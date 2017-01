Los propietarios de los bares, boliches y restaurantes locales tuvieron una reunión el viernes en la municipalidad con los responsables de distintas áreas para aclarar la situación de los locales nocturnos y las reglamentaciones que están en vigencia.

En diálogo con Verónica Ruíz, dueña de Venessia, contó que la semana pasada recurrió a la oficina donde funciona Protección Ciudadana para tramitar el Registro de Expendio de Bebidas Alcohólicas (REBA) y la ampliación de la habilitación. Allí mantuvo una reunión y, entre otras cosas, le informaron que “no rendían las condiciones el lugar, ni el mío ni de ningún bar” para realizar intervenciones artísticas debido a la falta de acústica y aislamiento.

A su vez, debíatener en cuenta otros aspectos como la capacidad del lugar que se disminuye al armar una banda con sus equipos de sonido en el interior y no interrumpir el descanso de los vecinos que viven carca de los bares. “Yo le dije que no tenía vecinos pero me dijeron que tenía que entender que no pueden hacer una ordenanza para mí, que me encuadran como a todos los lugares y que en algunos de ellos resulta molesto para la gente que haya ruidos en horas determinadas”, comentó Ruíz.

En tanto el viernes pasado, Verónica y todos los propietarios de bares, boliches, pizerías y restaurantes bolivarenses fueron invitados a participar de una reunión en la municipalidad para aclarar dudas sobre las reglamentaciones vigentes. Referentes de distintas áreas del municipio como Legales, Protección Ciudadana, Bromatología y la oficina que responde a las habilitaciones de los locales comerciales, presenciaron en el encuentro en el cual se le entregó a cada dueño una copia de la ordenanza que fue sancionada por el Concejo Deliberante y trata sobre los ruidos molestos.

“Es muy amplia y dice por ejemplo que los días domingos después de la una de la madrugada no se pueden hacer eventos con mucho ruido porque el lunes es día laboral, sólo se puede hacer viernes y sábados” resumió Verónica sobre la ordenanza.

En cuanto a las intervenciones artísticas, que se pueden realizar en los bares mientras se respete la capacidad de público que está habilitada, se debe tener en cuenta el espacio físico que ocupa la banda, los músicos o los artistas que se presenten para reducir el número de personas que puedan asistir esa noche al lugar.

Desde la dirección de Cultura se creó una dirección de correo electrónico para que sean informados con anticipación cada uno de los espectáculos que se programen en los bares locales y, una vez notificados, personal de Protección Ciudadana se acercará al lugar para constatar que se cumplan las reglas. “No es un pedido de permiso sino un informe para que Guardia Urbana no se encuentre con un evento en un lugar sin conocimiento previo, no van a evaluar desde Cultura si se puede hacer o no, es para saber que habrá un espectáculo”, dejó en claro la propietaria de Venessia.

En la reunión del viernes se trató también el horario de cierre de los bares, pubs, resto-bar y café-bar y se indicó que a partir de las 4.30 de la madrugada no se podrá vender alcohol y a las 5 ya no debe haber nadie en el lugar, según la reglamentación.

Del mismo modo se trataron cuestiones que los dueños de los locales conocían como es la venta de bebidas para consumir fuera del lugar y que la electricidad con la que esté provisto el edificio sea apropiada para realizar, por ejemplo, un concierto musical.

“Lo mejor de esto es que será para todos iguales y es de conocimiento público que si alguien vende alcohol después de las 4.30, está en infracción”, marcó Verónica y agregó “rescato de la reunión que estaban todas las áreas municipales y nosotros pudimos preguntar abiertamente qué es lo que tenemos hacer, ellos nos dieron la información y eso nos deja muy bien posicionados para trabajar tranquilos”.

La responsable de Venessia resaltó en otro sentido que “es muy importante el compromiso social” al momento de conocer las reglas y tratar de obedecerlas. Además, “mucha gente se enojó porque no se podían hacer actividades culturales pero también me parece que tiene que haber un compromiso. Cuesta mucho movilizar los equipos de los artistas y tendría que haber una forma para que la gente se cope y deje una retribución económica. Para que todo funcione bien tiene que haber un compromiso de la gente”, afirmó.

De esta manera para Ruíz fue “muy constructiva” la reunión del viernes ya que brinda tranquilidad tanto para los dueños de los locales nocturnos como para el público que los frecuenta. “Si hay un evento en algún lado es porque ese lugar está habilitado, el municipio así sienta precedente y se tendría que adoptar como medida porque tanto ellos, como nosotros y lagente estamos en la misma línea. Hay muchos otros temas que estaría bueno poder tratarlos así, entre todos, es la verdadera democracia”, terminó Ruíz.

Melina Gómez