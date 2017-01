FUE PRESENTADA EN BOLIVAR

La Cámara de Comercio Automotor Bonaerense fue presentada en Bolívar días atrás. Rubén Montero, vicepresidente de la Cámara Comercial local y dirigente de la mencionada cámara presentada recientemente, ofició de anfitrión en la sala “Isaac Mosca” de Julio Galardo, presidente de esta nueva cámara, y Cristian Turano, coordinador general de FACARA, que es la Federación que une a todos los comerciantes de autos.

Montero dijo que “la Cámara hace unos meses ya que funciona; pero no nos habíamos presentado en sociedad y lo estamos haciendo ahora”.

¿Cómo surgió esta cámara?

- Todo nace por idea del amigo Rubén (Montero), ya hace unos cuantos meses que fue convocando a gente de la zona para formar esta cámara que creo que es muy necesaria, hay muchas cosas para poder ir tratando. Cuando me lo dijo le comenté que yo no tenía mucho tiempo para dedicarle, pero me convenció y es el gran generador de este proyecto, se lo tenemos que reconocer todos los que estamos a su alrededor.

Hicimos una primera reunión y de ahí surge este movimiento que sigue toda la gestión en Bolívar, porque si bien Rubén es el secretario, es quien está trabajando a full en esto. Todos nos vamos a poner a disposición ahora; pero quien llegó hasta acá con todos los trámites ante Personería Jurídica y todo lo que hay que hacer fue gestión de él y la gente que colaboró con él (Galardo).

Uno lee que la cámara es bonaerense, son 135 municipios en la provincia…

- En realidad esta es la cámara del centro de la provincia de Buenos Aires, hay otras cámaras que funcionan en la provincia. Todavía no le hemos dado forma a los límites que vamos a tener respecto de los Partidos que la conformen, por ahora nos agrupamos por cercanía.

¿Pero en principio quiénes la conforman?

- Olavarría, Bolívar, Azul, Daireux, Pigüe, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó (Galardo).

- En Mar del Plata hay una cámara importante, creo que hasta Tandil podríamos llegar. La Plata también tiene una cámara importante (Montero).

- El límite nuestro tampoco lo conocemos porque salir a buscar asociados hasta no tener todo en regla como lo tenemos hoy era imposible. Esto no tiene ningún fin de lucro, al revés, es el tiempo que todos los que la integramos le vamos a tener que dedicar (Galardo).

¿Qué repercusión tuvieron en las ciudades a las que fueron a convencer para integrar la cámara?

- Recién ahora vamos a empezar, no quisimos asociar hasta no tener la Personería Jurídica (Galardo).

¿Cuáles son los objetivos que se plantea la cámara?

- La Federación nuclea a todas las cámaras del país y la verdad que lo primero que queremos resaltar es la seriedad con la que se encaró el proyecto desde Rubén, el presidente, todo el grupo fundador. Las cámaras se pueden formar primero informalmente y después constituirse y ellos prefirieron las formas y que sea todo a derecho, es más, tienen la autorización de Personería Jurídica para funcionar, y después de este lanzamiento formal se hará la promoción de socios.

Básicamente las cámaras persiguen la defensa del sector, que es muy dinámico, tanto en ceros como en usados el sector es muy sensible a los cambios económicos. Se cerró un año bueno y la idea es que esto sirva en todas las ciudades para tener un punto de referencia y volver a comprar en la agencia establecida, sea de la marca que sea, del amigo que sea; pero volver a la agencia, porque hay mucho fraude en el auto usado principalmente con los llamados tarreros y vendedores de ocasión, y en ciudades de menos de 100 mil habitantes uno tiene el apellido puesto y toda una carrera y una vida puesta, y es importante que eso se vuelva a reflotar porque por ahí vienen vendedores foráneos, van un ratito a las plazas, pagan una siza, esas cuestiones con los gobiernos municipales las tenemos que resolver (Turano).

Ese es un tema estrictamente gremial, ¿van a funcionar como eso?

- Es que es gremial-empresario (Turano).

Y a la hora de sentarse con el gobierno, ¿tienen representantes?

- Tenemos problemas con Ingresos Brutos, problemas internacionales con Brasil, aflojó la demanda y eso lleva a que el cero quede sobre stockeado en las fábricas, de ahí que hay unos desórdenes importantes de precios, y el usado tuvo un daño, un perjuicio en el último tiempo porque quedó a desfasaje con el precio, las promociones de los cero, eso atrasó un poco.

Trabajo tenemos mucho, desde lo gremial, desde conseguir una pata financiera, porque hoy por hoy no hay un crédito muy accesible en tasas en el mercado que pueda contener a la demanda, son tasas muy altas todavía. Todas esas cuestiones son proyectos pendientes que tiene la cámara con el apoyo de la Federación, nosotros vamos siempre atrás apoyando (Turano).

