MAIA ACOSTA NOS GUÍA POR SU ALMA

A través de un paseo por los paisajes de su alma, la pianista y cantante Maia Acosta nos revela de qué se alimenta para ser y crear.

Una canción donde sientas que se puede cambiar el mundo.

-Cuando tenga la tierra (Daniel Toro y Ariel Petrocelli).

Una para entrar al atardecer.

-Jardín de gente (Spinetta).

Una para remar el día.

-Friday i'm in Love (The Cure).

Una de terciopelo, que no se pele ni en los peores días.

-Smooth Operator (Sade), y Sade en general, es de terciopelo...

Una peligrosa, que puede cortarte.

-Bancate ese defecto (Charly García). Más que peligrosa, diría filosa, igual creo que califica. Pero más peligrosa es Construcción, de Chico Buarque; tremenda.

Una que huele a plazas.

-La flor de la canela (Chabuca Granda).

Una que huele a plato de comida.

-Como pájaros en el aire (Peteco Carabajal).

Una canción en la que te meterías a hacer el amor.

-The Game of Love (Daft Punk), y que siga con Instant Crush, del mismo disco, cantada por Julian Casablancas...

Una canción para asustar a la guerra.

-Hey You (Pink Floyd).

Una canción que no puede faltarle a este mundo.

-Son dos: In my Life (The Beatles); Llorando en el espejo (Charly García).

Una para envolver caramelos.

-Modern Love (David Bowie).

Una para remontar barriletes.

-Mandolín (El Príncipe).

Una para incendiarse, en vez de extinguirse como una vela.

-Highway Star (Deep Purple). ¡Además no se puede creer cómo suena ese disco que está grabado en el año 1972!

Una para extinguirse como una vela, en vez de incendiarse.

-Little Wing (Jimi Hendrix).

Una en la que te sientas "forever young" (por siempre joven).

-Under Cover of Darkness (The Strokes).

Un o una cantante de color rojo.

-Björk.

Un o una cantante de color naranja.

-Rubén Rada.

Un o una cantante de color blanco.

-David Bowie.

Un o una cantante de color celeste.

-Robert Plant (Led Zeppelin).

Un o una cantante con un río en la garganta.

-Mercedes Sosa (y varios paisajes más).

Un o una cantante con paisajes montañosos en la garganta.

-Cesaria Evora.

Un o una con mariposas en la garganta.

-Caetano Veloso.

¿Qué canción le cantarías a alguien que está yéndose?

-Uh, qué macana (Eduardo Mateo).

¿Qué canción le pondrías a alguien caído, para demostrarle que la vida es bella?

-O sol nascerá (Cartola).

¿Cuál es la canción más sensible del mundo?

-Ne me quitte pas (Jacques Brel).

Próximamente, si ella se dispone a respondernos, una entrevista de similar estilo con la cantante Clara Tiani, que, si por fin ella se hace un tiempo para contestar el cuestionario horma pingpong que le enviamos hace tres meses y días, operaria como un Tiani 2, ya que en octubre de 2015 esta especie de sección dijo vamos, justamente, con una entrevista a la despampanante vocalista de Chimpancé, Las Betales, Murió la Irma y Los Flacos.

Chino Castro