VERGüENZA AJENA

No sin envidia de la mala, que es la buena, disfruté un video de un piloto de un automóvil en una zona de dunas. Obviamente tanto el vehículo como el conductor con la debida preparación, daba gusto ver ese espectáculo más aún sabiendo o intuyendo –al menos- la adrenalina que la experiencia debe generar.

A los que nos gusta la adrenalina, no nos cuesta mucho imaginar estas cosas. Si usted no anda por el rubro de las personas que disfrutan de ella mi sano consejo es que no maneje en Bolívar. Ni se le ocurra, porque inclusive ya no sólo pondrá en riesgo su salud ante un eventual estrés, sino que además correrá peligro de darse más de un susto, dejando de lado que en todo caso las chapas se arreglan.

Los pobres peatones miran azorados cuando un conductor les cede el paso, claro, cómo no, si en el autódromo del centro andan apurados para hacer media cuadra, como si todo quedara tan lejos. También hay otros peatones que así, de la nada, surgen a mitad de cuadra y uno se pregunta si es una aparición, pero no, es persona y obligan a esquivar dos bicis, un contenedor de escombros, una camioneta gigante y un gran camión estacionado en la esquina que ni de casualidad te deja ver si viene otro auto por la calle.

Los días de lluvia, ¿será por la humedad?, la gente anda apurada. Nunca entendí por qué, justo cuando se tiene menos seguridad para maniobrar, no se frena igual.

Entre toda la fauna de las calles hay una especie que resulta altamente peligrosa: los que manejan hablando por teléfono. Más allá de que no corresponde hacerlo, no logro entender cómo pueden hacer cosas tan complejas como mantener una conversación, sujetar el móvil con el hombro al oído o con la mano, estar atento al tránsito, maniobrar, hacer cambios, manejar.

Un señor, mayor, ningún niño, conducía un moderno y lujoso auto por la avenida San Martín a baja velocidad, muy despacio, digamos que paseaba, obviamente no miraba por los espejos, ninguno de los tres y no se enteró nunca qué pasaba detrás de él. El movimiento del auto era un poco errático, como quien va sin pensar lo que está haciendo. En un momento se movió a su derecha y varios entendimos como una maniobra para estacionar, pero no, él, siempre con el celular al oído, volvió al carril mientras los demás anduvimos evitando meternos en las nunca bien ponderadas pajareras, chocar, hacernos pelota contra la rambla divisoria de la calle principal.

Me arriesgo a decir que el señor no estaba cerrando un trato millonario, parecía más bien encantado charlando, de lo que se me ocurre pensar que era más importante la voz del otro lado del Smartphone que todos los pobres infelices que íbamos detrás de él. No importa si el señor estaba conquistando a la dama o al caballero de sus sueños, sino que hizo cualquier desastre simplemente por no estacionar y charlar sin manejar.

Se puede ser el mejor piloto, ágil, inteligente, con reflejos, pero no se puede hablar por celular y manejar un auto o un ciclomotor.

Carlos Nino dice que se puede conocer cómo es un país cuando se observa el tránsito. Somos como manejamos, irrespetuosos de las leyes, de los derechos ajenos, de la vida y la integridad física de otros. Si en Bolívar somos cómo manejamos, habría que ir pensando en mudarse.