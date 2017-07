MARTÍN BERRETERREIX EXPLICA SU PRECANDIDATURA

Martín Berreterreix (su nombre real es Juan Carlos) fue trabajador gastronómico, empleado de comercio (Bicicletería Santos) y hoy es trabajador social, además de desempeñarse como consejero escolar.

Está identificado con el barrio de Villa Diamante, donde siempre vivió, y en el que milita políticamente desde hace años, siempre dentro del peronismo y a partir de mediados de la década pasada, del kirchnerismo. Eduardo Bucca es una suerte de padrino político para él, el dirigente que lo introdujo en una militancia más ‘formal’. Sin embargo, ahora a Berreterreix le ha llegado la hora de encabezar una lista local rumbo a las PASO de agosto, que levanta en lo nacional los colores de Cristina Fernández y en lo local enfrentará al oficialismo buquista, en un contexto en el que arrecian los rumores de que la nómina que integran ‘Pompo’ Peralta como segunda precandidata a concejal y Jorge Ravassi como tercer pre aspirante al HCD, es un armado de ‘Bali’ Bucca para restarle poder de fuego al grupo que lidera Ariel Ferreyra, la otra franja local que va con la ex presidenta (ver aparte).

“Hace catorce años milito en el barrio, y cuando ‘Bali’ asume la municipalidad me convoca a trabajar de un modo más formal. Ahí entiendo la verdadera importancia de la política y lo que significa llegar al barrio con planes para mejorarle la vida la gente”, dice el precandidato. Y agrega que durante todos estos años, desde 2003 a 2015, “se vio cómo afectaban favorablemente a toda la sociedad las políticas nacionales. Bolívar mismo se vio favorecida por un montón de programas y beneficios, ya sea en vivienda, en educación, que le solucionaron problemas a la gente”.

¿Cómo es ahora ir contra ‘Bali’?

-Es que yo no voy contra ‘Bali’. Nuestra idea como grupo es fortalecer a Cristina Fernández y al proyecto nacional, donde el único objetivo es ayudar al pueblo para que salga del aplastamiento al que lo está sometiendo el gobierno de Macri.

Pero ‘Bali’ va con Randazzo.

-Sí, es un compañero que eligió estar en otro lugar. Nosotros apuntamos a acompañar a Cristina y su proyecto colectivo.

Que seas precandidato en una lista que no es la que integra ‘Bali’, ¿ha causado malestar a algunas personas, allegados y demás?

-Algunos comentarios, sí. Es entendible, ‘Bali’ se ha hecho querer mucho por su equipo de trabajo, lo defienden a muerte. Pero yo no me olvido que gracias a un plan de Kirchner puede hacer el secundario. Así me pagué la carrera, me recibí de trabajador social, pude interpretar las políticas de ellos y por eso las defiendo. A través de esas políticas llevamos a más de quinientos chicos a Mar del Plata y Buenos Aires, logramos que mujeres adquirieran una pensión, o personas con discapacidad, te puedo nombrar a mucha gente con nombre y apellido. Por eso defiendo tanto a Cristina. ‘Bali’ eligió otro camino y no es contra él, qué vamos a discutirle. Un obsesivo, un gestionador. Lo que sí, a veces olvidamos que para que él logre todo lo que logró, hubo una decisión del gobierno nacional de favorecer al interior. Pero no desmerezcamos su trabajo, y que quede claro que no voy contra él, ya que mi único adversario es Macri, sus políticas neoliberales.

¿Hablaste todo esto con Bucca?

-Sí. Un día nos encontramos trotando, y le comenté mi deseo de ir con Cristina. Él como que nos dio el visto bueno. Y me pareció un gesto de grandeza suyo el decirnos ‘bueno, jueguen’. Él sabe de nuestros sentimientos, y también es triste querer representar a una persona y a un espacio y quedar vedado por respeto a una persona que te trajo a la política y hoy elige otro camino. ¿Pero cómo hago yo para ir a hablar con el vecino al que durante años le dije que Cristina era la mejor, y decirle que no sirve, que no hace autocrítica? El vecino hoy no está comiendo, a Susana Oliver le sacaron la pensión, y a muchos vecinos más. Yo con mi poca formación, a mi palabra la mantengo, no voy a caer de bruces en la ignominia.

¿De Randazzo qué pensás? Él también fue parte del proyecto nacional y popular liderado por Cristina…

-Fue un gran ministro, pero de Cristina. Hizo bien su trabajo, como Bossio, pero entre Randazzo y Cristina no dudo. No se lo puede ver como un kirchnerista puro, Néstor comenzó en 2003, y Randazzo estuvo unos pocos años de los doce en que gobernó el kirchnerismo. Creo que quizá deberíamos haber sido un poquito más humildes y seguir dentro del proyecto nacional y popular. Pero muchos tienen objetivos personales y no el colectivo, el que requiere la sociedad hoy.

Vos decís que una vez que Cristina salió a jugar, Randazzo debió haber bajado su precandidatura.

