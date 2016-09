RESULTARON ADJUDICADAS DOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA MUJER

Ayer por la mañana se realizó el sorteo público de viviendas del Plan Policía por el cual dos oficiales resultaron beneficiadas con el ‘techo propio’.

El acto tuvo lugar en el Salón Verde del Palacio Municipal y fue encabezado por el intendente Eduardo Bucca, a quien acompañaron el secretario de Desarrollo Humano Oscar Ibáñez, la directora de Vivienda Ariana Lopardo y el comisario mayor Darío Ibáñez, a cargo de la Departamental.

También estuvieron presentes distintas autoridades de las fuerzas policiales. La escribana a cargo fue Victoria Noseda y el sorteo se realizó entre 44 aspirantes, la mayoría de los cuáles estuvo presente en el lugar. Las beneficiadas resultaron dos oficiales de la Comisaría de la Mujer, Alicia Marisol Petti y María José Ortiz, quiénes serán las propietarias de las viviendas ubicadas sobre la prolongación de Av. Juan Manuel de Rosas.

Para evidenciar la transparencia del sorteo cada uno de los aspirantes depositó en la urna el número que le había sido asignado y fue un niño, hijo de uno de ellos, el encargado de sacar los dos beneficiados así como los dos suplentes (Hugo José Sandoval y Marilina Anahí Lapenta).

Antes, el primer mandatario hizo hincapié en el déficit habitacional como uno de los problemas serios de la comunidad y cómo paliarlo uno de los objetivos centrales a cumplir que se plantearon desde el inicio de la gestión. “El déficit habitacional es uno de los principales desafíos que tenemos y que desde el primer minuto que hemos estado al frente no paramos un solo día para poder resolver y revertir esta situación”, dijo.

“Dos familias hoy van a poder cumplir el sueño de tener la vivienda propia y el derecho al mismo tiempo, porque nosotros estamos convencidos de que es un derecho. Todas las familias tienen el derecho a tener una vivienda que sea propia, no debería existir una sola familia, ni en nuestra ciudad ni en la provincia ni en la Argentina, que no tenga la vivienda propia. Para esto hay que trabajar”, remarcó.

Bali remarcó la importancia de la gestión de la tierra como pilar para la construcción de viviendas. “Por eso la relevancia de tener en Bolívar un Banco de Tierras, que nos permite identificar las tierras municipales, las que son de Provincia, las tierras fiscales. También el hecho de tener la Oficina de Regularización Dominial, que nos permite llevar adelante políticas habitacionales dando al vecino la seguridad jurídica de que las viviendas serán de las personas adjudicadas dado que tendrán la escritura de las mismas”, citó.

El intendente también señaló que en Bolívar aún hay más de 2000 familias que no tienen vivienda propia. “Este tiene que ser un acto de esperanza. No tengan absolutamente ninguna duda que no vamos a parar de trabajar para que cada uno de los bolivarenses que hoy no tiene techo propio lo tenga”, enunció y asociado a ello habló de las obras estructurales necesarias que se vienen llevando adelante.

“Sin las obras estructurales como son la Línea Energética, la Estación Transformadora, la Planta Potabilizadora de Agua, el nuevo gasoducto, no se pueden generar nuevos barrios”, dijo y mencionó que forman parte de la infraestructura necesaria “para que al ingresar a la casa podamos prender la luz, tener el gas natural, el tratamiento de los residuos cloacales”.

El intendente indicó que en Bolívar, durante los últimos cinco años, en materia habitacional “se han construido aproximadamente 700 viviendas y no alcanza, pero la realidad es que en los últimos 20 años sólo se habían construido 70 viviendas”. Trajo a colación que el Plan Policía es del año 2008 y que las viviendas iniciadas, al asumir su gestión, estaban abandonas. “Hoy hay dos familias viviendo, y se podrán mudar dos familias más. Ya estamos construyendo dos viviendas más y nos comprometemos ante ustedes y ante toda la comunidad que vamos a construir las diez viviendas del Plan Policías”, expresó.

Bali anunció además un plan de lotes con servicios que el mes que viene será presentado, “para que las personas puedan tener la posibilidad de acceder a un terreno con los servicios para construir su propia vivienda”.

“Hay un Estado activo que está trabajando y pensando todos los días para resolver esta situación. Nosotros estamos del lado del que no tiene la vivienda propia”, concluyó.

Conocidos los nombres de las beneficiadas se vivieron momentos de profunda emoción. Alicia Marisol Petti, la primera en escuchar su nombre, es madre de dos pequeños y vive en la casa de sus padres. “Tengo dos nenes, el más chiquito hoy justamente cumple 4 años, y otro de 5. No veo mejor manera de celebrarle el cumpleaños”, dijo. Trabaja en la Comisaría de la Mujer y hace 3 años que es policía. “Esto es un cambio importantísimo para el bienestar de mi familia, de mis hijos”, subrayó sin salir de su asombro. “Estamos muy agradecidas al Municipio y a nuestros jefes, a todos los que hicieron posible que podamos tener nuestra casa”, expresó.

María José Ortiz, la segunda nueva propietaria, seguía con lágrimas en los ojos pasados varios minutos de finalizado el acto. Vive con su pareja y su pequeña hija de 9 meses en una vivienda alquilada. También se desempeña en la Comisaría de la Mujer, es Trabajadora Social y Policía; además estudió junto a Alicia, con lo cual las unen varias cosas. “El hecho de alquilar, para cualquier familia, es invertir dinero que se va. Además es muy difícil, los costos son muy altos”, reconoció a la vez que dijo haber tenido una fe ciega en que iba a salir sorteada. “Me levanté y dije ‘yo me saco la casa’. Ya hablé con mi mamá y mi abuela para contarles”, relató tan conmovida. “Mi abuela tiene 99 años y anoche se pasó la noche rezando para que tuviera suerte”, contó con voz quebrada y ojos húmedos.

Abrazos y felicitaciones, alegría compartida por la felicidad de sus compañeras fue lo que se vivió como corolario del acto que finalizó poco antes del mediodía.

V.G