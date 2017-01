Un día como hoy...

Nacía Susan Sontag 16 de enero de 1932

Ensayista y novelista estadounidense. Premio Príncipe Asturias de las letras 2003.

Susan Sontag (1933-2004) inició su carrera literaria en 1963, con la publicación de la novela El benefactor. No obstante, es a partir del éxito internacional de sus ensayos reunidos, Contra la interpretación, cuando se constituye en una de las máximas figuras de los movimientos intelectuales de los años sesenta. Desde entonces su prestigio no ha hecho sino aumentar, tanto por sus nuevas publicaciones como por su participación en los grandes problemas sociales y políticos. Susan Sontag fue nombrada Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres en 1999 y ha recibido, entre otros, el National Book Critics Circle Award por Sobre la fotografía, el National Book Award por En América, el Jerusalem Book Prize 2001 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2003.

El benefactor

El benefactor, primer libro y primera novela de Susan Sontag, publicado en 1963, presentó al mundo a una escritora única. Con la estructura de unas memorias firmadas por Hippolyte, un Candide de nuestros días, El benefactor nos conduce a través de un Grand Tour psicológico en el que los sueños de su protagonista, violentamente imaginativos, se convierten en algo indistinguible de sus experiencias, sorprendentes, en el «mundo real». La novela de Susan Sontag no solo nos ofrece un retrato amargo de cierto tipo de demi-monde bohemio que floreció en Francia hasta no hace mucho, sino que es, principalmente, una novela de ideas como ninguna otra: divertida, acrobática, perturbadora y profunda.