-Me hubiera gustado que todos estuviéramos detrás de Cristina. Ella es indiscutible, y es la única con capacidad de enfrentar a este gobierno. Pero por lo que vemos, muchos llegaron a través del voto nuestro y hoy votan leyes del gobierno nacional perjudiciales para el pueblo.

Desde el interior de kirchnerismo se criticó el rol pasivo de los legisladores k durante este año y medio…

-A Randazzo le conocimos la voz hace una semana. No salió a la calle todo este tiempo, mientras los abuelos no tienen más medicamentos, mientras se quitan las pensiones, se quita el Progresar. Massa lo mismo. Nadie sale a parar a este gobierno. Es una lástima tener que volver a pelear por lo que ya teníamos ganado. Y lo peor es que siempre la paga la misma gente: la que menos recursos tiene.

Esta entrevista fue realizada sobre fines de la semana pasada, cuando no se sabía si la lista encabezada por Berreterreix sería aprobada por la Junta Electoral o dada de baja. El asunto aún no está cerrado.

Chino Castro

Armariola, según Martín

Se comenta que a la lista la armó ‘Bali’.

(Sonríe.) –Todos los días lo dicen y se lo dicen a mis compañeros. Pero no es así, a la lista la armé yo, convoqué a los compañeros que convoqué y salió como salió. Teníamos mucha más gente para ver, pero no dieron los tiempos. Vimos que estaba la posibilidad de pelear por ese espacio, y la tomamos. Muchos dicen que salimos la última semana a jugar, pero nosotros estamos todos los días en el barrio. Yo milito la bandera de Cristina cara a cara con el vecino, no necesito una camiseta o un escudo. Es una lista de ciudadanos comunes, que nunca participaron y que la pelean día a día por el bien de la gente.

“RAVASSI NOS DA CLASES”

La lista lleva un nombre pesado, en el buen sentido: Jorge Hugo Ravassi.

-La verdad que me siento casi avergonzado de ser cabeza de esa lista… Tener a Jorge, a ‘Pompo’ (Peralta), a todos. Jorge tiene una trayectoria política pero intachable, nos da clases, defiende sus ideas a mandíbula batiente y va con quien las representa. Es radical, pero si vamos a lo que es, a las ideas básicas del peronismo y del radicalismo Cristina es la que mejor las leyó y aplicó. Ella entendió las banderas de Perón, Evita e Yrigoyen.

“Si yo encabezaba, mi grupo hacía la unidad”

¿Por qué no hubo unidad con el sector liderado por Ferreyra?

-Los objetivos son diferentes. Mi objetivo es el colectivo, y Ariel, en la mesa que tuvimos, me tiró que quería ser cabeza de lista porque quiere ser intendente. Y yo lo que pretendo es que el vecino llegue al ’17, al ’19, repito lo que dijo Cristina en Arsenal: que la gente llegue al ’19. Acompañar la formación y consolidación de este proyecto colectivo, en eso estamos. Ariel tiene un proyecto personal junto a su equipo, que no me parece mal. (…) Si yo tuviera objetivos personales, hubiera aceptado alguna de las propuestas que me han hecho para ser candidato a senador o a diputado.

¿Aparecieron esas propuestas ahora?

-Sí. Pero nadie de la lista nuestra tiene un interés económico en esto.

¿Y de dónde vino esa proposición?

-De gente que estaba en esa reunión (con Ferreyra y su grupo), diputados.

“MI LISTA NO SE SIENTE REPRESENTADA POR FERREYRA, NADIE”

¿O sea que te ofrecían una candidatura a legislador a cambio de que bajaras la lista?

-Así hacíamos la unidad. Pero mi lista no se siente representada por Ferreyra. Nadie. Y me dijeron que si yo iba a la cabeza, sí hacían la unidad. Si no, no. No quieren a Ariel a la cabeza, no se sienten representados por él. Me encantó que mi grupo saliera a defenderme así, porque así lo sienten. Y si a nuestra lista la bajan, como se comenta y muchos quieren, salimos mañana mismo a militar por Cristina. Porque nuestro objetivo es que ella llegue al senado, arribemos o no al Concejo Deliberante.

Berreterreix ‘a la carta’

El hombre que ayer te llevaba el cortadito a la mesa, hoy te sirve estos conceptos:

-“A Randazzo le conocimos la voz hace una semana”.

-“A veces olvidamos que para que ‘Bali’ logre lo que logró, hubo una decisión del gobierno nacional de favorecer al interior”.

-“¿Cómo hago para hablar con el vecino al que durante años le dije que Cristina era la mejor, y decirle que ya no sirve?”.

-Acerca de Randazzo: “Deberíamos haber sido más humildes” e ir con Cristina.

-“Cristina es indiscutible, la única con capacidad de enfrentar a este gobierno”.

-“Es una lástima tener que volver a pelear por lo que ya teníamos ganado”.

-“Randazzo fue un gran ministro, pero no se lo puede ver como un kirchnerista puro”.