaca. (www.telam.com.ar)

Cabe mencionar que sólo tres bancos habían aceptado respetar lo acorado: el Credicoop, el BICA y el Banco del Chaco, el resto pagó el 4% retroactivo, solamente.

No son Pymes ni parte de los sectores más desfavorecidos, por tanto el incumplimiento de lo acordado pasaría por una decisión política, antes que por una cuestión económica…

-Absolutamente política, que nace del HBC a partir de una reunión con el presidente, que baja a Triaca (Jorge, ministro de Trabajo) y que éste pone en práctica con la resolución de informarles a los bancos que no cumplan el acuerdo o, no homologarlo, si se quiere. No hay ningún factor económico que diga que se les van a encarecer los costos ni nada por el estilo, porque de hecho su rentabilidad crece y crece.

¿Qué vislumbra que pueda pasar en los próximos días?

-La paciencia y la espera de que se cumplan los plazos legales y en el momento en que deba ser efectivizado el pago, ahí se verá qué pasa. Esto puede conducir a medidas de fuerza si se desconoce la cautelar dictada por la Justicia. De todos modos, eso es hacer hipótesis de algo que todavía no ha sucedido. Si el panorama es que las cámaras cumplen con la resolución de la Justicia, no hay paro, de lo contrario, habrá una serie de medidas de fuerza.

Los docentes y los bancarios son los gremios que se están plantando con más fuerza para exigir sus derechos. ¿Hay fuerza suficiente entre los trabajadores de los bancos?

-Parece una consigna, pero es la realidad: mientras las bases estén unidas en los reclamos, seguramente no sólo los bancarios y los docentes, sino cualquier gremio va a tener fuerza. Es una cuestión de ida y vuelta, las cúpulas deben tener claro qué les pasa a las bases y las bases sostener las decisiones de las cúpulas para poder llevar adelante los planes de acción que nos permitieron, por ejemplo, lograr que se reabrieran las paritarias el año pasado. Eso fue gracias a la fuerza de los trabajadores, que pararon en 80 y pico% en todas las medidas que se hicieron.