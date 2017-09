DIAS ATRÁS, EN DEPENDENCIAS DE LA COOPERATIVA ELECTRICA

Días atrás se concretó en dependencias de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar una capacitación en cooperativismo.

De la misma participaron alumnos y docentes de la cooperativa escolar ‘Manos a la obra’, de la cual fue parte la capacitadora de FEDECOBA Dora Caeiro. También se concretó una capacitación con entidades cooperativistas de la zona. De todo ello se habló en conferencia de prensa.

“Ayer estuvimos en una capacitación con diferentes cooperativas de la zona, donde hemos tratado diferentes temas de cooperativismo y también lo atinente al 26° concurso escolar de FEDECOBA. Hoy se han dado dos capacitaciones, una para docentes y otra para chicos. Tenemos más de 30 chicos escuchando de qué se trata el cooperativismo, cuáles son sus valores. Para nosotros es muy interesante que esos valores comiencen a ‘prender’ en los chicos. Vemos y sabemos que las cuestiones del cooperativismo no son muy informadas, que desde educación no se dan estas cuestiones y nos parece importante generar estos espacios para que los chicos de capaciten y conozcan del tema”, comenzó por contar Javier Rodríguez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica local.

“Esta jornada, de dos días, se da en el marco de la preparación para el concurso escolar de FEDECOBA, en todo lo que tiene que ver con el cooperativismo escolar. En la capacitación de ayer estuvieron presentes representante de la Cooperativa Eléctrica de Pirovano, de Urdampilleta, la Cooperativa Agropecuaria de Bolívar, la Cooperativa Obrera, el Banco Crediccop y también nos acompañó Yamile Berdesegar, que es la encargada de la cooperativa escolar ‘Manos a la obra’. En esta, la segunda jornada, se está dando en simultáneo una capacitación para docentes y otra para alumnos, con formato de taller”, aportó a su turno Franco Chiletto, también integrante del citado Consejo.

“Es una decisión que ha tomado este consejo de administración de difundir los valores del cooperativismo y de acompañar a la cooperativa escolar dado que es muy importante lo que están haciendo. Tuvimos la oportunidad de ir a visitarlos a la escuela, conocer qué es lo que hacen, qué es lo que producen, y la contención que se da para con los alumnos es muy importante”, agregó el joven.

Consultada sobre la mecánica de la jornada, Caeiro dio detalles. “Los alumnos trabajan con talleres participativos, de juegos, y con los docentes la capacitación es un mano a mano, para transmitirles experiencias y que ellos consulten y pregunten como asociados de la Cooperativa. La idea de este concurso escolar, estamos haciendo una prueba piloto después de 25 años, con un formato tradicional; este año le dimos una vuelta de tuerca, tratando de difundir los valores y los principios cooperativos hacia la comunidad. Y la forma de llegar a la comunidad es a través de los docentes y de los alumnos; sabemos que la información que les bajan a los alumnos va a las casas, entonces en la mejor manera de transmitirlos”, expresó.

“Por otro lado, FEDECOBA tiene la idea en general de la renovación de los consejos de administración de las Cooperativas. Este consejo es joven, incluso hay muchas mujeres, y eso está bueno, pero no en todas las cooperativas es igual. Por eso apuntamos a que lo que se hace en las Cooperativas se sepa en la comunidad, es uno de los principios y una de las cosas que las Cooperativas tienen que tener en claro. Los cooperativistas pecamos siempre de no informar a las comunidades qué significa la Cooperativa, por eso uno de los pilares fundamentales de este concurso es eso: llegar a las comunidades y además, que las Cooperativas de Servicios Públicos adheridas a FEDECOBA tomen la decisión de apadrinar a la cooperativa escolar. Y apadrinar no siempre es aportar recurso económico, es también acompañar, ayudarlos con la información. Se busca además fortalecer las cooperativas escolares en la comunidad y que se formen otras nuevas”, sostuvo la mujer.

Pablo Troncoso, en su carácter de director de la Escuela Secundaria N° 2, se mostró muy satisfecho con la capacitación. “Hoy, concretamente, 30 alumnos de nuestra escuela han recorrido, han conocido y se han formado en cooperativismo, y sin lugar a dudas son 30 familias a las que llegarán para contar como se trabaja acá”, dijo.

“Con respecto a ‘Manos a la obra’, estamos contentos y orgullosos desde que Yamile la formó vamos dando pasos cada vez más grandes y las satisfacciones son cada vez más. Esto es una suma de voluntades: tanto la Cooperativa Eléctrica como el Banco Credicoop, como Cooperativa Obrera –que nos enteramos que nos ofreció el ‘Redondeo solidario’-, con todas se ha generado un movimiento muy lindo en torno a la nuestra cooperativa”, concluyó.

V.G.