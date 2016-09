IGNACIO BERENGUA, AYER EN EL FOGON

El Dr. Ignacio Berengúa es médico veterinario y pertenece al staff de la firma canadiense SEMEX soluciones, que se dedica específicamente a genética animal.

En rigor de verdad Ignacio es gerente técnico comercial de la empresa, pero en los últimos años, sin abandonar su metier específico, su actividad ha ido virando hacia lo motivacional, transformándose en algo así como un capacitador de voluntades. Fernando Alzueta, quizás uno de los dirigentes de la Sociedad Rural que más se preocupa, ahora desde el silencio, por la formación de cuadros dirigenciales jóvenes, lo invitó a dar una de sus charlas ante un auditorio muy particular, que literalmente colmó ayer la capacidad del salón comedor El Fogón. Chicos de los establecimientos educativos secundarios de nuestra ciudad fueron los invitados especiales, que llegaron masivamente al predio de la expo bien temprano para escuchar conceptos que, con toda seguridad, le servirán a cada uno para sus propias experiencia personales de vida.

Al término de la disertación Berengúa se acercó muy gentilmente a nuestro stand donde, mate de por medio, pudimos hacerle algunas preguntas.

“Esto que hago se originó dentro de la empresa SEMEX. Comenzó siendo una parte muy chiquita dentro de conferencias técnicas. En los últimos cinco minutos de esas charlas absolutamente técnicas emprecé a incorporar temas referidos a cuestiones de personal, a la energía a lo motivacional, la actitud, etc. Muy brevemente, pero empecé a notar que esos últimos cinco minutos la gente estaba más interesada que en toda la otra parte. De modo que me di cuenta que eso era importante no sólo para mí, sino especialmente para quien escuchaba. Todo fue creciendo hasta que, hace unos ocho años, se transformó en esta presentación que ustedes vieron hoy. Es una charla que está dirigida a la gente, poniendo foco en cuestiones de la actitud, la energía y que movilizan y no hacen pensar en cuestiones esenciales de la vida, que a veces se nos pasan de largo muy rápidamente. Proponemos algo así como “sacar el pie del acelerador” y pensar en todo ello”.

Hoy tuvo un auditorio muy especial, conformado por adolescentes. ¿Eso obligó a hacer algunos ajustes sobre lo que habitualmente hace, poner el foco en algunas cuestiones en especial?

“Sí, claro. Tuve un auditorio muy lindo. Todos chicos jóvenes. Creo que había más de 600. Entiendo que este tipo de mensajes para la juventud es muy importante, sobre todo por la etapa en la cual están. Hay que ayudarlos a mirar las cosas desde otro ángulo, pensar diferente y movilizar de otra forma. Por supuesto que he puesto mayor énfasis en temas que a ellos pueden preocuparles más para hacerlos más partícipes y explicarles que hay cuestiones que les van a suceder en el futuro inmediato”.

¿Cuál es la síntesis de lo que Ud. pretende con sus charlas?

“El nudo central es que se puede, que cuando empezamos a pensar en algunas cosas vinculadas a nuestra actividad, es a partir de ahí que comenzamos a mover nuestra energía para que esas cosas comiencen a ocurrir. A veces lo hacemos de manera inconsciente y está demostrado que, cuanto más énfasis ponemos en esa movilización original de energía, más pronto y en mayor grado vamos a alcanzar los objetivos”.

¿Notó buena receptividad de parte de los chicos?

“Sí, muy buena. Siempre ocurre en el ambiente escolar que en el fondo se ubican los más lieros; pero hasta ellos escucharon con mucha atención. No es fácil tener concentrado a ese tipo de auditorio durante dos horas; pero el mensaje llegó. Algunos tomarán algo del principio de la charla, otros del medio y otros del final, pero algo van a extractar. Y así me lo manifestaron, porque algunos de ellos se acercaron cuanto terminó la charla para agradecer o hacer algún comentario”.

Todo esto de lo que usted habla parecen ser cuestiones muy modernas aplicadas a lo empresarial. ¿Es así o, en realidad, son cuestiones o actitudes que siempre estuvieron en la persona y sólo se trata de “quitarnos manos de pintura” para dejarlas ver?

“Es exactamente así. Lo que hay que hacer es ordenar, sistematizar y comunicar de la mejor manera. En ese orden. Todo esto se está trabajando mucho en las empresas, yo vengo de hacerlo en dos compañías muy grandes. Y específicamente poniendo el foco en un problema central que casi todas tienen, que es la comunicación interna del equipo de trabajo y luego hacia afuera. Hace falta hacer más fluida y más eficiente la comunicación interna y hay muchas herramientas ahora para eso”.

¿Cuál es el problema mayor que usted detecta en las empresas familiares?

“Sin dudas que es la falta de previsión en los relevos. En SEMEX estamos obligados, por norma, en ir pensando en nuestros relevos. Y esta es la gran falencia de las empresas familiares”.