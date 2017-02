POR NUEVOS CREDITOS

Este movimiento positivo comenzó el mes pasado y se espera que aumente en los próximos meses. La gran demanda son los lotes que se destinarán a la construcción.

Los argentinos esperamos con ansiedad la llegada del segundo semestre de 2016, dado que desde el gobierno se anunciaba una reactivación económica.

Los entendidos en la materia sabían que el movimiento de los mercados no responde necesariamente a los intereses o necesidades de los gobernantes, o las urgencias de los habitantes, sino que siguen sus propias reglas en pos de la consecución de sus fines comerciales, que generalmente distan de los de la población. Así las economías variables como la nuestra, se debaten entre modelos intervencionistas y otros de corte liberal que no terminan de satisfacer las necesidades de la gente, que es lo más importa, aunque no sea éste el mismo objeto que persiguen los grandes capitales que marcan los rumbos de la economía. Tenían que conjugarse muchas variables para que la economía del país se reactivara en tan sólo seis meses, pero la necesidad de la gente era otra y esperaba con ansias un cambio que lejos de llegar con la rapidez que la población demandaba y necesitaba, ha empezado despacio, y se manifiesta ya en algunos sectores.

En los últimos días, más concretamente a partir de mediados del mes de enero cuando se difundieron nuevas líneas de créditos inmobiliarios, los bolivarenses se mostraron sumamente interesados en adquirir casas y lotes que serán destinados a la construcción de viviendas.

El primer síntoma de movimientos en el mercado de bienes raíces se puso en evidencia con la reaparición de los carteles que indican cuando una propiedad fue vendida, dado que en los últimos tiempos advertíamos que se sumaban casas martilleras para vender pero las operaciones concretadas no eran muchas.

Oscar Torres es el presidente del Centro de Martilleros de Bolívar y en diálogo con La Mañana confirmó la reactivación en el sector, en tanto que aclaró que si bien no se trabaja aún con unenorme volumen de ventas o “al ritmo que nosotros quisiéramos”, es optimista en cuanto a la mejoría en la actividad inmobiliaria.

Si bien el mercado comenzó a moverse, sobre todo en un sentido mucho más positivo que el año anterior, cuando se registró una gran caída en la actividad al igual que en todos los sectores comerciales y de servicios, está muy lejos de llegar a su más alta expresión. En este sentido el martillero explicó que esta reactivación está ligada a los créditos Procrear, y de los bancos Nación Argentina y Provincia de Buenos Aires que lanzaron nuevas líneas hipotecarias para la adquisición de bienes raíces.

En estos momentos en nuestra ciudad la mayor complicación se genera con los montos a los que ascienden los créditos, ya que muchos no asciendendel millón de pesos, en tanto que una vivienda tipo en la planta urbana supera esos importes. Esto no ha sido óbice para que se realicen ventas tanto de algunas casas en la planta urbana como en los barrios, donde muchas veces por precios menores se pueden encontrar viviendas de muy buena calidad, y por ende los negocios se concretan.

El bolivarense quiere tener su propia casa, y si bien son varios los barrios que se realizan por la gestión Municipal a través de convenios con la Nación, no alcanzan a satisfacer la demanda habitacional de la población.

Torres comentó como un detalle muy positivo la notable reactivación en la comercialización de lotes en distintos puntos de la ciudad y también de los barrios, sobre todo los residenciales, terrenos que serán destinados a la construcción de viviendas, hecho que también reavivará otros sectores relacionados como corralones, carpinterías de obra y obviamente se plasmará en trabajo para mucha gente.

Uno de los puntos que beneficia este notable aumento de las transacciones comerciales de lotes tiene que ver con la existencia de financiación, con interés o a valor dólar, que facilita el pago mediante cuotas.

El presidente del Centro local de Martilleros mencionó que también se ha visto un claro repunte de la venta de campos, sobre todo de fundos de pequeñas y medianas dimensiones. Esta reactivación pone muy optimista al sector que advierte que el movimiento aumentaría en los próximos meses.

En lo que a alquileres se refiere se está poniendo en evidencia una demanda muy importante de casas tipo, en estos momentos el mercado ofrece departamentos, pero los bolivarenses siguen prefiriendo los espacios más grandes, con patios y cocheras. En cuanto a los locales comerciales, no hay aumento de la demanda pero se mantienen los alquileres existentes.

Los martilleros, de acuerdo a las palabras de Oscar Torres, se muestran muy optimistas en relación al 2017 que “se presenta muy promisorio sobre todo comparado con el año anterior”, dijo por último.

A.C.