La fuerza de la cámara se supone que va a estar dada por la cantidad de asociados que tenga…

- En la medida en que más socios tengas, más apoyo vas a estar teniendo, y todas las negociaciones salen mejor mientras más gente tengas encolumnada (Galardo).

¿Qué le van a ofrecer al futuro socio para que se sume?

- Todo esto que se está hablando. Cada ciudad enfrenta una situación diferente en la negociación del automotor, hay ciudades que que son tarreras, vendedores de tarritos. Creo que una de las premisas nuestras es convencer de que tienen que salir de la informalidad y pasar a tener formalidad, aunque tenga mayores costos, para que el negocio sea más lógico para todas las partes.

Vamos a empezar por eso, y luego junto con el apoyo de la Federación podemos llegar a tener cursos de capacitación de distinto tipo, en la parte de ventas, comercial, administrativa o financiera e impositiva. Esas son patas para tener bien perfiladas viendo lo que viene en el futuro del país. Con todas las medidas que se están tomando, solito el que está en la marginalidad va a tener que entrar en la legalidad. Nosotros tenemos que tratar de mediar para que no perjudiquen a quienes estamos instalados formalmente, y tampoco salir a perjudicarlos a ellos, primero los invitaremos a que vengan y después sobre la marcha veremos cómo se resuelve (Galardo).

¿Qué antigüedad tiene la Federación? ¿Nunca hubo una cámara en el centro de la provincia de Buenos Aires?

- La Federación tiene 40 años, los cumplió el 10 de diciembre de 2016. La verdad es que no había una idea de salir a buscar, yo también soy del interior y a veces el interior no mueve. Están cámaras fuertes como la Zárate-Campana, la de La Plata, la de Mar del Plata, y parecía que con ellas estaba todo cubierto, por decirlo de alguna manera. Pero yo entendía que no y así lo entendió la gente de acá y gracias a Dios salió todo bárbaro y con mucho nivel dirigencial, estas instalaciones (las de la Cámara Comercial e Industrial local), lo de Rubén, el apoyo que nos han dado, esta prolijidad no se ve en todos lados, estos son los proyectos que empiezan bien y seguramente van a terminar bien, porque tienen una seriedad que es la necesaria para todo esto (Turano).

En base a lo que se está viendo, ¿cuáles son las expectativas para el 2017?

- El 2016 fue bueno en lo gremial empresario, en la venta de autos usados no. Hay una frase que dice que no nos une el amor sino el espanto, y algo de eso hay. A nivel mercado el 2016 fue un año complejo, cerraron con 700 mil autos cero kilómetro a nivel país, no estuvo mal, no bajó todo. Los usados sí, bajaron un 15 por ciento. En Bolívar se vendieron 700 cero kilómetro y 2.100 usados en 2016, la relación es uno a tres (Turano).

- La relación de Bolívar es la históricamente lógica, en usados en 2016 anduvo bien (Galardo)

¿Cuál es la mayor preocupación que les transmiten hoy los agencieros de la provincia?

- Las infracciones son un tema muy delicado, de las cuales el que menos tiene la culpa es el que recibe el auto; pero hay un atraso sistémico, reconocido por las autoridades de los Registros, de autos que ellos reciben, está todo bárbaro, todo bien, van, piden el formulario 13i, no hay ningún problema, se transfiere, y a los pocos meses vienen con deudas anterior a las que se pidió, son cuestiones que no las puede explicar nadie, pero a los que les pega es a los que lo compraron sin deudas, y es un tema que está harto sabido, reconocido por autoridades; pero que estamos en vías de solucionarlo. Es un tema que afecta a la gente (Turano).

¿Cómo está la relación con SMATA?

- Bien, nosotros tenemos mucha gente con SMATA pero también mucha gente con Comercio, porque SMATA es cerrado a la concesionaria oficial de marca, y nosotros tenemos de esas y además agencias multimarcas que el encuadro legal es comercio (Galardo)

- Hay jurisprudencia en Buenos Aires, una agencia que no tiene taller ni repuestos no pertenece a SMATA. Pero más allá de eso, lo que yo celebro es que en las ciudades y en las regiones en las que se constituyen cámaras, los primeros beneficiados no son sólo los agencieros sino el consumidor final, porque tiene adónde ir por cualquier problema que haya, le da otro nivel jerárquico al asociado. Es Juan Pérez Automotores, que vendió toda la vida, y se juntan muchos Juan Pérez, amparados por una Federación atrás (Turano).

- Quiero agradecer a la Comisión Directiva de la Cámara Comercial, que si bien yo la integro, nos han dejado trabajar bajo este techo y las reuniones las vamos a seguir haciendo acá como hicimos desde siempre (Montero).

Angel Pesce