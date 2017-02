EN LA MADRUGADA DE HOY

Pasadas las 02 hs. de la madrugada de hoy partió una combi rumbo al Hospital Español de la ciudad de Buenos Aires con donantes de sangre para Aylén Bazar.

Dicho viaje ha sido posible gracias a la colaboración brindada por parte de la Municipalidad de Bolívar que ha puesto a disposición uno de sus vehículos, y lo hará las veces en que sea necesario; pero por sobre todas las cosas ha sido posible gracias a la incansable mano que la comunidad de Bolívar tiende cada vez que alguien necesita de la solidaridad de nuestra ciudad.

La combi partió esta madrugada para hacer su arribo directo en el Hospital Español de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los vecinos bolivarenses que viajaron donarán sangre y de inmediato emprenderán su regreso para que puedan regresar a Bolívar cuanto antes y no interrumpir sus actividades diarias.

Seguramente, y teniendo en cuenta las características del tratamiento que está atravesando Aylén, la próxima semana salga rumbo a Buenos Aires otra combi, la cual según pudo saber este medio, ya estaría completa.

Es por ello que todas aquellas personas que quieran colaborar en la donación de sangre, deben contactarse con Magalí Tullio, de la Secretaría Privada de la Municipalidad de Bolívar, que es quien está a cargo de la coordinación de los viajes, de modo tal que no deba molestarse directamente a la familia de Aylén, que se encuentra junto a ella acompañándola en su tratamiento.

Como mencionamos anteriormente, debido al tratamiento sumamente complejo al que la pequeña se está sometiendo, seguramente sean varias las ocasiones en las que la combi deba viajar a Buenos Aires con donantes de sangre, para que de este modo se pueda reponer el banco sanguíneo de la institución de la salud en la que Aylén está siendo atendida.

Para inscribirse en el listado de donantes pueden contactarse vía Facebook con Magalí Tullio, o bien hacerlo telefónicamente al 02314-15410238. Aun así quienes no puedan viajar hasta Buenos Aires en la combi municipal (que no tiene costo alguno) pueden acercarse al Hospital Municipal Miguel Capredoni a hacer allí su donación.

A todas aquellas personas a las que viajen a donar sangre se les dará una vianda con alimentos para ser ingeridos luego de efectuar la donación, y se les hará entrega además de un folleto educativo haciendo mención a la importancia de la donación de médula ósea, para intensificar las campañas de donación, de modo tal que sean cada vez más los que puedan ser donantes y colaborar con pacientes que verdaderamente lo necesitan.

Lo importante además, es brindar información al respecto, ya que muchas veces la gente no tiene conocimiento acerca de lo sencillo que es donar sangre y médula ósea.

LA ENFERMEDAD

DE AYLÉN

Y LA AYUDA

DE LA COMUNIDAD

Aylén Bazar es una niña de cuatro años que fue diagnosticada con leucemia y actualmente se encuentra internada en Buenos Aires, en el hospital Español, donde ya ha iniciado su tratamiento de quimioterapia.

Desde que la comunidad de Bolívar tomó conocimiento de la situación que atraviesa Aylén se realizaron una serie de actividades destinadas a colaborar con la pequeña y su familia. Tal es así que se puso en circulación un bono contribución que fue vendido en su totalidad y sorteó dos mil pesos el 30 de enero. Dichos bonos se vendieron en Bolívar, Urdampilleta, Pirovano y Tandil y lo recaudado fue depositado en la cuenta del papá de la niña, Nicolás.

En el mes de enero el Club del Tango también organizó un espectáculo solidario en el teatro Coliseo Español, del cual participaron varios artistas bolivarenses. Allí se cobró $70 la entrada, y todo lo que se recaudó por supuesto que fue destinado a la familia de Aylén.

Colaboró también el Club Independiente a través de la venta de pollos en la institución, y fueron muchos los vecinos particulares que efectuaron sus donaciones.

Es importante aclarar que todo esto ha sido posible también gracias al empuje y difusión que los vecinos de Bolívar han dado a esta causa a través de las redes sociales, compartiendo la imagen de Aylén, realizando cadenas de oraciones, y apoyando no sólo económicamente a su familia, sino que también haciéndolo emocionalmente con permanentes mensajes de fuerza y apoyo.

Acerca de la donación de sangre

Requisitos básicos

• Edad: 18 a 65 años

• Entre 16 y 18 años, con autorización de los padres.

• Concurrir con DNI.

• No es necesario estar en ayunas. (Evitar grasas y lacteos)

• Estar en buen estado de salud.

• Descansar bien previamente.

• Pesar más de 50 kg.

• Si es mujer, no estar embarazada ni dentro de las 8 semanas posteriores.

• Tatuajes y piercings deben tener más de seis meses de realizados para donar



SI UD. SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES, NO DEBE DONAR SANGRE:

• Tiene o le han dicho que sus análisis son positivos para VIH/SIDA, Hepatitis B o C, Chagas, Brucelosis, Sífilis o el virus HTLV I-II.

• Se encuentra en tratamiento de hemodiálisis y/o recibe regularmente transfusiones de componentes o derivados de la sangre.

• Practica sexo a cambio de dinero o drogas.

USTED NO DEBE DONAR SANGRE SI EN LOS ÚLTIMO 12 MESES ESTUVO EXPUESTO A ALGUNA/S DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE RIESGO:

• Tuvo una relación sexual (oral, vaginal, anal) sin utilizar preservativo o campo de látex con una persona que usted desconoce si tiene infecciones de transmisión sexual.

• Tuvo una relación sexual estando circunstancialmente bajo el efecto de alcohol o cualquier sustancia psicoactiva, con una persona que usted desconoce si tiene infecciones de transmisión sexual.

• Tuvo relaciones sexuales con personas que tienen virus de VIH, hepatitis o HTLV I-II, incluso si usó preservativo o campo de látex.

• Tuvo relaciones sexuales con personas que se dializan o reciben transfusiones frecuentemente incluso si usó preservativo o campo de látex.

• Tuvo una relación sexual con personas que cambian muy frecuentemente de pareja sexual, incluso si usó preservativo o campo de látex.

• Tuvo relaciones sexuales entre más de dos personas al mismo tiempo que usted desconoce si tienen infecciones de transmisión sexual, incluso si usó preservativo o campo de látex.

• Tuvo relaciones sexuales ocasionales en zonas con alta prevalencia de VIH, incluso si usó preservativo o campo de látex.

• Usó drogas inyectables o se inyectó otras sustancias (hormonas para aumentar la musculatura u otras).

• Consumió cocaína, pasta base u otras drogas que se inhalan o aspiran