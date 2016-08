ORGANIZADO POR PRIMERA VEZ EN CONJUNTO POR LA MUNICIPALIDAD Y LALCEC

Una nueva semana de prevención de cáncer de útero se llevará a cabo en Bolívar, a tono con lo que Lalcec realiza cada año. Esta vez se suma a la movida la Secretaría de Salud municipal, a través del hospital y los centros de atención primaria. La convocatoria a las mujeres a realizarse el papanicolau es del 5 al 9 de septiembre.

Lalcec recibirá a las mujeres que no posean obra social, las que sí la posean, pueden concurrir en cualquier momento del año a realizarse su examen. El hospital y los CAPS convocan a realizarse el PAP a todas las mujeres, a partir del año de haber iniciado sus relaciones sexuales. Quienes concurran deben cumplir ciertas condiciones: no estar en período menstrual, no estar usando óvulos, no hacerse un lavado vaginal el día previo ni tampoco haber tenido relaciones sexuales la jornada anterior.

En el hospital, durante los mencionados días en el servicio de Ginecología sólo se realizarán papanicolau. Se atenderá a todas las mujeres, con prioridad para las que no posean obra social.

En los centros de atención primaria de la salud se atenderá en horario de trabajo de las salas, con el siguiente cronograma: en Colombo, el martes; en Pompeya, el martes; en Jardín, lunes miércoles, jueves y viernes; en Cooperativa de Viviendas, el martes; en Anteo Gasparri, lunes y viernes; en Diamante, de lunes a viernes; en Latino, el jueves; en Los Zorzales, el martes, y en Solidaridad, el lunes. En cuanto a las localidades, en Hale será el jueves; en Urdampilleta, el lunes, y en Paula, el jueves. Los análisis serán realizados por los propios médicos de cada CAPS. En Lalcec, la doctora Ana Dastugue llevará a cabo la labor el lunes y el jueves desde las tres de la tarde. En el hospital, se recibirá a las pacientes el miércoles, el jueves y viernes.

La información referida a la semana de prevención del cáncer de útero fue brindada ayer en conferencia de prensa en la oficina de Salud municipal. Estuvieron presentes la secretaria municipal del área, Mary Jofré; la jefa del servicio de Ginecología del hospital, Daniela Angeli; la ginecóloga Ana Dastugue, que también atiende en Lalcec, y Alejandra Caivano, directora de Atención Primaria de la Salud comunal y además integrante de Lalcec, institución en la ocasión representada por Teresa Pagani, Armanda Mezquía y Adelina Moncany.

¿Culturalmente las mujeres responden a estas convocatorias?

Angeli: -La realidad es que es la primera vez que se hace una convocatoria a la prensa y una campaña junto a Lalcec. Pero la verdad es que cuesta que la gente se acerque, crear conciencia sobre la necesidad del papanicolau, del estudio anual ginecológico. Ahora las chicas tal vez se acercan más, por el tema del HPV (virus de papiloma humano).

Moncany: -En Lalcec sí hemos tenido una respuesta muy buena, la gente se acerca cada año. Hemos hecho mucha difusión todos estos años. (…) Trabajamos con los medios, distribuimos folletería y demás.

Jofré: -La Secretaría de Salud estuvo desactivada muchos años, pero ahora la idea es trabajar en conjunto con Lalcec en todo lo relativo a promoción y prevención de salud, dado que todos aspiramos a lo mismo: que no se muera una sola mujer más de una enfermedad que es totalmente prevenible a través de un análisis simple e indoloro. Debemos poner el foco en prevenir, en que cada vez mayor cantidad de mujeres se realicen un papanicolau anual. Recordemos que este cáncer es la segunda causal de muerte por cáncer en mujeres.

Caivano: -Lo que tiene de particular esta patología es que pasa inadvertida, no arroja síntomas en las primeras etapas, y si uno no los va a buscar, posiblemente cuando los descubra sea ya tarde.

Chino Castro