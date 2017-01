LAS SUBAS Y BAJAS DE TENSIÓN ELÉCTRICA HABÍAN AVERIADO SU EQUIPO

Volvió al aire ayer Radio Federal Bolívar, en su tradicional frecuencia del 101.5 mhz. La emisora de Jorge Naya salió del aire el jueves por la noche, cuando las bruscas subas y bajas de la tensión eléctrica rompieron su transmisor y sacaron del éter a la fm.

La noche del jueves fue particularmente difícil para los vecinos de Bolívar, ya que los vaivenes de la tensión eléctrica más los cortes de luz que afectaron rotativamente a toda la ciudad, y sobre los que no se había dado aviso previo, cargaron de tensión a los hogares bolivarenses y trajeron aparejada la rotura de un sinnúmero de aparatos técnicos, como heladeras, televisores, computadoras y otros. A esto hay que sumar la violenta tempestad que se abatió sobre la ciudad en la madrugada del viernes, y que por su parte también ocasionó perjuicios de similar índole en diferentes puntos del pueblo.

En el caso de Radio Federal, el incidente se produjo, según pudo constatar Naya, entre las 21.30 y las 22 del jueves próximo pasado. Al llegar el propietario y director de Federal el viernes por la mañana a la emisora, advirtió encendidas “todas las alarmas de la potencia (voltaje y demás)”, lo que de inmediato lo condujo a confirmar que el transmisor había sido averiado y que la radio permanecía fuera de aire desde hacía varias horas. Esto dejó ‘nocaut’ a los programas que la 101.5 emite en esos días de la semana, es decir, entre los de producción local, 10 AM, el magazine informativo que el propio Naya conduce de lunes a viernes, y los dos envíos sabatinos de esta radio, Fuga de Tortugas y Sin fronteras.

El transmisor fue reparado por la firma M31, situada en Villa Lynch, ciudad autónoma de Buenos Aires. Durante la mañana de ayer el equipo regresó a la radio, por lo que la 101.5 volvió a emitir con normalidad su habitual programación, desde pocos minutos después de las 12. Antes, ya desde el martes Federal normalizó su transmisión por internet.

Consultado sobre si la Cooperativa Eléctrica de Bolívar Limitada (de consumo) brindará un reconocimiento económico por el perjuicio ocasionado a la FM, Naya informó que se comunicó con el ingeniero Ferreyra, encargado del tema (luego de un infructuoso raid de llamados telefónicos a todos los celulares de gente vinculada a la institución e incluso al número fijo), quien le manifestó que lo evaluarían. En estos casos, el reconocimiento consiste en que la Cooperativa paga la factura de reparación del equipo dañado, cuando considera que es responsable del inconveniente producido. Naya recordó que hace unos meses, una anomalía similar causó daños en una computadora de la radio, y que en ese caso la institución se habría comprometido a otorgar su reconocimiento económico (aún no se ha hecho efectivo), luego de la correspondiente evaluación por parte de su personal especializado. Además, el titular de Federal recordó que en el caso de las radios las cosas deben analizarse atendiendo al básico criterio de que se trata de empresas de servicios, y no meramente comerciales.

Finalmente, el ex coequiper de M. Alejandra Córdoba en el ciclo televisivo Factor Humano, y de Carlos Rusciti Cortés Mayo en el radial En línea, agradeció la solidaridad puesta de manifiesto en estos días por la audiencia de Radio Federal y por vecinos en general de Bolívar, quienes a través de las redes sociales y vía telefónica manifestaron su preocupación e inquietud respecto del problema que sufrió la FM ubicada en calle Alvear 159. “Esa es la otra cara de la moneda, lo positivo de esto: el cariño, comprensión y solidaridad de la gente, que valoramos y agradecemos mucho. Y quiero destacar especialmente el gesto de Franco Sánchez, de la emisora colega 96.3, quien me ofreció un transmisor para poder salir al aire de inmediato. Si bien no se pudo realizar la conexión, Franco se molestó en venir, traer su equipo e intentarlo, un gesto solidario que quiero resaltar”, puso de relieve Naya Correa, al tiempo que también brindó sus gracias al técnico habitual de la 101.5, Aldo Calvo, quien trabajó en forma denodada durante todo el fin de semana para solucionar el problema.

Chino Castro

La típica en leve ascenso

La Típica En Leve Ascenso se llamaba un conjunto musical que integraba, junto a otros, el actor Miguel Ángel Solá. Pero lo de ‘leve ascenso’ podría aplicarse a Radio Federal según el criterio fundante que impone a su FM Jorge Horacio Naya, quien consultado al respecto puntualizó que su propósito para el año que acaba de iniciarse es mantener y consolidar lo que la 101.5 ha conseguido en estos casi diez años, y crecer sin apuros ni urgencias que lleven a tirar el capital simbólico de la casa por los siempre abiertos ventanales del oprobio. Esto quiere decir que la radio está dispuesta a recibir propuestas por nuevos programas locales que la conduzcan a enriquecer su grilla, siempre y cuando se trate de productos que en la evaluación de Naya interesen a la audiencia bolivarense y no den la espalda a las premisas básicas que la radio trabaja en materia de contenidos y calidad.

“Me parece central la continuidad de lo que tenemos. Pero siempre estamos abiertos a proyectos nuevos que le puedan interesar a la gente y que planten desarrollos que nos parezcan estimulantes, tanto en lo periodístico como en lo musical. Y después, simplemente eso, la continuidad y el crecimiento de a poco”, resumió. “Ninguno de los que integramos este staff estamos desesperados por la cantidad, sino en todo caso por la calidad que podemos brindarle a la audiencia, dentro de nuestras posibilidades. Nos interesa seguir creciendo en materia de calidad, si bien obviamente que me gustaría ser la radio número 1 en cantidad de oyentes. Si querés, es como un equipo de fútbol: vos decidís si lo único que te interesa es ganar partidos, a costa de pegar patadas, hacer tiempo y darle par arriba, u ofrecer una línea de juego que entusiasme a la hinchada, lo que obviamente te llevará más tiempo modelar”, metaforizó el otrora productor del programa televisivo de los años ochenta Video Música, que conducía Hugo Díaz por la pantalla de la tele local.