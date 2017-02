SIN ENCUENTRO HACE VEINTINUEVE MESES, EL GÉNERO PODRÍA DESEMBARCAR EN ESTA EDICIÓN DEL FESTIVAL

Si sonará rock en el Me enCanta Bolívar 2017 es un interrogante-deseo que en estas horas taladra en la ‘sesera’ de muchos bolivarenses (que nunca somos un piélago), cuando a lo público no ha trascendido ni hebra sobre la edición 2017 del festival mayor de nuestra música, que deberíamos suponer se realizará en los primeros días de marzo en el augusto parque Las Acollaradas. Si es por lo que retacean en info a (teóricamente) menos de treinta días, cabría colegir que se guardan a Dylan con el anhelado retorno de ‘Fratacho’ tras los parches.

Si sonará rock, o el rock está sonado, he ahí el carozo de la fruta. El perfil día 1 de la actual gestión comunal fue excluirlo (con el simonerrequismo atesoraba un wing, no sin desavenencias entre las partes que a veces estallaban en el manoseado tapete público), ya que el género tiene su encuentro anual, dijeron. Allende el fundamento, la especulación sobre el desembarco del estilo que hicieron grande Chuck Berry, Elvis (Presley y tmb Costello) y otros ancla en que en los últimos dos años naninga el Bolívar Rock, y crecería si se otea que hace unas semanas se llevó a cabo el primer Bolívar Cumbia de nuestra historia, mientras del rock ni una noticia en un facebook de ayer. Amén del anuncio aún no oficial de la realización del Bolívar Emergente un día del último finde del corriente (será largo), se comenta que una suerte de BR percutado por pcia./nación que se nutriría con un par de bandas locales y un cierre con Kill the Monkey y el gran Palo Pandolfo. Aunque corresponde refrescar que, pese a aquella postura inicial expresada por boca del primer DT de Cultura de ‘Bali’, Santos Vega, sí tronó el rock en viejas ediciones del Me enCanta de la vigente gestión, radiante en los shows del ‘tiburón’ Fito Páez (2015), Fidel Nadal (2012) y algún otro artista, por lo que habría que hablar de un eventual regreso más que de una novedad.

En las recientes semanas y entre exasperantes cortes de luz, circularon rumores nacidos en los propios caldeados pasillos municipales sobre que se estaría evaluando servir algún plato rockero en la edición 2017 de un festival históricamente de folclore y tango, lo que alimenta la proliferación de hipótesis mientras no irrumpa una voz oficial desactivadora del siempre entretenido juego de las conjeturas.

A propósito del asunto, sábados atrás el ciclo radial Fuga de Tortugas convocó a sus oyentes a opinar, en principio, sobre si estaban a favor de la inclusión del rock en este Me Encanta, y sobre qué artistas del género les gustaría degustar en la meca musical de la ciudad de las palmeras que no es Miami. Las respuestas fueron unánimemente que sí al primer punto, mientras que para el segundo se tejió una variada paleta de firmas, entre las cuales: Divididos (cada vez que el programa de Radio Federal consulta acerca de si quieren rock y qué quieren, Divididos pica en punta como la banda que más ansía ver la jamás apabullante feligresía local); Massacre; Babasónicos; Pez; Palo Pandolfo; Eruca Sativa; Bersuit; Los Cadillacs; Javier Martínez; David Lebón; Javier Malosetti; Lisandro Aristimuño; Lito Epumer; Gabo Ferro y hasta los menos conocidos Los Espíritus y Atrás hay Truenos. Por debajo del concierto de los nacionales, algún oyente se inclinó también por algún combinado de ‘semillero’ local, puntualmente La Granja y Los del Mondongo, lo que llevaría a jugar con otra posibilidad: que se le asigne al rock una noche del festival, como hizo antaño y más de un turno la administración radical de Simón y Erreca, cuando anexaba el jueves a los consabidos viernes, sábado y domingo y no se privaba de programar hasta cumbia dura y pura incluso para cerrar la edición.

Obviamente que allende lo ideológico, las decisiones que se tomen estarán atadas a lo económico: cuánta plata hay (o dicho bien: cuánta están dispuestos a poner en el festival, o a generarla para, aunque ya no tendrían tiempo), y qué puede conseguirse del gobierno nacional/provincial. De hecho, así se resolvieron los recientes conciertos de Charly García, en los tibios días en los que se inauguraba el Cine, en 2013, y de Fito Páez, ambos ‘cerrados’ por el aporte de la ‘canilla’ kirchnerista nacional. A diferencia de esos nombres, la gobernante alianza Pro-UCR mandó aquí, en el marco del AcercArte de noviembre pasado, a Dread Mar I (deberíamos considerarlo rock) y Axel, aunque ese programa nacional incluía a íconos del rock actual de la talla de Ilya Kuryaki and the Valderramas. Por la variable económica, que siempre está atada a la mentada decisión política que puede resignarse a verla como una limitación o jugarse a transformarla en una repentina fuente de agua, así alcance para un verano, es que se aguarda hasta último instante para anunciar la grilla definitiva de cada festival, e incluso es habitual que se incorporen ‘jugadores’ ‘a mitad de campeonato’ como en el vilipendiado pero siempre alimenticio torneo doméstico del fútbol argentino. Si bien iría de elemental suponer que la ‘intensa gestión’ balibuquista acá se verá reflejada en que quienes organizan la propuesta ya estarán trabajando con denuedo en la inminente nueva edición, y hasta se podría ir más lejos y barruntar que atesoran algún as bajo la manga del maleable saco peronista para jugar cuando sientan que el partido lo reclama, aunque no se encuadre en el género que motiva esta nota.

UNA LLOVIZNA NEGRA

Mientras nada se dice públicamente de un encuentro que la comunidad bolivarense espera cada año con gran interés, como demuestran las altas convocatorias que, cero más, cero menos, siempre registra nuestro festival mayor, se confirmó que Rubén Rada cerrará el carnaval 2017, este domingo en el fumigado parque de mosquitos que fugaron hacia el domicilio de la trabajadora de prensa Zulema Duarte. Y si Dread Mar I y Fidel Nadal son rock, el ‘Negro’ ni te digo (sobre todo su material viejo, en el que sería raro que se detuviera en este recital), con lo cual su esperadísimo show operará como un alivio para los más hambrientos, cual una llovizna cuando se espera llover.

Chino Castro