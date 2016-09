SORTEO DE PLAN POLICÍA

El secretario de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte de la Municipalidad, manifestó la importancia que tiene este nuevo sorteo de viviendas, del Plan Policía, para la gestión y para los vecinos de Bolívar.

“Para nosotros la jornada que vamos a vivir es muy importante, primero porque estamos culminando con un barrio que ha sido muy pedido por la gente que trabaja en la policía. También porque es muy importante para nosotros hacerlo conjuntamente con la institución y además porque claramente podemos ver que la política habitacional que ha puesto en marcha este intendente ha dado sus frutos”.

Desde la Secretaría y la Dirección de Vivienda, sostuvo Ibáñez que “se trabaja para potenciar algo que pusimos en práctica cuando asumimos en la gestión, que es el RUIPABI, el cual garantiza absoluta equidad a la hora de llevar adelante los sorteos públicos. En este caso en particular este registro es específico del personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, que cumple funciones en nuestra ciudad”.

El titular de Desarrollo Humano, informó además los ejes de trabajo en los que además se trabajan desde el área. “Al mismo tiempo, seguimos trabajando gestionando y firmando los convenios correspondientes a nuevos planes de viviendas, tanto a nivel nacional como provincial”. Además agregó que se trabaja en otra línea desde lo habitacional, como es el caso de los mejoramientos habitacionales y mejor vivir, “que nos permiten dar otras soluciones a los vecinos de Bolívar”.

En ese sentido, Ibáñez afirmó: “Indudablemente falta mucho pero trabajamos en esta dirección clara y por eso mañana para nosotros no es un día menor; mañana más familias de Bolívar van a tener solucionado de por vida su problema habitacional”.

Ibáñez también recalcó el trabajo que incluye la gestión de viviendas que tiene que ver con “el trabajo legal que hace el municipio, de documentación, de que el vecino tenga la escritura, la subdivisión de los terrenos, todo eso creo que marca que esta gestión tiene un enfoque muy importante dirigido a una realidad que tuvimos durante muchos años en Bolívar, donde no hubo una política de ataque a la gran demanda de vivienda que había”.

“Apuntamos a darle continuidad y finalización a todos los programas que hay en Bolívar, este plan de viviendas hacía mucho que estaba parado y lo hemos retomado porque para nosotros no es lo mismo brindar soluciones que no hacerlo”, sostuvo el secretario y agregó: “Creo que hay que ser claro con el vecino, que a veces puede llegar a tomar como natural esto de que se hagan viviendas, se sorteen y se entreguen, pero la realidad es que venimos de muchos años de inacción de políticas habitacionales de la gestión anterior. Uno ve en el día a día la demanda de los vecinos, y lo que tenemos para decirle es que estamos trabajando, seguimos apuntando a buscar más soluciones, lo estamos haciendo pero no es algo que se solucione de un día a otro. Son muchos vecinos los que hoy ya tienen efectivo ese derecho, y seguimos trabajando por todos los que faltan”.