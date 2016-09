EL ESPACIO ES USADO COTIDIANAMENTE DE VARIADAS FORMAS

Un año atrás quedaba oficialmente inaugurado el Centro Cívico. Tras nueve meses de labor eran ‘presentadas en sociedad’ las modificaciones que se hicieran en pos de refuncionalizar y modernizar el corazón urbano de la ciudad.

El acto central reunió al intendente Bucca, funcionarios y colaboradores, miembros del Concejo Deliberante, representantes de instituciones intermedias, autoridades educativas, integrantes del Colegio local de Arquitectos y de la empresa proveedora de los materiales, los proveedores locales, referentes de las colectividades latinoamericanas con residencia en Bolívar, y mucho público que se acercó a presenciar el momento.

"Buscamos con estas intervenciones que estos espacios sean más utilizados, más funcionales y que, al mismo tiempo, se puedan ir adaptando a la modernidad en la que vivimos sin dejar de lado la idiosincrasia de nuestra comunidad", manifestaba en su momento Eduardo Bucca, cuando se entregaba el premio al proyecto ganador. De un año a esta parte, un sinnúmero de actividades se han concentrado en el sitio dándole más vida y movimiento que el que tenía otrora.

“La idea de todo esto desde un comienzo fue cambiar un poco el espacio comprendido entre las dos plazas, Alsina y Mitre, y creo que lo hemos logrado para bien. El uso cotidiano e intensivo que se le da, más que nada al sector de la explanada del Centro Cívico, es muy bueno. Todo el tiempo vemos chicos haciendo alguna actividad física, deportiva, así como también una gran cantidad de actividades culturales. Se buscaba generar allí un sector de encuentro de los bolivarenses y lo hemos conseguido; el proyecto buscaba plasmar la mezcla de todos los sectores sociales y etáreos en el corazón de la ciudad, y eso se ha vivido en este año”, sostuvo al respecto el Arq. Mariano Martín, director de Planeamiento.

“También se ha generado una linda apropiación de distintos sectores, de acuerdo a los grupos etáreos, por caso, el sector en el que se ubica el skate park. Allí pueden verse continuamente jóvenes con sus skates, chicas con rollers, lo cual ya se insinuaba antes y se vio intensificado desde esta obra. Esta plaza se vio revitalizada, sobre todo esa área, que dejó de ser de tránsito para pasar a ser de permanencia”, destacó.

Otro de las variantes del Centro Cívico resaltadas por Martín fue los variados ingresos que se imprimieron a las plazas. “Antiguamente sólo se usaban las diagonales para cruzarlas y hoy se puede acceder a ellas por cualquier lado, otra de las ideas que tuvo el proyecto”, afirmó.

Sobre las críticas que recibió este proyecto, respecto del material usado para las calles transversales de la plaza Mitre (conchilla) y su poca absorción del agua tras las lluvias, y la posibilidad de que se modifique a futuro, el director de Planeamiento respondió que podría considerarse alguna modificación. “La idea original fue la que se materializó, con senderos de suelo absorbente y el perímetro de la plaza con baldosas. Los bolivarenses no conocíamos mucho este material (conchilla), que es más usado en las zonas de ríos, al cual se tuvo en cuenta por ser económico, una de las premisas que tenía el proyecto (usar uno o dos materiales). Surgieron algunos inconvenientes, al suelo le faltó asentarse y se generaron algunos desniveles que acumulan agua, todas cuestiones que hay que ir corrigiéndolas. Tal vez a futuro tengamos que pensar que esos senderos deban tener un suelo de mejor calidad o más confortable para ser transitados. Son cosas que hemos ido reviendo y que hasta que la obra no se materializó no las podíamos saber”, reconoció.

No obstante, el funcionario sostuvo que el balance es por demás positivo en cuanto a lo acontecido durante este año en el Centro Cívico y pidió que se lo cuide, como a cualquier espacio público, dado que han tenido lugar varios hechos de vandalismo.

V.G.

Una deuda “cívica”

Cada vez que se habla del Centro Cívico se intenta separar lo que se hizo en la Plaza Alsina de lo que se hizo en la Plaza Mitre, y la verdad es que el proyecto era uno solo, que abarcaba a ambas. El tema es que todo lo linda, vistosa y moderna que luce hoy la primera, contrasta con los problemas que le generó la obra a la segunda plaza.

Desde el Departamento Ejecutivo saben que en algún momento tendrán que pagar esa “deuda cívica” que ha quedado con la plaza Mitre. Si bien públicamente mucho no se dice, internamente reconocen que el trabajo que se realizó allí no fue el mejor, al menos el resultado no lo muestra de esta manera.

Una plaza (siempre hablando de la Mitre) que durante 80 años tuvo baldosas, se las reemplazó por conchilla blanca, que cada vez que llueve hay que hacer un curso para poder atravesarla por el medio. Si uno recuerda que se llamó a un concurso de profesionales para el proyecto, y que en los varios elaborados participaron un ejército de arquitectos, no se entiende cómo la plaza se inunde o no se hayan tenido en cuenta detalles que cualquier vecino de a pie se da cuenta con sólo mirar.

A eso hay que sumarle alguna de las denuncias que han realizado Luciano Carballo Laveglia y José Gabriel Erreca con presentaciones ante el Concejo Deliberante por no haberse cumplido con todo lo que decía el proyecto original.

El intendente no tiene por qué saber de todos los temas, lo hemos dicho varias veces, para eso tiene asesores e integrantes del equipo que deben orientarlo. En la obra de la Plaza Mitre hubo varias fallas, que en algún momento se tendrán que solucionar. Bali Bucca está ocupado en el tema, es cuestión de tiempo, ojalá sea lo más rápido posible, para mejorar ese sector del centro de la ciudad.

Angel Pesce