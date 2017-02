ANTEANOCHE, EN EL PARQUE

Con un racimo de sus hits más fiesteros y amables tocados sin demasiados rebusques, Rubén Rada cerró anteanoche los carnavales 2017, organizados en el parque durante el fin de semana por la municipalidad de Bolívar a través de diversas áreas, como Prensa, Cultura y otras.

Rada inició su show poco antes de la medianoche del domingo en el imponente escenario que fue montado ‘mirando’ hacia el interior del pulmón verde, donde se hallaban las tribunas del corsódromo dibujado por los organizadores. Mientras muchos llegaban a ver su show, público no genuino del corso, se retiraban varios de los que desde temprano habían disfrutado de las carrozas, las comparsas y todos los condimentos clásicos del carnaval (aún circulan pibit@s munidos con pomos de espuma, y quizá también algún oso blanco). Acaso si el otrora cumpa de su coterráneo Eduardo Mateo en El Kinto tocaba más temprano, o a la misma hora pero el sábado, el marco hubiese sido aún mayor.

El clásico Ayer te vi fue la canción inicial, la que puso la piedra fundamental a un show que vendría cargado de hits para poner a bailar al por lo común adusto público local. Rada, como le anticipó en exclusiva a este diario luego de la prueba de sonido en nota que publicamos aparte, vino aquí a coronar el carnaval 2017 con lo más “ATP” de un repertorio que ha sabido de meandros instrumentales y compositivos, que en todo caso el artista se guarda para otro tipo de ocasión. Uno de los inventores del candombe beat a fines de los años sesenta apostó a lo seguro, porque en definitiva para eso lo contrataron y no para testear las páginas más complejas de un riquísimo repertorio que también ha sabido incursionar con contundente pericia en el jazz, el soul y la música de raíz negra.

Con un breve homenaje a Horacio Guarany incluido, estalló de inmediato Quién va a cantar, otro tema ya clásico pero de factura más reciente, al que anexaron Candombe para Gardel y el hiperhit Blumana, aquel que inmortalizó en los primeros ochenta, épocas de BAROCK y de recuperación de la democracia argentina tras el horror perpetrado por la última dictadura, eso de ‘tocá che ‘Negro’ Rada / tocá grita la hinchada / tocá y cantá tranquilo / qué acá no pasa nada’.

El también actor se apoyó en una muy sólida banda, donde se lucen los dos guitarristas, que ‘atacan’ por cada punta del escenario (uno es Matías, su hijo) y la corista-cantante, Lucila Rada, también hija del ex Opa y Tótem. La alineación se completa con un tecladista, un bajista, un baterista y abundante percusión, todo al servicio de la privilegiada voz y el swing de siempre de un artista que viene dejando su huella en la cultura popular desde hace más de medio siglo.

Malísimo, otra de las canciones con las que irrumpió a principios de los ochenta en las radios y la tele argentinas, no podía faltar. Tampoco, quizá, la adhesiva Será posible, incluida en Alegre caballero, disco del 2002 con el que Rada consiguió seguir haciendo pie en la radio y los boliches gracias a su sociedad con el eficaz productor Cachorro López, goleador de aquellos a la hora de construir discos apetecibles para el mercado. ‘Quiero tener un gobierno con ganas de trabajar / que piense en ti, que piense en mí / y que no quiera robar’, implora la letra, escrita quince años antes del affaire por la friolera de 70 mil millones de pesos que es de público conocimiento por estar en la tapa de unos pocos diarios y parvas de redes sociales.

Rada tocó sus clásicos bongós y cantó sentado, pero por momentos se paraba para desplegar unos simpáticos bailoteos y arengar al público a bailar y acompañar en palmas, segmentos que, en el papel de maestro de ceremonias, también empleaba para convocar al lucimiento de cada uno de los excelentes músicos de su grupo.

Con Cha cha muchacha terminó el recital, cuando no había transcurrido una hora de su inicio. Subieron el intendente interino, Marcos Pisano, y el director de Cultura, Pablo Luján Bucca, a entregarle a Rubén los presentes de ocasión, y al toque llegaron algunos bises, reclamados por un público que quería más ritmo para llevarse en el corazón y los pies y ‘remar’ mejor la semana. Así es que Rada y banda obsequiaron las yapas de Muriendo de pena y la balada No me queda más tiempo, con el público en coros, palmas, manos y arrumacos.

El clima, como suele decirse, acompañó. El pronóstico de una lluvia que arruinaría el carnaval fue ‘corriéndose’, y para la última jornada hubo un clima cálido y sereno, que se apreció especialmente durante este concierto.

De este modo finalizó otra noche histórica en materia cultural en Bolívar, porque Rubén Rada está a la altura de los más grandes artistas músicos que han ‘bajado’ a la planicie local, y su recital permanecerá guardado en el estante donde la memoria colectiva protege las cosas que más quiere, esas que nos ayudan como antídotos en las épocas de temporal.

Chino Castro