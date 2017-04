LAS CLASES COMENZARÁN EL 2 DE MAYO

La institución ofrece clases de teclados; lenguaje musical; bajo; guitarra y batería, y funcionará en las aulas posteriores del amplio inmueble del Club Buenos Aires (Güemes 35) donde tiene sede Cultura municipal, que en estas horas están siendo recicladas y pintadas.

La inscripción continuará abierta hasta el 28 del corriente, si bien casi todas las cátedras ya cuentan con el total de matrícula cubierto, dado que se impuso un tope de quince personas por cada una. Se aceptan alumnos a partir de los 15 años de edad. (Cabe recordar que no se cobrará ningún tipo de arancel).

Para esta semana, se prevé una reunión informativa alumnos-docentes.

“La cátedra de guitarra se cubrió muy rápidamente de interesados”, destacó Jorge Godoy, el profesor de ese instrumento, que dará clases los martes y los jueves de 18 a 21 horas.

La escuela propone la enseñanza “desde cero, sepas algo o no”, aclaró el otrora violero de los pesados Sektor en los tempranos noventa en Bolívar. “La idea es brindar un conocimiento general de la música, no sólo sobre el instrumento sino sobre la cuestión autoperceptiva y el lenguaje, que suele ser lo que más nos traba a los músicos a la hora de acceder a los establecimientos formales. Mis clases no constituirán un taller donde alguien podrá rápidamente aprender a tocar canciones, sino que pasaremos por un conocimiento general de la música, obviamente volcado al instrumento, aunque por supuesto enseñaremos técnicas”, puntualizó el volcánico instrumentista.

Quien egrese de esta escuela, podrá ingresar a un Conservatorio de Música. Los más cercanos, geográficamente, son el de Olavarría y el de Pehuajó. Sin embargo, el establecimiento pronto a inaugurarse constituye en la visión de los hermanos Bucca (el intendente, Eduardo Luján, y el director de Cultura, Pablo Luján), como también en la de los profesores que compondrán su plantel educativo, el primer eslabón hacia el proyecto de fondo: fundar un Conservatorio de Música en Bolívar.

“ESTO TE OBLIGA A BUCEAR EN OTRAS CUESTIONES”

Godoy ha dictado clases particulares, pero nunca en un espacio académico formal. “Por eso incluso estoy hablando con gente con experiencia en esa materia, como Daniel Nieva (director de la Orquesta Escuela) y María Marta Molfese. El conocimiento está, he tomado y he dado muchas clases particulares, y he pasado por conservatorios, pero estoy viendo métodos, aprendiendo cuestiones de formas. Esto te obliga en algún punto a bucear en cosas en las que antes no habías andado, más relativas a técnicas pedagógicas que a técnicas de instrumento”, explicó el otrora ‘guitar hero’ de Magma y ex coequiper del cantante pesado Mario Ian en una gira por Bolivia, al tiempo que se mostró “entusiasmado” por este “nuevo desafío”.

Los otros profesores son María Marta Molfese, que dará Lenguaje musical; Roberto Peyrano (Olavarrìa), batería; Mauricio Exertier Ramos, bajo, y Juan Manuel Fagnano Niem, teclados.

Chino Castro