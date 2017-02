EL EMERGENTE ROCK SE HABRÍA POSTERGADO PARA MARZO

Se habría postergado para el mes de marzo el Emergente Rock, un encuentro protagonizado por bandas locales del estilo que podría cerrar Palo Pandolfo, ex líder de Los Visitantes y Don Cornelio y la Zona.

La propuesta iba a llevarse a cabo el 25 de febrero, en la zona del parque donde se realizó en los últimos dos años la Fiesta del asado con cuero, según indicó el director municipal de Cultura, Pablo Bucca, días atrás en entrevista radial con el programa 10 AM (Radio Federal), de Jorge Naya.

El funcionario señaló que tocarían bandas locales y un par de nombres de afuera para coronar el encuentro. “Estamos cerrando en este momento, uno que podría venir es Palo Pandolfo, que cerraría el festival, que no es un Bolívar Rock y que queremos que se mantenga en el tiempo, para generar un espacio más a las bandas locales” del género, puntualizó Bucca. Sobre Kill the Monkey no hizo mención, pero es el otro nombre que circuló extraoficialmente para el Emergente.

Sin embargo, y aunque no hay confirmaciones oficiales, en las últimas horas trascendió que el Emergente Rock se postergaría para marzo. Por ahora, sería Palo y afuera, pero quién te dice en marzo se transforme en Palo y adentro.

Acerca del Bolívar Rock, el director de Cultura anticipó en esta entrevista radial que “vamos a trabajar para que se pueda hacer en octubre, quizá en un nuevo espacio: donde se ubican los circos, en avenida Fabrés García”.

El rock, no obstante, podría tener un lugar en el inminente Me enCanta Bolívar (casi seguro será así), ya que Pablo Bucca afirmó en sus declaraciones al programa de Naya que a su criterio, “el rock debe estar presente” en el festival mayor de nuestra música, al igual que otros géneros.

Chino Castro